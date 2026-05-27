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27.05.2026 10:21:38
OTS: Riverty / Riverty gründet Bank in Luxemburg (FOTO)
Riverty gründet Bank in Luxemburg (FOTO)
Berlin (ots) -
- Fintech-Unternehmen erhält EU-CRR-Banklizenz nach zehnmonatigem
Antragsverfahren
- Riverty transformiert sein Payment- und Kreditgeschäft von einem
PSD2-Zahlungsinstitut zu einer voll lizenzierten Bank
- Bank nimmt im Juli den Betrieb auf und betreut mehr als 1.800 Händler sowie
rund 25 Millionen Kundinnen und Kunden in zehn europäischen Märkten
- Bertelsmann-Vorstand Carsten Coesfeld: "Die Banklizenz ermöglicht die nächste
Wachstumsphase für Riverty."
Riverty, das Fintech-Unternehmen von Bertelsmann, gründet eine Bank in
Luxemburg, um Händler durch eingebettete Zahlungs-, Kredit- und
Liquiditätslösungen beim Wachstum zu unterstützen. Hintergrund ist, dass der
europäische Zahlungsverkehrsmarkt in eine neue Phase eintritt, in der Handel,
Zahlungslösungen und Finanzdienstleistungen zunehmend Teil derselben Customer
Experience werden. Gleichzeitig benötigen Händler verstärkt eine verlässliche
Finanzinfrastruktur, die über mehrere europäische Märkte hinweg konsistent
funktioniert.
Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für
Riverty, sagt: "Die regulatorische Genehmigung für die Banklizenz von Riverty in
weniger als einem Jahr ist ein bedeutender Meilenstein für Bertelsmann und
bestätigt Rivertys starke Position sowie langjährige Erfahrung als führendes
europäisches Fintech. Die Lizenz ist von großer strategischer Bedeutung für
Riverty. Mit der regulatorischen Genehmigung in Luxemburg ist Riverty ideal
positioniert, um das Consumer-Finance-Geschäft mit neuen, innovativen Produkten
auszubauen und die Vertikalisierung von Zahlungslösungen voranzutreiben."
Andreas Barth, CEO von Riverty, sagt: "Finanzielle Entscheidungen spielen bei
jeder Transaktion eine Rolle. Händler benötigen zunehmend nahtlose Zahlungs-,
Finanzierungs- und Bankdienstleistungen, die in die Customer Journey integriert
sind. Mit der Banklizenz baut Riverty ein europäisches Gateway für Händler auf
und entwickelt gemeinsam mit ihnen Finanzprodukte, die Kundenbindung und
Customer Lifetime Value steigern, mit dem Anspruch, die am besten integrierte
Bank im Händler-Ökosystem zu werden."
Oliver Kuhaupt, Chief Risk Officer bei Riverty und designierter CEO der Bank,
sagt: "Mit der Banklizenz übernehmen wir direkte Verantwortung für Risiko,
Compliance und operative Umsetzung im großen Maßstab. Was sich nicht verändert,
ist unser Fokus. Wir agieren im Kern der Transaktion und ermöglichen es
Händlern, Conversion und Cashflow zu verbessern, während sie die Kontrolle über
die Kundenbeziehung behalten. Die Lizenz ist eine klare Bestätigung unseres
Merchant-First-Ansatzes und macht Consumer Finance zu einem zusätzlichen
Wachstumstreiber für Händler."
Die Bank wird im Juli 2026 den Betrieb aufnehmen. Rivertys Payment- und
Kreditgeschäft betreut bereits mehr als 1.800 Händler mit rund 25 Millionen
Kundinnen und Kunden und verarbeitet jährlich mehr als 235 Millionen
Transaktionen in Europa.
In den kommenden Jahren plant Riverty, seine Embedded-Finance-Kompetenzen für
Händler und Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa weiter auszubauen.
Über Riverty Group
Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen
Ländern aktiv. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen der
Bertelsmann-Gruppe Payment-, Inkasso- und Factoring-Lösungen, die Unternehmen
und Privatpersonen beim Management finanzieller Prozesse und Zahlungsströme
unterstützen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im
Finanzdienstleistungsbereich, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht.
Pressekontakt:
Riverty
Kristina Hunter Nilsson
Corporate Communications Lead
mailto:press@riverty.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165621/6282661
OTS: Riverty
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