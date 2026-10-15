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15.10.2026 11:23:38
OTS: Riverty / Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik ...
Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik und
Verantwortung in der Kreditvergabe der Zukunft
Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz spielt bei Kreditentscheidungen eine immer
größere Rolle. Damit verschiebt sich die Debatte zunehmend weg von der reinen
Technologie hin zu den ethischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für
nachhaltiges Vertrauen nötig sind. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht Riverty
heute das neueste Paper seiner "Fintech 2040"-Reihe: "AI Ethics and
Accountability in Hyperindividualized Lending: Pathways to Optimized Consumer
Credits."
Entstanden ist das Paper mit Beiträgen der KI-Governance-Expertin Anita Klingel.
Ebenso beteiligt waren Roland Frank, Jan Richard und Florian Haubold. Es geht
darum, wie KI den Zugang zu Krediten verbessern und Finanzdienstleistungen
persönlicher gestalten kann. Gleichzeitig macht es klar: Transparenz,
Verantwortlichkeit und Fairness müssen im Zentrum jeder Entscheidung stehen.
Aktuell führen Finanzinstitute in ganz Europa neue Rahmenwerke für KI-Governance
und operative Resilienz ein. Daher gehört der verantwortungsvolle Umgang mit KI
zu den zentralen Zukunftsthemen der Finanzdienstleistungsbranche. Vor diesem
Hintergrund versteht das Paper die Themen Ethik und Innovation nicht als
Gegensatz. Vielmehr braucht verantwortungsvolle KI Governance-Modelle, die
ethische Prinzipien in praktische, skalierbare Entscheidungsprozesse übersetzen.
Drei Faktoren sind dafür entscheidend:
- Datensouveränität, die Verbraucherinnen und Verbrauchern echte Kontrolle
darüber gibt, wie ihre Daten genutzt werden.
- Interoperabilität, die einen sicheren und transparenten Datenaustausch
ermöglicht.
- Robustes Prozessdesign, das Erklärbarkeit, Verantwortlichkeit und Kontrolle
über den gesamten Kreditzyklus hinweg verankert.
Gemeinsam ergeben diese drei Elemente einen praktikablen Weg hin zu
Kreditmärkten, auf denen sich technologische Innovation, ethische Verantwortung
und wirtschaftliche Tragfähigkeit gegenseitig verstärken.
Die nächste Stufe: verantwortungsvolle agentische KI
Das Paper wirft zudem einen Blick auf agentische KI. Solche intelligenten
Systeme analysieren und empfehlen nicht mehr nur, sie handeln zunehmend
eigenständig. Im Kreditgeschäft könnten Agenten künftig Angebote vergleichen und
verhandeln, auf Daten zugreifen oder Prozesse im Namen von Verbrauchern und
Anbietern anstoßen. Klare Mandate, klare Grenzen, menschliche Aufsicht und
wirksame Widerspruchsmöglichkeiten gewinnen dadurch an Bedeutung.
Das Paper plädiert für eine begrenzte und überprüfbare Autonomie: KI-Agenten
dürfen mehr Handlungsspielraum bekommen, die Verantwortung für die Ergebnisse
bleibt jedoch klar bei den Institutionen, die KI einsetzen.
" Künstliche Intelligenz eröffnet uns neue Möglichkeiten, bessere, fairere und
fundiertere Finanzentscheidungen zu treffen, finanzielle Teilhabe zu stärken und
den Kundenservice zu optimieren. Doch Technologie allein reicht nie aus ", sagt
Oliver Kuhaupt, CEO der Riverty Bank S.A. " Je stärker KI in
Finanzdienstleistungen verankert wird, desto wichtiger wird es, ethische
Prinzipien durch robuste Governance, transparente Entscheidungswege und
diszipliniertes Risikomanagement zu untermauern. Vertrauen entsteht, wenn
Innovation nicht nur leistungsstark ist, sondern auch erklärbar, verantwortbar
und belastbar."
Fintech 2040 ist Rivertys langfristige Thought-Leadership-Plattform. Dort bringt
das Unternehmen Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um Technologien,
Governance-Modelle und regulatorische Rahmenbedingungen für die
Finanzdienstleistungsbranche von morgen zu diskutieren.
Laden Sie das ganze Paper hier herunter: https://ots.de/ZescVe
Pressekontakt Riverty:
Kristina Hunter Nilsson
Corporate Affairs Lead & Spokesperson
mailto:press@riverty.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165621/6371737
OTS: Riverty
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