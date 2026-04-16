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16.04.2026 09:02:38
OTS: REWE Group / REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren ...
REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren Übernahme von
bis zu 40 Tegut-Märkten
Köln (ots) - Die REWE Group und die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) haben
gestern (15.04.) einen Vertrag über die mögliche Übernahme von insgesamt bis zu
40 Tegut-Märkten unterzeichnet: Der Großteil der Standorte soll in das
Vertriebsnetz von REWE integriert werden, die übrigen Standorte sollen künftig
von PENNY betrieben werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Freigabe durch das Bundeskartellamt.
Durch die Integration der Tegut-Standorte nach Freigabe durch das
Bundeskartellamt will die REWE Group die qualitativ hochwertige Nahversorgung in
den Regionen stärken. Als einer der bedeutendsten Lebensmittelhändler verfügt
die genossenschaftlich organisierte und tarifvertraglich gebundene REWE Group
über eine beinahe 100-jährige Erfahrung in der Nahversorgung. Die übernommenen
Märkte sollen im weiteren Verlauf modernisiert und an bewährte Sortiments- und
Logistiksysteme der REWE Group angebunden werden. Kundinnen und Kunden der neuen
REWE- und PENNY-Märkte profitieren dann von der gewohnten Warenverfügbarkeit,
klareren Sortimenten, starkem Eigenmarkenportfolio und einem stabilen
Preisniveau. Die Nähe zu regionalen Produzenten bliebe erhalten, ebenso die
Versorgung mit Bio- und hochwertigen regionalen Produkten. Für viele Orte
entstünde damit eine verbesserte Einkaufsinfrastruktur, die dauerhaft
verlässlich bleiben soll. Allen Mitarbeitenden der betroffenen Tegut-Märkte
würde ein Jobangebot unterbreitet.
Peter Maly, Vorstand der REWE Group: "Wir wollen die Verantwortung für die
Standorte und ihre Teams übernehmen. Das bedeutet für uns, die Arbeitsplätze
genauso zu sichern wie die qualitativ hochwertige Nahversorgung. Damit können
wir den Mitarbeitenden und den Märkten eine wirtschaftliche Perspektive geben.
Für uns steht im Zentrum, tragfähige Standorte zu entwickeln sowie die
Beschäftigten bei uns zu fördern und willkommen zu heißen."
Stefan Görgens, Bereichsvorstand PENNY Deutschland ergänzt: "Sobald die Freigabe
erteilt wird, modernisieren wir die neuen Märkte auf unser Markthallen-Konzept.
Damit bieten wir unseren Kund:innen ein umfangreiches Frischeangebot sowie eine
große Auswahl an attraktive Marken und Eigenmarken zu discount-günstigen
Preisen."
Die GMZ hat zahlreiche Gespräche mit potenziellen Erwerbern geführt. Die
vereinbarte Übergabe an REWE und PENNY ist Ergebnis dieser Gespräche. Weitere
Details zu den betroffenen Standorten können aufgrund laufender Verfahren und
der Vertraulichkeit nicht genannt werden.
Unmittelbar nach Unterzeichnung des Vertrags soll auch die Anmeldung beim
Bundeskartellamt erfolgen, sodass das fusionskontrollrechtliche Prüfverfahren
schnellstmöglich beginnen kann. Die geplante Übergabe der Standorte kann erst
nach der entsprechenden Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgen.
Anschließend würden die Parteien die strukturierte Überleitung der Standorte
vorbereiten.
Über die REWE Group
Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und
Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das
Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927
gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21
europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und
Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS
und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte
von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die
E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und
Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der
Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören
unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie
Hotelmarken und Online-Reiseportale.
Über REWE
Mit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000
Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden
Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte
werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben.
Über PENNY
PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund
31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist
PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland.
Pressekontakt:
Für Presse-Rückfragen:
REWE Group-Unternehmenskommunikation,
Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6256359
OTS: REWE Group
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