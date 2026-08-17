OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico / Lombardei stärkt ihre ...

Lombardei stärkt ihre Rolle als europäisches und internationales

Zentrum für Direktinvestitionen aus dem Ausland / Mit der Initiative

"Invest in Lombardy" werden 81 Projekte mit einem Investitionsvolumen

von 2,8 Milliarden Euro unterstützt (FOTO)

Mailand (ots) - Im Jahr 2026 hat die Initiative der Region Lombardei "Invest in

Lombardy", die von Guido Guidesi, dem Regionalminister für wirtschaftliche

Entwicklung, ins Leben gerufen wurde, 81 neue potenzielle Investitionsprojekte

zur Betreuung übernommen. Diese richten sich an ausländische Unternehmen, die an

Investitionen in der Lombardei interessiert sind. Diese Projekte werden in den

nächsten drei Jahren schätzungsweise 4788 neue Arbeitsplätze schaffen und zu

Investitionen in Höhe von 2,799 Milliarden Euro führen.

Die wichtigsten Herkunftsländer der Investoren sind das Vereinigte Königreich,

die Vereinigten Staaten, Frankreich, die Schweiz und die Türkei. Nach Branchen

betrachtet führt der FinTech -Sektor mit 23 Projekten die Rangliste an, gefolgt

von Informations- und Kommunikationstechnologie, Industrie und Life Sciences.

Zu den angekündigten Investitionen gehört auch die von Nestlé, das rund 560

Millionen Euro in Italien investieren wird, um in Mantua einen neuen

integrierten Standort zu errichten, der eine "Nestlé Purina"-Produktionsstätte

für Nassfutter für Haustiere und ein Logistikzentrum für verschiedene Marken des

Konzerns vereinen wird. Rockwool, ein auf die Herstellung von

Steinwolle-Lösungen für die Gebäudedämmung spezialisiertes Unternehmen, hat den

Kauf eines rund 40 Hektar großen Industriegeländes in Bertonico (Lodi)

abgeschlossen, auf dem das Unternehmen eine Produktionsanlage der neuesten

Generation errichten wird, die nach hohen Standards hinsichtlich technologischer

Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit konzipiert ist.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 23 % des nationalen BIP und einem

Exportanteil von mehr als einem Viertel des italienischen Gesamtvolumens

unterstreicht die Region ihre Stellung als eines der wettbewerbsfähigsten

Gebiete Europas. Die Lombardei ist außerdem die attraktivste Region in Italien

für ausländische Investitionen. Von 2021 bis 2025 wurden dort 448 der insgesamt

1.158 in Italien umgesetzten Projekte durchgeführt, womit der Anteil in den

letzten fünf Jahren zwischen 35 % und 45 % der Gesamtzahl in Italien lag.

Im Zeitraum 2020-2025 wurden im Rahmen der Initiative "Invest in Lombardy" über

1400 ausländische Unternehmen unterstützt, die an Investitionen in der Region

interessiert sind.

"Die Zahlen bestätigen die Spitzenposition der Lombardei bei der Gewinnung

ausländischer Investitionen, doch wir dürfen uns auf diesem nationalen

Spitzenplatz nicht ausruhen: Wir können und müssen uns weiter verbessern",

erklärte Guidesi. "Aus diesem Grund haben wir eine neue Strategie zur

Investitionsförderung entwickelt, bei der die Region Lombardei eine immer

proaktivere Rolle bei der Erschließung neuer Chancen übernimmt. Parallel dazu

haben wir eine neue Industriepolitik entwickelt, die auf Innovations- und

Entwicklungszonen basiert", fügte Guidesi hinzu, "ein Instrument, das die

Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen stärken und die Lombardei für

Investitionen mit hoher Wertschöpfung noch attraktiver machen wird."

Pressekontakt:

Luca Checola

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