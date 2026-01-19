|
19.01.2026 11:37:38
OTS: Reisebank AG / Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum ...
Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum modernen
Wertedienstleister / Jubiläumsausstellung "Erlebnis Gold-Tresor" in
der DZ BANK, Matthias Kreft wird in den Vorstand berufen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG feiert in diesem Jahr ihr
100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1926 als Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank
(DVKB) hat sich das Unternehmen von ersten Wechselstuben an Bahnhöfen zu einem
führenden Spezialinstitut für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik
innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
entwickelt.
Kontinuität und Wandel als Markenzeichen
Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Kontinuität und Anpassungsfähigkeit.
Wichtige Meilensteine umfassen die Präsenz an logistischen Knotenpunkten wie
Bahnhöfen und Flughäfen, die Installation früher Geldautomaten in den
1980er-Jahren sowie die Gründung der ReiseBank AG im Jahr 1996. Heute zählt die
Reisebank zu den führenden Instituten im Markt für Reisezahlungsmittel und ist
zugleich einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler Deutschlands.
"Ein Jahrhundert Reisebank bedeutet ein Jahrhundert Vertrauen. Dieses Vertrauen
ist unser größter Ansporn und Verpflichtung, unser Leistungsversprechen
kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt Torsten Krieger,
Vorstandsvorsitzender der Reisebank AG.
Personeller Aufbruch: Matthias Kreft rückt in den Vorstand auf
Zum Jubiläum richtet die Reisebank den Blick klar auf die Zukunft: Sie stärkt
ihre Kernangebote, treibt die Digitalisierung voran und vertieft die Integration
in den Banking Workspace der Atruvia. Ein Schritt im laufenden
Transformationsprozess ist die Berufung von Matthias Kreft zum 1. Februar 2026
in den Vorstand. Er verantwortet das Ressort Produktion und Compliance. Mit
seiner langjährigen Expertise in Digitalisierung und Change-Prozessen sowie
Regulatorik und Betrieb wird er die Weiterentwicklung der Organisation
maßgeblich unterstützen und zur langfristigen Stabilität des Instituts
beitragen.
"Ich freue mich darauf, die Reisebank in einer Phase des Wandels aktiv
mitzugestalten. Wir stehen mitten in einem Generationswechsel - organisatorisch
wie technologisch. Diesen Wandel möchte ich mit Energie, Sachverstand und
Zielorientierung maßgeblich voranbringen", betont Matthias Kreft.
Jubiläumsausstellung "Gold-Tresor" in der DZ BANK
Ein zentraler Programmpunkt des Jubiläumsjahres ist die Ausstellung
"Gold-Tresor", die im Februar 2026 in der DZ BANK in Frankfurt am Main eröffnet
wird. Sie vermittelt Einblicke in die Welt der Edelmetalle, macht diese
interaktiv erlebbar und liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um
Gold als Wertanlage. Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich
eingeladen, die Ausstellungseröffnung am 5. Februar 2026 zu besuchen.
Über die Reisebank AG
Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige
Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als
Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und
Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale
Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden
bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund
versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für
Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie
weitere Institute.
Pressekontakt:
Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6199078
OTS: Reisebank AG
