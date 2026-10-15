OTS: Riverty / Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik ...

Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik und

Verantwortung in der Kreditvergabe der Zukunft

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz spielt bei Kreditentscheidungen eine immer

größere Rolle. Damit verschiebt sich die Debatte zunehmend weg von der reinen

Technologie hin zu den ethischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für

nachhaltiges Vertrauen nötig sind. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht Riverty

heute das neueste Paper seiner "Fintech 2040"-Reihe: "AI Ethics and

Accountability in Hyperindividualized Lending: Pathways to Optimized Consumer

Credits."

Entstanden ist das Paper mit Beiträgen der KI-Governance-Expertin Anita Klingel.

Ebenso beteiligt waren Roland Frank, Jan Richard und Florian Haubold. Es geht

darum, wie KI den Zugang zu Krediten verbessern und Finanzdienstleistungen

persönlicher gestalten kann. Gleichzeitig macht es klar: Transparenz,

Verantwortlichkeit und Fairness müssen im Zentrum jeder Entscheidung stehen.

Aktuell führen Finanzinstitute in ganz Europa neue Rahmenwerke für KI-Governance

und operative Resilienz ein. Daher gehört der verantwortungsvolle Umgang mit KI

zu den zentralen Zukunftsthemen der Finanzdienstleistungsbranche. Vor diesem

Hintergrund versteht das Paper die Themen Ethik und Innovation nicht als

Gegensatz. Vielmehr braucht verantwortungsvolle KI Governance-Modelle, die

ethische Prinzipien in praktische, skalierbare Entscheidungsprozesse übersetzen.

Drei Faktoren sind dafür entscheidend:

- Datensouveränität, die Verbraucherinnen und Verbrauchern echte Kontrolle

darüber gibt, wie ihre Daten genutzt werden.

- Interoperabilität, die einen sicheren und transparenten Datenaustausch

ermöglicht.

- Robustes Prozessdesign, das Erklärbarkeit, Verantwortlichkeit und Kontrolle

über den gesamten Kreditzyklus hinweg verankert.

Gemeinsam ergeben diese drei Elemente einen praktikablen Weg hin zu

Kreditmärkten, auf denen sich technologische Innovation, ethische Verantwortung

und wirtschaftliche Tragfähigkeit gegenseitig verstärken.

Die nächste Stufe: verantwortungsvolle agentische KI

Das Paper wirft zudem einen Blick auf agentische KI. Solche intelligenten

Systeme analysieren und empfehlen nicht mehr nur, sie handeln zunehmend

eigenständig. Im Kreditgeschäft könnten Agenten künftig Angebote vergleichen und

verhandeln, auf Daten zugreifen oder Prozesse im Namen von Verbrauchern und

Anbietern anstoßen. Klare Mandate, klare Grenzen, menschliche Aufsicht und

wirksame Widerspruchsmöglichkeiten gewinnen dadurch an Bedeutung.

Das Paper plädiert für eine begrenzte und überprüfbare Autonomie: KI-Agenten

dürfen mehr Handlungsspielraum bekommen, die Verantwortung für die Ergebnisse

bleibt jedoch klar bei den Institutionen, die KI einsetzen.

" Künstliche Intelligenz eröffnet uns neue Möglichkeiten, bessere, fairere und

fundiertere Finanzentscheidungen zu treffen, finanzielle Teilhabe zu stärken und

den Kundenservice zu optimieren. Doch Technologie allein reicht nie aus ", sagt

Oliver Kuhaupt, CEO der Riverty Bank S.A. " Je stärker KI in

Finanzdienstleistungen verankert wird, desto wichtiger wird es, ethische

Prinzipien durch robuste Governance, transparente Entscheidungswege und

diszipliniertes Risikomanagement zu untermauern. Vertrauen entsteht, wenn

Innovation nicht nur leistungsstark ist, sondern auch erklärbar, verantwortbar

und belastbar."

Fintech 2040 ist Rivertys langfristige Thought-Leadership-Plattform. Dort bringt

das Unternehmen Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um Technologien,

Governance-Modelle und regulatorische Rahmenbedingungen für die

Finanzdienstleistungsbranche von morgen zu diskutieren.

Laden Sie das ganze Paper hier herunter: https://ots.de/ZescVe

Pressekontakt Riverty:

Kristina Hunter Nilsson

Corporate Affairs Lead & Spokesperson

mailto:press@riverty.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165621/6371737

OTS: Riverty