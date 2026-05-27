OTS: Riverty / Riverty gründet Bank in Luxemburg (FOTO)

Riverty gründet Bank in Luxemburg (FOTO)

Berlin (ots) -

- Fintech -Unternehmen erhält EU-CRR-Banklizenz nach zehnmonatigem

Antragsverfahren

- Riverty transformiert sein Payment- und Kreditgeschäft von einem

PSD2-Zahlungsinstitut zu einer voll lizenzierten Bank

- Bank nimmt im Juli den Betrieb auf und betreut mehr als 1.800 Händler sowie

rund 25 Millionen Kundinnen und Kunden in zehn europäischen Märkten

- Bertelsmann-Vorstand Carsten Coesfeld: "Die Banklizenz ermöglicht die nächste

Wachstumsphase für Riverty."

Riverty, das Fintech-Unternehmen von Bertelsmann, gründet eine Bank in

Luxemburg, um Händler durch eingebettete Zahlungs-, Kredit- und

Liquiditätslösungen beim Wachstum zu unterstützen. Hintergrund ist, dass der

europäische Zahlungsverkehrsmarkt in eine neue Phase eintritt, in der Handel,

Zahlungslösungen und Finanzdienstleistungen zunehmend Teil derselben Customer

Experience werden. Gleichzeitig benötigen Händler verstärkt eine verlässliche

Finanzinfrastruktur, die über mehrere europäische Märkte hinweg konsistent

funktioniert.

Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für

Riverty, sagt: "Die regulatorische Genehmigung für die Banklizenz von Riverty in

weniger als einem Jahr ist ein bedeutender Meilenstein für Bertelsmann und

bestätigt Rivertys starke Position sowie langjährige Erfahrung als führendes

europäisches Fintech. Die Lizenz ist von großer strategischer Bedeutung für

Riverty. Mit der regulatorischen Genehmigung in Luxemburg ist Riverty ideal

positioniert, um das Consumer-Finance-Geschäft mit neuen, innovativen Produkten

auszubauen und die Vertikalisierung von Zahlungslösungen voranzutreiben."

Andreas Barth, CEO von Riverty, sagt: "Finanzielle Entscheidungen spielen bei

jeder Transaktion eine Rolle. Händler benötigen zunehmend nahtlose Zahlungs-,

Finanzierungs- und Bankdienstleistungen, die in die Customer Journey integriert

sind. Mit der Banklizenz baut Riverty ein europäisches Gateway für Händler auf

und entwickelt gemeinsam mit ihnen Finanzprodukte, die Kundenbindung und

Customer Lifetime Value steigern, mit dem Anspruch, die am besten integrierte

Bank im Händler-Ökosystem zu werden."

Oliver Kuhaupt, Chief Risk Officer bei Riverty und designierter CEO der Bank,

sagt: "Mit der Banklizenz übernehmen wir direkte Verantwortung für Risiko,

Compliance und operative Umsetzung im großen Maßstab. Was sich nicht verändert,

ist unser Fokus. Wir agieren im Kern der Transaktion und ermöglichen es

Händlern, Conversion und Cashflow zu verbessern, während sie die Kontrolle über

die Kundenbeziehung behalten. Die Lizenz ist eine klare Bestätigung unseres

Merchant-First-Ansatzes und macht Consumer Finance zu einem zusätzlichen

Wachstumstreiber für Händler."

Die Bank wird im Juli 2026 den Betrieb aufnehmen. Rivertys Payment- und

Kreditgeschäft betreut bereits mehr als 1.800 Händler mit rund 25 Millionen

Kundinnen und Kunden und verarbeitet jährlich mehr als 235 Millionen

Transaktionen in Europa.

In den kommenden Jahren plant Riverty, seine Embedded-Finance-Kompetenzen für

Händler und Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa weiter auszubauen.

Über Riverty Group

Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen

Ländern aktiv. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen der

Bertelsmann-Gruppe Payment-, Inkasso- und Factoring-Lösungen, die Unternehmen

und Privatpersonen beim Management finanzieller Prozesse und Zahlungsströme

unterstützen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im

Finanzdienstleistungsbereich, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht.

Pressekontakt:

Riverty

Kristina Hunter Nilsson

Corporate Communications Lead

mailto:press@riverty.com

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OTS: Riverty