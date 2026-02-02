OTS: Reisebank AG / Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft ...

|
Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft im Aufwind:
Reisebank steigert Umsatz mit physischen Edelmetallen um 55 Prozent
und baut das Verbundgeschäft weiter aus (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG verzeichnet für das Geschäftsjahr
2025 eine solide operative Entwicklung. Besonders stark präsentierten sich das
Goldgeschäft sowie die Verbundleistungen innerhalb der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe. Gleichzeitig zeigte sich, dass Cash-Services in einem zunehmend
digitalen Marktumfeld weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Goldgeschäft mit kräftigem Nachfrageimpuls
Der Umsatz mit physischen Edelmetallen legte 2025 um 55 Prozent zu und
entwickelte sich damit deutlich dynamischer als erwartet. Treiber der
Entwicklung waren vor allem Anlageprodukte und regelmäßige Kaufmodelle, die sich
bei privaten Anlegerinnen und Anlegern als Baustein zur langfristigen
Vermögenssicherung etabliert haben. Vorstandsvorsitzender Torsten Krieger ordnet
ein: "Gold bleibt ein stabiler Anker im Portfolio vieler Anlegerinnen und
Anleger. Die Nachfrage 2025 zeigt, dass physische Werte in unsicheren Zeiten
weiter an Bedeutung gewinnen."
VerbundFirst stärkt Position im Genossenschaftssektor
Deutlich zulegen konnte die Reisebank im Verbundgeschäft mit Volks- und
Raiffeisenbanken. Die Anzahl der angebundenen Partnerinstitute wuchs um rund 12
Prozent. Entscheidend war dabei der strategische Ansatz "VerbundFirst", der die
Reisebank klar als Spezial- und Infrastrukturpartner positioniert. "Wir setzen
mit "VerbundFirst" auf klare Rollen und effiziente Strukturen. Die Entwicklung
im Verbund bestätigt die Relevanz spezialisierter Lösungen innerhalb der
Gruppe", so Vertriebsvorstand Dr. Tilmann Gerhards.
Wachstum bei Nutzungstiefe und stabiler Bedarf an Cash-Services
Parallel zum Ausbau der Verbundkooperation steigerte die Reisebank 2025 durch
gemeinsame Vertriebsaktivitäten die Nutzung zentraler Leistungen (Edelmetalle,
Fremdwährungen, Cash-Services) bei den Partnerinstituten. Besonders stark schlug
sich dies im Edelmetallbereich nieder, hier konnten die Umsätze um 59 Prozent
gesteigert werden.
Gleichzeitig blieb Bargeld trotz strukturellem Wandel ein relevanter Bestandteil
der Finanz- und Handelsinfrastruktur: Banken, Handel und spezialisierte
Kundengruppen griffen weiterhin verlässlich auf die Cash-Services der Reisebank
zurück. "Die Digitalisierung verändert das Zahlungsverhalten, aber sie ersetzt
Bargeld nicht vollständig", so Torsten Krieger. "Für viele Marktteilnehmer
bleibt zuverlässige Bargeldlogistik essenziell. Die laufende Konsolidierung im
Markt begleiten wir aktiv."
Strategischer Fokus auf Spezialisierung
Mit der Entwicklung der vergangenen Monate bestätigt die Reisebank ihren Kurs:
klare Spezialisierung, tiefere Integration im Verbund und Ausbau skalierbarer
Infrastrukturleistungen. "Unsere Leitlinie bleibt konstant: Spezialbank mit
klarem Profil. Die Ergebnisse 2025 zeigen, dass dieser Fokus strategisch trägt",
fasst Krieger zusammen.
Über die Reisebank AG
Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige
Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als
Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und
Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale
Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden
bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund
versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für
Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie
weitere Institute.
