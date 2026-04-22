OTS: REWE Group / Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 ...

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 die

100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke

Köln (ots) - REWE Group hat gezielte Investitionen in spürbaren Mehrwert für

Kund:innen wie Preise und Kunden-Vorteilsprogramme und weitere Stärkung der

wirtschaftlichen Resilienz fortgesetzt. Das Ergebnis liegt vor diesem

Hintergrund sowie aufgrund marktbedingter Kostensteigerungen und Einmaleffekten

erwartungsgemäß und wie angekündigt unter Vorjahr.

- Gesamtaußenumsatz REWE Group wächst um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro

- Konzern-Umsatz steigt um + 3,7 Prozent auf 91,1 Milliarden Euro

- Ergebnis (EBITA) liegt bei über 1,5 Milliarden Euro

- Umsatz Handel Deutschland legt um + 2,2 Prozent zu, Handel International um +

4,8 Prozent

- Touristik mit fakturiertem Umsatzplus von + 18,0 Prozent weiter auf

Erfolgskurs

Köln. Dank ihrer breiten resilienten Geschäftsaufstellung blickt die

genossenschaftliche REWE Group, eines der größten Handels- und

Touristikunternehmen Europas, auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr

zurück: Trotz anhaltend sehr herausfordernder Rahmenbedingungen konnte mit einem

Umsatzplus von 4,0 Prozent erstmals ein Gesamtaußenumsatz von mehr als 100

Milliarden Euro erzielt werden. Das EBITA des Konzerns lag mit über 1,5

Milliarden Euro wie bereits angekündigt unter dem Vorjahreswert. Die

Investitionsoffensive wurde 2025 mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro

konsequent und auf hohem Niveau fortgesetzt. Auch das Geschäftsjahr 2025 war von

einer volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung, einer hohen

Wettbewerbsintensität sowie Konsumzurückhaltung der Konsument:innen geprägt. Für

viele Verbraucher:innen war und ist die Entwicklung der Lebenshaltungskosten

anhaltend die größte Sorge. "380.000 Mitarbeitende und unsere Kaufleute haben in

diesem Umfeld für unsere Kund:innen jeden Tag eine bemerkenswerte

Leistungsbereitschaft gezeigt. Wir haben in allen Geschäftsfeldern sehr hart

daran gearbeitet, unseren Kund:innen die besten Angebote zu machen und optimale

Services zu bieten", betont REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque.

"Dass es uns gerade in diesem herausfordernden Geschäftsjahr erstmals gelungen

ist, die 100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke zu überspringen, macht uns stolz. Es

zeigt das Vertrauen von Millionen von Kund:innen in Europa in uns und die Stärke

unseres Geschäftsmodells."

Erfreuliches Umsatzplus, temporär gedämpfte Ergebnisentwicklung

Im sehr umkämpften Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland konnte REWE im

Jahresvergleich um erfreuliche 3,0 Prozent zulegen, PENNY sich im

Discounter-Preiskampf behaupten (+ 0,7 Prozent). Auch Handel International mit

Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und

PENNY International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent. "Insgesamt haben alle

unsere Geschäftsfelder ihren Beitrag zur positiven Umsatzentwicklung geleistet.

Einmal mehr hat sich unsere breite resiliente Aufstellung als internationale

Unternehmensgruppe mit Handel, Touristik und Convenience bewährt", kommentiert

Lionel Souque das erzielte Umsatzplus der REWE Group von + 4,0 Prozent auf 100,4

Milliarden Gesamtaußenumsatz.

Das operative Ergebnis (EBITA) lag 2025 mit über 1,5 Milliarden Euro unter dem

Vorjahreswert (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Jahresüberschuss bei 525

Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro inkl. Einmaleffekt durch eine

Steuerrückerstattung). "Wie bereits vergangenes Jahr angekündigt, sind wir schon

von einer temporär gedämpften Ergebnisentwicklung im Jahr 2025 ausgegangen, da

wir unter anderem wie geplant mit der Einführung unserer eigenen

Kunden-Vorteilsprogramme in Deutschland gezielt in unsere Zukunftsfähigkeit und

die Absicherung unseres langfristigen, profitablen Wachstums investiert haben",

so REWE Group-Finanzvorstand Telerik Schischmanow. Das volatile wirtschaftliche

Umfeld, laufende Kostensteigerungen bei Personal- und allen wesentlichen

Sachkosten sowie der harte Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel haben die

Ergebnisentwicklung mitgeprägt.

Trotz des schwierigen Umfelds: Die REWE Group bleibt finanziell stark. "Wir

profitieren auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von unserer

nachhaltig stabilen und sehr soliden finanziellen Aufstellung", erläutert

Schischmanow, "was auch der Kapitalmarkt bestätigt. Wir sind eine gesuchte

solide Investitionsmöglichkeit." Die Anleihe von Sommer 2025 war mehr als

dreifach überzeichnet, die Bonität der REWE Group ist durch die internationale

Kreditrating-Agentur S & P Global Ratings (vormals Standard & PoorŽs) weiterhin

mit "BBB" (outlook stable) eingestuft.

