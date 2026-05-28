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28.05.2026 09:37:38
OTS: Roland Berger / Roland Berger erzielt Rekordumsatz in anspruchsvollem ...
Roland Berger erzielt Rekordumsatz in anspruchsvollem Marktumfeld
München (ots) -
- 2025 ist umsatzstärkstes Jahr der Unternehmensgeschichte (> 1 Mrd. Euro)
- Überdurchschnittliches Wachstum in allen Kernregionen: Deutschland +5 Prozent,
Asien +19 Prozent, Amerika +11 Prozent
- Gezielte Zukäufe zur Stärkung attraktiver Wachstumssegmente
Die global tätige Unternehmensberatung Roland Berger hat im Jahr 2025 Erträge in
Höhe von 1,01 Mrd. Euro erwirtschaftet und damit das umsatzstärkste Jahr ihrer
Geschichte abgeschlossen. In Deutschland wuchs das Unternehmen im Vergleich zum
Vorjahr um rund 5 Prozent und damit deutlich stärker als der Markt. In Asien
(+19 Prozent) und im amerikanischen Markt (+11 Prozent) fiel das Umsatzwachstum
sogar zweistellig aus.
Das Ergebnis wurde in einem anspruchsvolleren Marktumfeld erzielt, in dem Kunden
vor allem auf Effizienz und messbare Ergebnisbeiträge achten. Zu den
Wachstumstreibern gehörten Projekte zur Integration von KI-Lösungen,
Digitalisierung von Prozessen sowie Optimierung von Lieferketten.
Stefan Schaible, Global Managing Partner bei Roland Berger: "2025 war das
erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte. Gleichzeitig sehen wir, dass sich
der Markt spürbar verändert. Vertrauenswürdigkeit und Unabhängigkeit sind bei
Beratungsunternehmen zu echten Differenzierungsmerkmalen geworden. Unsere DNA
als einzige globale Unternehmensberatung europäischer Herkunft ist heute ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil."
Ausbau des globalen Netzwerks
Roland Berger hat 2025 sein internationales Netzwerk weiter ausgebaut und ist
mit der Eröffnung seines Büros in Sydney, Australien, nun auf allen Kontinenten
vertreten. Die Präsenz in den USA wurde mit dem fünften US-Standort in Houston
erweitert - strategisch positioniert in einem globalen Hub der Energie- und
Chemieindustrie.
Mit gezielten Akquisitionen hat das Unternehmen sein Angebot in ausgewählten
Spezialsegmenten erweitert. Die neue Gesellschaft "Ralf Schmitz CRO Management"
entsendet seit November 2025 erfahrene Chief Restructuring Officer (CRO) in
Unternehmen, um dort die Steuerung komplexer Restrukturierungsprozesse zu
übernehmen.
Mit der Akquisition des auf den Batteriesektor spezialisierten Beraterteams von
"Alexec Consulting" hat Roland Berger seine Position in einem für die globale
Industrie kritischen Zukunftsfeld gestärkt.
Fokus 2026 auf Profitabilität und datenbasierter Transformation
Für das laufende Jahr 2026 stellt sich Roland Berger auf ein weiterhin
anspruchsvolles Marktumfeld ein und setzt den Fokus auf Profitabilität und
nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig investiert die Beratung in den Ausbau
ihrer KI- und Datenkompetenzen, um Kunden bei der konkreten Umsetzung und
Skalierung neuer Technologien noch besser zu unterstützen.
Mit der Investition in das Startup "CNTR" von Seriengründer Jonas Andrulis, das
eine neuartige, kollaborative Künstliche Intelligenz für den industriellen
Einsatz entwickelt, wirkt Roland Berger zudem aktiv am Aufbau zentraler
Technologien für die nächste Phase der globalen KI-Transformation mit.
Über Roland Berger
Roland Berger ist die einzige führende Strategieberatung mit europäischen
Wurzeln. Das Unternehmen vereint tiefe Industrie- und Branchenkenntnis mit
umfassender Erfahrung in zentralen Managementfunktionen und
Transformationsprojekten. 1967 gegründet und mit Hauptsitz in München,
unterstützt Roland Berger Unternehmen weltweit bei der Gestaltung und Umsetzung
komplexer Transformationen - von strategischer Neuausrichtung über
Performance-Steigerung bis hin zur Entwicklung und Anwendung datenbasierter,
KI-gestützter Lösungen. Roland Berger hat es sich zum Ziel gesetzt,
Nachhaltigkeit in allen Projekten zu verankern. Im Jahr 2025 erzielte das
Unternehmen einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.
Pressekontakt:
Attila Rosenbaum
Global Head of Corporate Communications & PR
Tel.: +49 160 7444244
E-Mail: mailto:attila.rosenbaum@rolandberger.com
http://www.rolandberger.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32053/6283431
OTS: Roland Berger
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