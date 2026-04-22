OTS: REWE Group / Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 ...

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22.04.2026 15:00:38
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Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 die
100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke
Köln (ots) - REWE Group hat gezielte Investitionen in spürbaren Mehrwert für
Kund:innen wie Preise und Kunden-Vorteilsprogramme und weitere Stärkung der
wirtschaftlichen Resilienz fortgesetzt. Das Ergebnis liegt vor diesem
Hintergrund sowie aufgrund marktbedingter Kostensteigerungen und Einmaleffekten
erwartungsgemäß und wie angekündigt unter Vorjahr.
- Gesamtaußenumsatz REWE Group wächst um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro
- Konzern-Umsatz steigt um + 3,7 Prozent auf 91,1 Milliarden Euro
- Ergebnis (EBITA) liegt bei über 1,5 Milliarden Euro
- Umsatz Handel Deutschland legt um + 2,2 Prozent zu, Handel International um +
4,8 Prozent
- Touristik mit fakturiertem Umsatzplus von + 18,0 Prozent weiter auf
Erfolgskurs
Köln. Dank ihrer breiten resilienten Geschäftsaufstellung blickt die
genossenschaftliche REWE Group, eines der größten Handels- und
Touristikunternehmen Europas, auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr
zurück: Trotz anhaltend sehr herausfordernder Rahmenbedingungen konnte mit einem
Umsatzplus von 4,0 Prozent erstmals ein Gesamtaußenumsatz von mehr als 100
Milliarden Euro erzielt werden. Das EBITA des Konzerns lag mit über 1,5
Milliarden Euro wie bereits angekündigt unter dem Vorjahreswert. Die
Investitionsoffensive wurde 2025 mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro
konsequent und auf hohem Niveau fortgesetzt. Auch das Geschäftsjahr 2025 war von
einer volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung, einer hohen
Wettbewerbsintensität sowie Konsumzurückhaltung der Konsument:innen geprägt. Für
viele Verbraucher:innen war und ist die Entwicklung der Lebenshaltungskosten
anhaltend die größte Sorge. "380.000 Mitarbeitende und unsere Kaufleute haben in
diesem Umfeld für unsere Kund:innen jeden Tag eine bemerkenswerte
Leistungsbereitschaft gezeigt. Wir haben in allen Geschäftsfeldern sehr hart
daran gearbeitet, unseren Kund:innen die besten Angebote zu machen und optimale
Services zu bieten", betont REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque.
"Dass es uns gerade in diesem herausfordernden Geschäftsjahr erstmals gelungen
ist, die 100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke zu überspringen, macht uns stolz. Es
zeigt das Vertrauen von Millionen von Kund:innen in Europa in uns und die Stärke
unseres Geschäftsmodells."
Erfreuliches Umsatzplus, temporär gedämpfte Ergebnisentwicklung
Im sehr umkämpften Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland konnte REWE im
Jahresvergleich um erfreuliche 3,0 Prozent zulegen, PENNY sich im
Discounter-Preiskampf behaupten (+ 0,7 Prozent). Auch Handel International mit
Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und
PENNY International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent. "Insgesamt haben alle
unsere Geschäftsfelder ihren Beitrag zur positiven Umsatzentwicklung geleistet.
Einmal mehr hat sich unsere breite resiliente Aufstellung als internationale
Unternehmensgruppe mit Handel, Touristik und Convenience bewährt", kommentiert
Lionel Souque das erzielte Umsatzplus der REWE Group von + 4,0 Prozent auf 100,4
Milliarden Gesamtaußenumsatz.
Das operative Ergebnis (EBITA) lag 2025 mit über 1,5 Milliarden Euro unter dem
Vorjahreswert (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Jahresüberschuss bei 525
Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro inkl. Einmaleffekt durch eine
Steuerrückerstattung). "Wie bereits vergangenes Jahr angekündigt, sind wir schon
von einer temporär gedämpften Ergebnisentwicklung im Jahr 2025 ausgegangen, da
wir unter anderem wie geplant mit der Einführung unserer eigenen
Kunden-Vorteilsprogramme in Deutschland gezielt in unsere Zukunftsfähigkeit und
die Absicherung unseres langfristigen, profitablen Wachstums investiert haben",
so REWE Group-Finanzvorstand Telerik Schischmanow. Das volatile wirtschaftliche
Umfeld, laufende Kostensteigerungen bei Personal- und allen wesentlichen
Sachkosten sowie der harte Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel haben die
Ergebnisentwicklung mitgeprägt.
Trotz des schwierigen Umfelds: Die REWE Group bleibt finanziell stark. "Wir
profitieren auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von unserer
nachhaltig stabilen und sehr soliden finanziellen Aufstellung", erläutert
Schischmanow, "was auch der Kapitalmarkt bestätigt. Wir sind eine gesuchte
solide Investitionsmöglichkeit." Die Anleihe von Sommer 2025 war mehr als
dreifach überzeichnet, die Bonität der REWE Group ist durch die internationale
Kreditrating-Agentur S & P Global Ratings (vormals Standard & PoorŽs) weiterhin
mit "BBB" (outlook stable) eingestuft.
