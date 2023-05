OTS: RE/MAX Germany / Führungswechsel beim Immobilienmaklernetzwerk Remax ...

Führungswechsel beim Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany: Neue CEO

Samina Julevic setzt neben Kontinuität und Wachstum auf Innovation

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Ab sofort leitet Samina Julevic (39) die

Geschicke des Maklernetzwerks Remax Germany mit aktuell 220 Büros und 860

Maklern. Kurt Friedl, langjähriger CEO und Gesellschafter des Netzwerks, gibt

nach 20 Jahren die operative Verantwortung an seine bisherige COO (Chief

Operating Officer) Samina Julevic ab: "Ich bleibe weiterhin Gesellschafter, sehe

meine Aufgaben aber zukünftig verstärkt in der Beraterfunktion der

Gesellschaft."

Samina Julevic, seit 2005 bei Remax, freut sich auf die neue Herausforderung:

"Ich bin mir bewusst, dass ich mit der neuen Funktion eine große Verantwortung

übernehme. Kurt Friedl und ich haben in den letzten Jahren die Weichen für

stabiles Wachstum, ein hohes Ausbildungsniveau und einen substanziellen

Digitalisierungsgrad gestellt - unter gleichzeitiger Beibehaltung einer engen

persönlichen Beziehung zu unseren Netzwerkpartnern. Diese Linie will ich

weiterverfolgen." Neben Kontinuität setzt Julevic auf weiteres Wachstum und die

Gewinnung zusätzlicher Marktanteile. Ferner will die neue Remax Germany-Chefin

die Unternehmensstrategie noch stärker in Richtung Innovation ausrichten und

weitere Prozesse digitalisieren. Julevic: "Sehr wichtig ist mir darüber hinaus,

den Rundum-Service für das Netzwerk und unsere Kunden zu fördern und ihnen auf

diese Weise einen Mehrwert zu bieten. Last, not least, ist mir die weitere

Festigung des Vertrauens in die Marke Remax bei Franchisenehmern und Kunden ein

großes Anliegen".

Generationenwechsel zur richtigen Zeit

Kurt Friedl, bisheriger CEO von Remax Germany: "Ein Unternehmen braucht

Veränderung - dazu gehört auch seine Verjüngung. Samina Julevic arbeitet seit 18

Jahren an meiner Seite. Sie hat in den vergangenen Monaten sukzessive

Verantwortung übernommen und bewiesen, dass sie mein uneingeschränktes Vertrauen

verdient." Der langjährige Remax Germany-Chef sieht den richtigen Zeitpunkt für

den Generationenwechsel für gekommen: "Ich habe mehr als 55 Berufsjahre, bin 40

Jahre selbständig tätig und seit 20 Jahren begeistertes Remax-Mitglied. Der

Zeitpunkt ist jetzt, Verantwortung abzugeben".

Friedl bleibt Gesellschafter von Remax Germany und wird somit die

Unternehmensgeschicke weiter begleiten: "Remax ist eine fantastische, weltweit

erfolgreiche Marke. Ein starkes Wachstum von Remax in Deutschland liegt mir am

Herzen. Ich wünsche Samina Julevic viel Erfolg und eine glückliche Hand bei

sämtlichen unternehmerischen Entscheidungen."

Über Remax

Remax, gegründet 1973 in den USA, ist das größte Immobilienmaklernetzwerk der

Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung,

zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada

hatte Remax erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf

zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller

Dienstleister. Remax Germany sitzt in Leinfelden-Echterdingen. CEO ist Samina

Julevic. In 220 Immobilienbüros vermitteln 860 Makler Immobilien in Deutschland.

Weltweit arbeiten bei Remax derzeit etwa 144.000 Immobilienmakler in ca. 8.300

Büros in mehr als 110 Ländern. http://www.remax.de

Pressekontakt:

Pressekontakt PR-Agentur

Scrivo Public Relations

Ansprechpartner: Claus Schönberner

Lachnerstraße 33

80639 München

Tel: +49 89 45 23 508-11

Fax: +49 89 45 23 508-20

E-Mail: mailto:claus.schoenberner@scrivo-pr.de

Web: http://www.scrivo-pr.de

Pressekontakt Unternehmen

Remax Germany

Ansprechpartnerin: Loredana Scirè

Kohlhammerstraße 6

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel: +49 711 933 263-55

E-Mail: mailto:loredana.scire@remax.de

Web: http://www.remax.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144121/5501928

OTS: RE/MAX Germany