Fortführung der Investitionsoffensive auf hohem Niveau

Die REWE Group hat auch 2025 fortgesetzt, was sie als Genossenschaft seit fast

100 Jahren erfolgreich macht: Konsequent den Kurs zu halten - auch in einem

wirtschaftlich schwierigen Umfeld. "Unser Ziel ist und bleibt langfristig

profitables und nachhaltiges Wachstum", so REWE Group-Vorstandsvorsitzender

Lionel Souque. Unter diesen Vorzeichen hat die REWE Group auch im abgelaufenen

Geschäftsjahr ihre Investitionsoffensive mit 2,5 Milliarden Euro auf hohem

Niveau fortgesetzt. Investitionsschwerpunkte waren Digitalisierung , KI-Einsatz

und Automatisierung, der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur (IT,

Lager, Logistik), die weitere Erhöhung des Immobilien-Eigentums sowie die

Fortsetzung des Store-Modernisierungsprogramms in allen Geschäftsfeldern.

Souque: "Angebote, Services, Innovationen: Bei allem, was wir tun, stehen unsere

Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Jeder Euro, den sie bei uns ausgeben, soll

sich lohnen. Dabei gehen wir individuell auf ihre unterschiedlichen Lebensstile,

Wünsche und Bedürfnisse ein."

Die jüngsten Highlights für diesen verlässlichen Mehrwert sind REWE Bonus in der

REWE App sowie die PENNY App, die vom Start weg die Erwartungen übertroffen

haben. "Kein Vorteilsprogramm ist in Deutschland im Jahr seiner Einführung so

erfolgreich gestartet", zeigt sich Lionel Souque zufrieden, "wir haben

bestehende und auch viele neue Kund:innen von unserem Angebot überzeugt."

Mittlerweile nutzen mehr als 11 Millionen User REWE Bonus, weitere 7 Millionen

Kund:innen sind bei PENNY registriert. Mit 18 Millionen Gesamt-Nutzer:innen

liegen der Erfolg und das Interesse der Kund:innen deutlich über den

ursprünglichen Erwartungen. Der bereits breiten Funktionalität der REWE App

wurde 2025 auch noch eine direkte Pay-Funktion hinzugefügt.

Selbstständige REWE-Kaufleute steigern Umsatz um 7,2 Prozent

Fokus auf die Bedürfnisse der Kund:innen ist auch das Erfolgsrezept der

mittlerweile 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute. "Mit ihrer besonderen

Kundennähe und -orientierung in Kombination mit Individualisierung waren unsere

Kaufleute auch 2025 eine wesentliche Säule unseres Erfolgs. Die weitere Stärkung

und der Ausbau des Kaufleute-Modells sind und bleiben daher ein essenzieller

Teil unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie", so der REWE

Group-Vorstandsvorsitzende. Die REWE-Kaufleute erzielten im abgelaufenen

Geschäftsjahr mit einem Plus von + 7,2 Prozent einen Umsatz von 20,4 Milliarden

Euro.

Ungebrochene Reiselust der Europäer:innen beschert Touristik ein weiteres

Erfolgsjahr

Auch die DERTOUR Group hat 2025 ihren Erfolgskurs eindrucksvoll fortgesetzt: Mit

einem Plus von 18,0 Prozent stieg der fakturierte Umsatz auf 10,8 Milliarden

Euro, wozu ein Wachstum in allen Märkten beigetragen hat. Allein in Deutschland

konnten die DERTOUR-Veranstalter nach einem ebenfalls buchungsstarken Vorjahr

ein weiteres Gästeplus von + 4,5 Prozent verzeichnen. Bei den deutschen

Reisenden waren Reiseziele mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und

hochwertige All-inclusive-Angebote besonders gefragt, der Anteil der

Fünfsternehotels stieg erneut mit einem signifikanten Plus von + 39 Prozent.

"Wir beobachten zwei Trends: Zum einen wächst der Wunsch nach erschwinglichem

Luxus, der eine Auszeit vom anstrengenden Alltag ermöglicht. Zum anderen

gewinnen individuelle Erlebnisse gegenüber materiellem Konsum deutlich an

Bedeutung - insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen, wie auch das stärkere

Wachstum der Nischensegmente zum Beispiel bei maßgeschneiderten Sport- oder

Fernreiseerlebnissen zeigt", erläutert Souque. Genau diesen immer

individuelleren Wünschen und Bedürfnissen der Gäste trägt die gezielte

Akquisitionsstrategie der letzten Jahre Rechnung. Denn mit der 2025 erfolgten

Übernahme von Hotelplan, dem Schweizer Reiseunternehmen Nr. 1, hat sich die

DERTOUR Group mit ihrer außergewöhnlich breiten Palette an Reiseerlebnissen für

unterschiedliche Zielgruppen noch stärker als Treiber der Erlebniswirtschaft

positioniert.