Fortführung der Investitionsoffensive auf hohem Niveau
Die REWE Group hat auch 2025 fortgesetzt, was sie als Genossenschaft seit fast
100 Jahren erfolgreich macht: Konsequent den Kurs zu halten - auch in einem
wirtschaftlich schwierigen Umfeld. "Unser Ziel ist und bleibt langfristig
profitables und nachhaltiges Wachstum", so REWE Group-Vorstandsvorsitzender
Lionel Souque. Unter diesen Vorzeichen hat die REWE Group auch im abgelaufenen
Geschäftsjahr ihre Investitionsoffensive mit 2,5 Milliarden Euro auf hohem
Niveau fortgesetzt. Investitionsschwerpunkte waren Digitalisierung, KI-Einsatz
und Automatisierung, der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur (IT,
Lager, Logistik), die weitere Erhöhung des Immobilien-Eigentums sowie die
Fortsetzung des Store-Modernisierungsprogramms in allen Geschäftsfeldern.
Souque: "Angebote, Services, Innovationen: Bei allem, was wir tun, stehen unsere
Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Jeder Euro, den sie bei uns ausgeben, soll
sich lohnen. Dabei gehen wir individuell auf ihre unterschiedlichen Lebensstile,
Wünsche und Bedürfnisse ein."
Die jüngsten Highlights für diesen verlässlichen Mehrwert sind REWE Bonus in der
REWE App sowie die PENNY App, die vom Start weg die Erwartungen übertroffen
haben. "Kein Vorteilsprogramm ist in Deutschland im Jahr seiner Einführung so
erfolgreich gestartet", zeigt sich Lionel Souque zufrieden, "wir haben
bestehende und auch viele neue Kund:innen von unserem Angebot überzeugt."
Mittlerweile nutzen mehr als 11 Millionen User REWE Bonus, weitere 7 Millionen
Kund:innen sind bei PENNY registriert. Mit 18 Millionen Gesamt-Nutzer:innen
liegen der Erfolg und das Interesse der Kund:innen deutlich über den
ursprünglichen Erwartungen. Der bereits breiten Funktionalität der REWE App
wurde 2025 auch noch eine direkte Pay-Funktion hinzugefügt.
Selbstständige REWE-Kaufleute steigern Umsatz um 7,2 Prozent
Fokus auf die Bedürfnisse der Kund:innen ist auch das Erfolgsrezept der
mittlerweile 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute. "Mit ihrer besonderen
Kundennähe und -orientierung in Kombination mit Individualisierung waren unsere
Kaufleute auch 2025 eine wesentliche Säule unseres Erfolgs. Die weitere Stärkung
und der Ausbau des Kaufleute-Modells sind und bleiben daher ein essenzieller
Teil unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie", so der REWE
Group-Vorstandsvorsitzende. Die REWE-Kaufleute erzielten im abgelaufenen
Geschäftsjahr mit einem Plus von + 7,2 Prozent einen Umsatz von 20,4 Milliarden
Euro.
Ungebrochene Reiselust der Europäer:innen beschert Touristik ein weiteres
Erfolgsjahr
Auch die DERTOUR Group hat 2025 ihren Erfolgskurs eindrucksvoll fortgesetzt: Mit
einem Plus von 18,0 Prozent stieg der fakturierte Umsatz auf 10,8 Milliarden
Euro, wozu ein Wachstum in allen Märkten beigetragen hat. Allein in Deutschland
konnten die DERTOUR-Veranstalter nach einem ebenfalls buchungsstarken Vorjahr
ein weiteres Gästeplus von + 4,5 Prozent verzeichnen. Bei den deutschen
Reisenden waren Reiseziele mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und
hochwertige All-inclusive-Angebote besonders gefragt, der Anteil der
Fünfsternehotels stieg erneut mit einem signifikanten Plus von + 39 Prozent.
"Wir beobachten zwei Trends: Zum einen wächst der Wunsch nach erschwinglichem
Luxus, der eine Auszeit vom anstrengenden Alltag ermöglicht. Zum anderen
gewinnen individuelle Erlebnisse gegenüber materiellem Konsum deutlich an
Bedeutung - insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen, wie auch das stärkere
Wachstum der Nischensegmente zum Beispiel bei maßgeschneiderten Sport- oder
Fernreiseerlebnissen zeigt", erläutert Souque. Genau diesen immer
individuelleren Wünschen und Bedürfnissen der Gäste trägt die gezielte
Akquisitionsstrategie der letzten Jahre Rechnung. Denn mit der 2025 erfolgten
Übernahme von Hotelplan, dem Schweizer Reiseunternehmen Nr. 1, hat sich die
DERTOUR Group mit ihrer außergewöhnlich breiten Palette an Reiseerlebnissen für
unterschiedliche Zielgruppen noch stärker als Treiber der Erlebniswirtschaft
positioniert.
