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07.07.2026 21:30:38
OTS: REWE Group / REWE Group, Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH ...
REWE Group, Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH und
LEH-Allgäu GmbH unterzeichnen Investorenvereinbarung
Köln (ots) - Die REWE Group, die Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH
("FLM") und die LEH-Allgäu GmbH haben eine gemeinsame Investorenvereinbarung für
die geplante Zukunftslösung der Feneberg-Standorte unterzeichnet. Die FLM
befindet sich seit dem 1. April 2026 im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.
Damit wurde ein wesentlicher Schritt zur langfristigen Sicherung von Standorten,
Arbeitsplätzen und Nahversorgung in der Region erreicht. Die Vereinbarung steht
unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Umgesetzt werden
soll die Investorenvereinbarung durch einen Insolvenzplan, dem dann noch die
Gläubiger der FLM zustimmen müssen. Der vom Gericht eingesetzte
Gläubigerausschuss hat dem Vorhaben aber bereits grünes Licht erteilt.
Geplant ist der künftige unabhängige Betrieb jeweils eines wesentlichen Teils
der insgesamt 72 Standorte durch die LEH-Allgäu GmbH und durch die REWE Group.
Mit der Vereinbarung wollen die Beteiligten eine langfristige Perspektive für
die betroffenen Standorte schaffen. Ziel ist es, ein mittelständisches
Traditionsunternehmen zu erhalten, Nahversorgung und Arbeitsplätze im Allgäu und
in Süddeutschland zu stärken sowie den Kundinnen und Kunden auch künftig ein
verlässliches Angebot zu bieten. Die Vereinbarung soll zugleich die Grundlage
für die weitere Entwicklung der Standorte schaffen.
"Mit der Unterzeichnung haben wir einen wichtigen Schritt für eine langfristige
Perspektive im Allgäu gemacht. Die geplante Übernahme soll die Nahversorgung in
der Region stärken und den betroffenen Standorten neue Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnen. Unser Ziel ist es, den Menschen vor Ort, den Beschäftigten und damit
der Region eine verlässliche Perspektive zu bieten. Genau darin liegt die Stärke
unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells. Für die Mitarbeitenden der
künftig von der REWE Group betriebenen Märkte ist vorgesehen, dass ihre
bestehenden Arbeitsverträge unverändert fortgelten", sagt Peter Maly, Vorstand
REWE.
"Die Investorenvereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft der
Feneberg-Standorte im Allgäu und in Süddeutschland zu sichern. Als Unternehmer
mit jahrzehntelanger Erfahrung im Lebensmittelhandel ist es unsere Motivation,
eine langfristige und verlässliche Lösung zu schaffen, die die regionale
Nahversorgung stärkt, Arbeitsplätze erhält und den Menschen vor Ort Sicherheit
bietet. Für die Mitarbeitenden der künftig von der LEH Allgäu GmbH betriebenen
Märkte ist geplant, dass die bestehenden Arbeitsverträge weiterhin gelten. Unser
Anspruch ist es, aus einer herausfordernden Situation eine stabile und
nachhaltige Perspektive für die Standorte zu entwickeln", so Alexander Pade,
geschäftsführender Gesellschafter der LEH-Allgäu GmbH.
Das Allgäu zählt zu den bedeutendsten Handelsregionen in Süddeutschland und
Feneberg prägt die Nahversorgung hier seit Jahrzehnten. Die geplante Entwicklung
soll die Versorgung der Menschen vor Ort langfristig sichern und die
wirtschaftliche Entwicklung der Region unterstützen. Sie steht zugleich für eine
langfristige Perspektive und klare regionale Verankerung.
Bis zu einer Entscheidung der zuständigen Behörden bleibt die Vereinbarung unter
Vorbehalt.
Über die REWE Group
Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und
Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das
Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927
gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21
europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und
Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS
und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte
von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die
E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und
Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der
Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören
unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie
Hotelmarken und Online-Reiseportale.
Pressekontakt:
Für Presse-Rückfragen:
REWE Group-Unternehmenskommunikation,
Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6310178
OTS: REWE Group
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