OTS: Reisebank AG / Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum ...

Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum modernen

Wertedienstleister / Jubiläumsausstellung "Erlebnis Gold -Tresor" in

der DZ BANK, Matthias Kreft wird in den Vorstand berufen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG feiert in diesem Jahr ihr

100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1926 als Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank

(DVKB) hat sich das Unternehmen von ersten Wechselstuben an Bahnhöfen zu einem

führenden Spezialinstitut für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik

innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

entwickelt.

Kontinuität und Wandel als Markenzeichen

Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Kontinuität und Anpassungsfähigkeit.

Wichtige Meilensteine umfassen die Präsenz an logistischen Knotenpunkten wie

Bahnhöfen und Flughäfen, die Installation früher Geldautomaten in den

1980er-Jahren sowie die Gründung der ReiseBank AG im Jahr 1996. Heute zählt die

Reisebank zu den führenden Instituten im Markt für Reisezahlungsmittel und ist

zugleich einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler Deutschlands.

"Ein Jahrhundert Reisebank bedeutet ein Jahrhundert Vertrauen. Dieses Vertrauen

ist unser größter Ansporn und Verpflichtung, unser Leistungsversprechen

kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt Torsten Krieger,

Vorstandsvorsitzender der Reisebank AG.

Personeller Aufbruch: Matthias Kreft rückt in den Vorstand auf

Zum Jubiläum richtet die Reisebank den Blick klar auf die Zukunft: Sie stärkt

ihre Kernangebote, treibt die Digitalisierung voran und vertieft die Integration

in den Banking Workspace der Atruvia. Ein Schritt im laufenden

Transformationsprozess ist die Berufung von Matthias Kreft zum 1. Februar 2026

in den Vorstand. Er verantwortet das Ressort Produktion und Compliance. Mit

seiner langjährigen Expertise in Digitalisierung und Change-Prozessen sowie

Regulatorik und Betrieb wird er die Weiterentwicklung der Organisation

maßgeblich unterstützen und zur langfristigen Stabilität des Instituts

beitragen.

"Ich freue mich darauf, die Reisebank in einer Phase des Wandels aktiv

mitzugestalten. Wir stehen mitten in einem Generationswechsel - organisatorisch

wie technologisch. Diesen Wandel möchte ich mit Energie, Sachverstand und

Zielorientierung maßgeblich voranbringen", betont Matthias Kreft.

Jubiläumsausstellung "Gold-Tresor" in der DZ BANK

Ein zentraler Programmpunkt des Jubiläumsjahres ist die Ausstellung

"Gold-Tresor", die im Februar 2026 in der DZ BANK in Frankfurt am Main eröffnet

wird. Sie vermittelt Einblicke in die Welt der Edelmetalle, macht diese

interaktiv erlebbar und liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um

Gold als Wertanlage. Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich

eingeladen, die Ausstellungseröffnung am 5. Februar 2026 zu besuchen.

Über die Reisebank AG

Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige

Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als

Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und

Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale

Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden

bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund

versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie

weitere Institute.

Pressekontakt:

Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6199078

OTS: Reisebank AG