REWE Group 2025 in Zahlen
REWE Group erzielt mit Plus von + 4,0 Prozent erstmals mehr als 100 Milliarden
Euro Umsatz
Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von
96,5 Milliarden Euro um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro. In Deutschland
konnte ein Umsatzplus von + 4,6 Prozent auf 69,1 Milliarden Euro erzielt werden.
Das internationale Geschäft der Unternehmensgruppe legte um + 2,7 Prozent auf
31,3 Milliarden Euro zu.
REWE Group beschäftigte 2025 380.000 Mitarbeitende
Die Zahl der Beschäftigten lag im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert zum
Vorjahr bei insgesamt 380.000, davon 272.000 Mitarbeitende in Deutschland und
108.000 im Ausland.
Das operative Ergebnis EBITA lag 2025 vor allem aufgrund geplanter Investitionen
in eigene Kunden-Vorteilsprogramme und Kostensteigerungen bei Personal- und
allen wesentlichen Sachkosten mit über 1,5 Milliarden Euro wie angekündigt unter
Vorjahr (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Konzern-Jahresüberschuss lag bei
rund 525 Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro - in dieser Größenordnung vor
allem bedingt durch den Einmaleffekt einer Steuerrückerstattung). Die
Umsatzrendite (EBITA) lag im Jahr 2025 bei 1,7 Prozent nach 2,3 Prozent in 2024
und 2,2 Prozent in 2023; beim Jahresüberschuss betrachtet nach 0,9 Prozent in
2023 und 1,2 Prozent in 2024 im Jahr 2025 bei 0,6 Prozent.
Auch 2025 hat das Unternehmen seine Investitionstätigkeit trotz volatiler
Rahmenbedingungen konsequent fortgesetzt: Die Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte lagen bei 2,5 Milliarden Euro und damit weiterhin
auf hohem Niveau. Für das laufende Geschäftsjahr plant die REWE Group
Investitionen in Höhe von ca. 3 Milliarden Euro.
Das Eigenkapital lag bei knapp 11,6 Milliarden Euro (2024: rund 11 Milliarden
Euro), die Nettoverschuldung nach IFRS bei rund 18 Milliarden Euro, die
zinstragenden Finanzschulden ohne Leasing/zukünftige Mietschulden bei 4,3
Milliarden Euro.
Umsatzentwicklung 2025 der REWE Group-Geschäftsfelder und -Sparten
Der Umsatz des Geschäftsfelds Handel Deutschland (REWE und PENNY) stieg um + 2,2
Prozent auf 42,5 Milliarden Euro. Handel International mit Vollsortiment
Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und PENNY
International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent (währungskursbereinigt: +
4,5 Prozent) auf 21,1 Milliarden Euro.
Das Vollsortiment National (REWE) legte um + 3,0 Prozent auf einen Umsatz von
32,4 Milliarden Euro zu. Vollsortiment International (Vollsortiment Österreich
und Vollsortiment CEE) erzielte mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ein
Umsatzplus von + 3,7 Prozent. Dazu trug Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA
und ADEG) mit einem Umsatz von 8,2 Milliarden Euro (+ 2,0 Prozent zu 2024) bei.
Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) steigerte den Umsatz um + 7,2 Prozent auf 4,2
Milliarden Euro.
Die 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute unter dem Dach der genossenschaftlichen
REWE Group steigerten die Umsätze um + 7,2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro.
PENNY Deutschland steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um + 0,7
Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. PENNY International, als landestypischer
Discounter in Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und Ungarn aktiv, legte
um + 6,3 Prozent auf einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro zu.
Das Geschäftsfeld Convenience mit dem nationalen und internationalen Geschäft
der Lekkerland Gruppe konnte Einbußen aus den Verkaufsbeschränkungen im
Tabak-Bereich in Belgien und den Niederlanden erfolgreich kompensieren und den
Umsatz mit 15,3 Milliarden Euro (+ 0,8 Prozent geg. 2024) stabil auf hohem
Niveau halten.
Die Touristik setzte 2025 ihren Erfolgskurs mit einem Plus von + 18,0 Prozent
auf 10,8 Milliarden Euro fakturierter Umsatz fort.
Das Geschäftsfeld Baumarkt sah sich 2025 wie die gesamte Branche mit einer sehr
gedämpften Konsumstimmung der Verbraucher:innen in Deutschland konfrontiert, was
zu einer insgesamt verhaltenen Branchenentwicklung führte. In diesem sehr
schwierigen Umfeld konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 2,4
Milliarden annähernd auf Vorjahresniveau gehalten werden (- 2,0 Prozent geg.
2024).
Für Presse-Rückfragen:
REWE Group-Unternehmenskommunikation,
Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6260719
OTS: REWE Group
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