OTS: REWE Group / REWE Group, Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH ...

REWE Group, Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH und

LEH-Allgäu GmbH unterzeichnen Investorenvereinbarung

Köln (ots) - Die REWE Group, die Eigenverwaltung der Feneberg Lebensmittel GmbH

("FLM") und die LEH-Allgäu GmbH haben eine gemeinsame Investorenvereinbarung für

die geplante Zukunftslösung der Feneberg-Standorte unterzeichnet. Die FLM

befindet sich seit dem 1. April 2026 im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Damit wurde ein wesentlicher Schritt zur langfristigen Sicherung von Standorten,

Arbeitsplätzen und Nahversorgung in der Region erreicht. Die Vereinbarung steht

unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Umgesetzt werden

soll die Investorenvereinbarung durch einen Insolvenzplan, dem dann noch die

Gläubiger der FLM zustimmen müssen. Der vom Gericht eingesetzte

Gläubigerausschuss hat dem Vorhaben aber bereits grünes Licht erteilt.

Geplant ist der künftige unabhängige Betrieb jeweils eines wesentlichen Teils

der insgesamt 72 Standorte durch die LEH-Allgäu GmbH und durch die REWE Group.

Mit der Vereinbarung wollen die Beteiligten eine langfristige Perspektive für

die betroffenen Standorte schaffen. Ziel ist es, ein mittelständisches

Traditionsunternehmen zu erhalten, Nahversorgung und Arbeitsplätze im Allgäu und

in Süddeutschland zu stärken sowie den Kundinnen und Kunden auch künftig ein

verlässliches Angebot zu bieten. Die Vereinbarung soll zugleich die Grundlage

für die weitere Entwicklung der Standorte schaffen.

"Mit der Unterzeichnung haben wir einen wichtigen Schritt für eine langfristige

Perspektive im Allgäu gemacht. Die geplante Übernahme soll die Nahversorgung in

der Region stärken und den betroffenen Standorten neue Entwicklungsmöglichkeiten

eröffnen. Unser Ziel ist es, den Menschen vor Ort, den Beschäftigten und damit

der Region eine verlässliche Perspektive zu bieten. Genau darin liegt die Stärke

unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells. Für die Mitarbeitenden der

künftig von der REWE Group betriebenen Märkte ist vorgesehen, dass ihre

bestehenden Arbeitsverträge unverändert fortgelten", sagt Peter Maly, Vorstand

REWE.

"Die Investorenvereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft der

Feneberg-Standorte im Allgäu und in Süddeutschland zu sichern. Als Unternehmer

mit jahrzehntelanger Erfahrung im Lebensmittelhandel ist es unsere Motivation,

eine langfristige und verlässliche Lösung zu schaffen, die die regionale

Nahversorgung stärkt, Arbeitsplätze erhält und den Menschen vor Ort Sicherheit

bietet. Für die Mitarbeitenden der künftig von der LEH Allgäu GmbH betriebenen

Märkte ist geplant, dass die bestehenden Arbeitsverträge weiterhin gelten. Unser

Anspruch ist es, aus einer herausfordernden Situation eine stabile und

nachhaltige Perspektive für die Standorte zu entwickeln", so Alexander Pade,

geschäftsführender Gesellschafter der LEH-Allgäu GmbH.

Das Allgäu zählt zu den bedeutendsten Handelsregionen in Süddeutschland und

Feneberg prägt die Nahversorgung hier seit Jahrzehnten. Die geplante Entwicklung

soll die Versorgung der Menschen vor Ort langfristig sichern und die

wirtschaftliche Entwicklung der Region unterstützen. Sie steht zugleich für eine

langfristige Perspektive und klare regionale Verankerung.

Bis zu einer Entscheidung der zuständigen Behörden bleibt die Vereinbarung unter

Vorbehalt.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21

europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und

Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS

und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte

von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die

E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und

Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der

Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören

unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie

Hotelmarken und Online-Reiseportale.

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