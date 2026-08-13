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13.08.2026 13:53:38
OTS: RAYMON Bicycles / RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich ...
RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich aus / 25
Prozent Umsatzplus und versechsfachter Auftragsbestand bestätigen die
strategische Neuausrichtung (FOTO)
Schweinfurt (ots) - In einem von Konsolidierung und Umbrüchen geprägten
Branchenumfeld setzt RAYMON Bicycles ein klares Zeichen für Stabilität und
Zukunftsfähigkeit. Seit der vollständigen Übernahme durch die Unternehmerfamilie
Puello agiert die Schweinfurter Marke wieder als inhabergeführter
Vollsortimenter - unabhängig, flexibel und mit kurzen Entscheidungswegen. Die
aktuellen Geschäftszahlen zeigen: Die strategische Neuausrichtung greift und
schafft die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum.
Turnaround nach der Neuaufstellung
Ein wesentlicher Meilenstein ist der abgeschlossene Abverkauf der übernommenen
Altbestände aus der früheren Unternehmensstruktur (PIERER New Mobility AG).
Damit konnte RAYMON die Spirale negativer Deckungsbeiträge stoppen und diesen
wieder deutlich in den positiven Bereich drehen. Gleichzeitig wurde der
Lagerbestand um 30 Prozent reduziert. Das schlanke Setup und die verbesserte
Kapitalbindung schaffen eine solide Grundlage für nachhaltige Profitabilität.
Auch im Markt zahlt sich der neue Kurs aus: Im Vergleich zum Vorjahr steigerte
RAYMON den Umsatz um 25 Prozent. Der Auftragsbestand der Kollektion 2027 hat
sich versechsfacht. Damit entwickelt sich die Marke in einem weiterhin
anspruchsvollen Marktumfeld deutlich gegen den Branchentrend.
Speed to Market als Wettbewerbsvorteil
Wie wirksam die kurzen Entscheidungswege und die hohe Entwicklungs-kompetenz von
RAYMON in der Praxis sind, zeigt die Zusammenarbeit mit Avinox. Als einer der
ersten Partner weltweit integrierte RAYMON das neue Antriebssystem innerhalb
kurzer Zeit in die TAROK Plattform und brachte sie zur Serienreife. Möglich
wurde dies durch ein hochflexibles, internationales Team, das Design, Innovation
und Engineering eng miteinander verzahnt. Mit einem Gewicht ab 20,4 Kilogramm
steht das TAROK beispielhaft für diese Kompetenz. Die schnelle Umsetzung zeigt,
wie konsequent RAYMON relevante Technologien frühzeitig aufgreift, in marktreife
Produkte übersetzt und dem Fachhandel verfügbar macht - ein klarer
Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt.
Wachsendes Vertrauen im Fachhandel
Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung wächst das europäische Vertriebsnetz.
Die Zahl der unabhängigen Fachhandelspartner stieg um 30 Prozent. Darüber hinaus
haben führende Händlergruppen, Einkaufsorganisationen und Verbände in
Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten RAYMON neu gelistet
oder bestehende Partnerschaften deutlich ausgebaut.
"Die Zahlen zeigen, dass unsere Neuausrichtung funktioniert. Wir haben die
Altbestände konsequent abgebaut, den Deckungsbeitrag zurück in den positiven
Bereich geführt und gleichzeitig wieder spürbar an Dynamik gewonnen.
Entscheidend ist für uns aber nicht Wachstum um jeden Preis. Wir wollen ein
verlässlicher, schneller und wirtschaftlich gesunder Partner für den Fachhandel
sein - gerade in einem Markt, der weiterhin vor großen Herausforderungen steht",
sagen Susanne und Felix Puello, Geschäftsführer von RAYMON Bicycles.
Breite Produktstrategie mit Zukunft
Als Vollsortimenter setzt RAYMON bewusst auf technologische Vielfalt. Im
E-Bike-Segment arbeitet die Marke mit Avinox, Bosch, Yamaha, Panasonic und OLI
zusammen und kann dadurch unterschiedliche Einsatzbereiche, Leistungsprofile und
Preispunkte abdecken. Das E-Mountainbike TAROK steht dabei beispielhaft für den
Anspruch, innovative Technologie mit hoher Performance und eigenständiger
Produktentwicklung zu verbinden.
Gleichzeitig baut RAYMON das klassische Fahrradsegment konsequent aus. Mit dem
Aero-Rennrad ARVA sowie den Gravel-Plattformen SORENO und KENTHII stärkt die
Marke ihr Angebot jenseits des E-Bikes. Die breite Aufstellung reduziert
Abhängigkeiten, eröffnet neue, internationale Zielgruppen und gibt dem
Fachhandel ein vielseitiges, klar differenziertes Portfolio an die Hand.
Pressekontakt:
crystal communications GmbH
Isabel Eglseder
mailto:isabel.e@crystal-communications.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183167/6332860
OTS: RAYMON Bicycles
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