RHÖN-KLINIKUM Aktie
WKN: 704230 / ISIN: DE0007042301
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26.03.2026 14:45:38
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG / RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im ...
RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025
Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -
- Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilität
ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen
- Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten
Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000
- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro
Aktie vor
Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und
hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und
Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.
In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden im
vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär
behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf
EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von
6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte
Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von
medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein
EBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.
Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt
durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie
rückläufiger Zinsentwicklungen.
Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der
angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland
als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem
Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und
zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung
entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im
Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS."
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den
Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die
ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter
auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg
ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen
Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und
integrierter Klinikkonzern verfügen wir über das notwendige Know-how und die
Möglichkeiten, Veränderungen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aktiv
mitzugestalten. Zudem ermöglicht uns unsere finanzielle Stabilität, große
Investitionen in Medizin-Hightech gezielt und vorausschauend umzusetzen. Damit
setzen wir ein starkes Signal für die dynamische und technologische
Weiterentwicklung unserer Einrichtungen."
Darüber hinaus wurde in die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der
Einrichtungen investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen beispielsweise eine
neue Laborstraße in Gießen, neue Herzkatheter-Technologien und ein neuer
3-Tesla-Magnetresonanztomograph in Marburg sowie ein Strahlentherapiesystem zur
Krebsbehandlung in Bad Berka hinzu.
Mit der Photonentechnologie hat das Unternehmen 2025 ein neues Kapitel
aufgeschlagen: Als einziger Klinikkonzern in Deutschland hat er drei
Photon-Counting-Computertomographen der neuesten Generation im Einsatz, weitere
Investitionen sind in Planung.
Ausblick 2026
Für das kommende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von EUR 1,7
Mrd. in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem
Wert zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio. Neben den Finanzkennzahlen
berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle
Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten
hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen Eingriffe des
Gesetzgebers und die politische Umsetzung der notwendigen Krankenhausreform
wider.
Wir weisen darauf hin, dass der Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im
Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen, die sich u. a. in
Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten auswirken, und unter dem Vorbehalt
weiterer regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur
für medizinische Leistungen im Jahr 2026 steht.
Der Geschäftsbericht 2025 ist im Internet (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/inv
estor-relations/publikationen-praesentationen/geschaeftsberichte.html)
veröffentlicht.
Die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/konzern.html) ist einer
der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad
Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den
Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte
Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und
zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver
Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern
exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich
werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000
Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM
AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com (https:
//eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f2f58923ce55bfe836d380c7d0ab
e2dd&application_id=2260068&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a9
7efdc3&application_name=news)
Pressekontakt:
RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen
Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 |
mailto:norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.com
RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation
Heike Ochmann | T. +49 9771 65-12130 |
mailto:heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6244258
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
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