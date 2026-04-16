OTS: REWE Group / REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren ...

REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren Übernahme von

bis zu 40 Tegut-Märkten

Köln (ots) - Die REWE Group und die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) haben

gestern (15.04.) einen Vertrag über die mögliche Übernahme von insgesamt bis zu

40 Tegut-Märkten unterzeichnet: Der Großteil der Standorte soll in das

Vertriebsnetz von REWE integriert werden, die übrigen Standorte sollen künftig

von PENNY betrieben werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der

Freigabe durch das Bundeskartellamt .

Durch die Integration der Tegut-Standorte nach Freigabe durch das

Bundeskartellamt will die REWE Group die qualitativ hochwertige Nahversorgung in

den Regionen stärken. Als einer der bedeutendsten Lebensmittelhändler verfügt

die genossenschaftlich organisierte und tarifvertraglich gebundene REWE Group

über eine beinahe 100-jährige Erfahrung in der Nahversorgung. Die übernommenen

Märkte sollen im weiteren Verlauf modernisiert und an bewährte Sortiments- und

Logistiksysteme der REWE Group angebunden werden. Kundinnen und Kunden der neuen

REWE- und PENNY-Märkte profitieren dann von der gewohnten Warenverfügbarkeit,

klareren Sortimenten, starkem Eigenmarkenportfolio und einem stabilen

Preisniveau. Die Nähe zu regionalen Produzenten bliebe erhalten, ebenso die

Versorgung mit Bio- und hochwertigen regionalen Produkten. Für viele Orte

entstünde damit eine verbesserte Einkaufsinfrastruktur, die dauerhaft

verlässlich bleiben soll. Allen Mitarbeitenden der betroffenen Tegut-Märkte

würde ein Jobangebot unterbreitet.

Peter Maly, Vorstand der REWE Group: "Wir wollen die Verantwortung für die

Standorte und ihre Teams übernehmen. Das bedeutet für uns, die Arbeitsplätze

genauso zu sichern wie die qualitativ hochwertige Nahversorgung. Damit können

wir den Mitarbeitenden und den Märkten eine wirtschaftliche Perspektive geben.

Für uns steht im Zentrum, tragfähige Standorte zu entwickeln sowie die

Beschäftigten bei uns zu fördern und willkommen zu heißen."

Stefan Görgens, Bereichsvorstand PENNY Deutschland ergänzt: "Sobald die Freigabe

erteilt wird, modernisieren wir die neuen Märkte auf unser Markthallen-Konzept.

Damit bieten wir unseren Kund:innen ein umfangreiches Frischeangebot sowie eine

große Auswahl an attraktive Marken und Eigenmarken zu discount-günstigen

Preisen."

Die GMZ hat zahlreiche Gespräche mit potenziellen Erwerbern geführt. Die

vereinbarte Übergabe an REWE und PENNY ist Ergebnis dieser Gespräche. Weitere

Details zu den betroffenen Standorten können aufgrund laufender Verfahren und

der Vertraulichkeit nicht genannt werden.

Unmittelbar nach Unterzeichnung des Vertrags soll auch die Anmeldung beim

Bundeskartellamt erfolgen, sodass das fusionskontrollrechtliche Prüfverfahren

schnellstmöglich beginnen kann. Die geplante Übergabe der Standorte kann erst

nach der entsprechenden Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgen.

Anschließend würden die Parteien die strukturierte Überleitung der Standorte

vorbereiten.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21

europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und

Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS

und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte

von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die

E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und

Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der

Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören

unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie

Hotelmarken und Online-Reiseportale.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000

Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden

Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte

werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben.

Über PENNY

PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund

31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist

PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland.

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