REWE Group 2025 in Zahlen

REWE Group erzielt mit Plus von + 4,0 Prozent erstmals mehr als 100 Milliarden

Euro Umsatz

Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von

96,5 Milliarden Euro um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro. In Deutschland

konnte ein Umsatzplus von + 4,6 Prozent auf 69,1 Milliarden Euro erzielt werden.

Das internationale Geschäft der Unternehmensgruppe legte um + 2,7 Prozent auf

31,3 Milliarden Euro zu.

REWE Group beschäftigte 2025 380.000 Mitarbeitende

Die Zahl der Beschäftigten lag im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert zum

Vorjahr bei insgesamt 380.000, davon 272.000 Mitarbeitende in Deutschland und

108.000 im Ausland.

Das operative Ergebnis EBITA lag 2025 vor allem aufgrund geplanter Investitionen

in eigene Kunden-Vorteilsprogramme und Kostensteigerungen bei Personal- und

allen wesentlichen Sachkosten mit über 1,5 Milliarden Euro wie angekündigt unter

Vorjahr (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Konzern-Jahresüberschuss lag bei

rund 525 Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro - in dieser Größenordnung vor

allem bedingt durch den Einmaleffekt einer Steuerrückerstattung). Die

Umsatzrendite (EBITA) lag im Jahr 2025 bei 1,7 Prozent nach 2,3 Prozent in 2024

und 2,2 Prozent in 2023; beim Jahresüberschuss betrachtet nach 0,9 Prozent in

2023 und 1,2 Prozent in 2024 im Jahr 2025 bei 0,6 Prozent.

Auch 2025 hat das Unternehmen seine Investitionstätigkeit trotz volatiler

Rahmenbedingungen konsequent fortgesetzt: Die Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte lagen bei 2,5 Milliarden Euro und damit weiterhin

auf hohem Niveau. Für das laufende Geschäftsjahr plant die REWE Group

Investitionen in Höhe von ca. 3 Milliarden Euro.

Das Eigenkapital lag bei knapp 11,6 Milliarden Euro (2024: rund 11 Milliarden

Euro), die Nettoverschuldung nach IFRS bei rund 18 Milliarden Euro, die

zinstragenden Finanzschulden ohne Leasing/zukünftige Mietschulden bei 4,3

Milliarden Euro.

Umsatzentwicklung 2025 der REWE Group-Geschäftsfelder und -Sparten

Der Umsatz des Geschäftsfelds Handel Deutschland (REWE und PENNY) stieg um + 2,2

Prozent auf 42,5 Milliarden Euro. Handel International mit Vollsortiment

Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und PENNY

International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent (währungskursbereinigt: +

4,5 Prozent) auf 21,1 Milliarden Euro.

Das Vollsortiment National (REWE) legte um + 3,0 Prozent auf einen Umsatz von

32,4 Milliarden Euro zu. Vollsortiment International (Vollsortiment Österreich

und Vollsortiment CEE) erzielte mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ein

Umsatzplus von + 3,7 Prozent. Dazu trug Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA

und ADEG) mit einem Umsatz von 8,2 Milliarden Euro (+ 2,0 Prozent zu 2024) bei.

Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) steigerte den Umsatz um + 7,2 Prozent auf 4,2

Milliarden Euro.

Die 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute unter dem Dach der genossenschaftlichen

REWE Group steigerten die Umsätze um + 7,2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro.

PENNY Deutschland steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um + 0,7

Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. PENNY International, als landestypischer

Discounter in Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und Ungarn aktiv, legte

um + 6,3 Prozent auf einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro zu.

Das Geschäftsfeld Convenience mit dem nationalen und internationalen Geschäft

der Lekkerland Gruppe konnte Einbußen aus den Verkaufsbeschränkungen im

Tabak-Bereich in Belgien und den Niederlanden erfolgreich kompensieren und den

Umsatz mit 15,3 Milliarden Euro (+ 0,8 Prozent geg. 2024) stabil auf hohem

Niveau halten.

Die Touristik setzte 2025 ihren Erfolgskurs mit einem Plus von + 18,0 Prozent

auf 10,8 Milliarden Euro fakturierter Umsatz fort.

Das Geschäftsfeld Baumarkt sah sich 2025 wie die gesamte Branche mit einer sehr

gedämpften Konsumstimmung der Verbraucher:innen in Deutschland konfrontiert, was

zu einer insgesamt verhaltenen Branchenentwicklung führte. In diesem sehr

schwierigen Umfeld konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 2,4

Milliarden annähernd auf Vorjahresniveau gehalten werden (- 2,0 Prozent geg.

2024).

Für Presse-Rückfragen:

REWE Group-Unternehmenskommunikation,

Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com

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OTS: REWE Group