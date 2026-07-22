OTS: Schwarz Corporate Solutions KG / Nachhaltiges Wirtschaften: Unternehmen ...

Nachhaltiges Wirtschaften: Unternehmen der Schwarz Gruppe präsentieren

Fahrplan gegen Klimarisiken und Rohstoffknappheit (FOTO)

Neckarsulm (ots) -

- Siebter Nachhaltigkeitsbericht verdeutlicht Ausbau von Energie- und

Ressourcensouveränität

- Externes ESG-Rating bestätigt die erfolgreiche Verknüpfung von Nachhaltigkeit

und strategischem Risikomanagement

- Klimatransitionsplan dient als zentrales Instrument zur Gestaltung

zukunftssicherer Geschäftsprozesse

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg und

ökologische wie soziale Verantwortung auch in volatilen Zeiten Hand in Hand

gehen. Mit der Vorlage ihres siebten gemeinsam erarbeiteten

Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 ziehen sie eine transparente,

datenbasierte Bilanz. Das Ergebnis: Gezielte Investitionen in souveräne

Energieversorgung und effektiven Ressourcenschutz stärken die Resilienz der

Lieferketten und transformieren nachhaltiges Wirtschaften so zu einem

langfristigen Wettbewerbsvorteil. Dabei halten die Unternehmen der Schwarz

Gruppe klaren Kurs auf das gemeinsam festgelegte Net-Zero-Ziel* bis 2050, das im

vergangenen Jahr durch die Science Based Targets initiative (SBTi)

wissenschaftlich validiert wurde.

"Gerade in Zeiten geopolitischer Volatilität rücken wir nicht von unseren

Nachhaltigkeitszielen ab, sondern setzen unseren Weg kontinuierlich fort", so

Susanne Marell, Bereichsvorständin Schwarz Corporate Affairs. "Über Maßnahmen

zur Stärkung unserer Energie- und Ressourcensouveränität sowie das klare

Bekenntnis zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und Ausbilder stärken wir

die langfristige Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres gesamten Ökosystems."

ESG-Rating untermauert wirtschaftliche Stabilität

Um finanzielle und ökologisch-soziale Ziele langfristig stabil zu erreichen,

verknüpfen die Unternehmen der Schwarz Gruppe Nachhaltigkeit direkt mit ihrem

jeweiligen ganzheitlichen Risikomanagement. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes

bestätigt ein jährliches, externes ESG-Rating. Durch diese kontinuierliche und

transparente Messung lassen sich potenzielle Markt- sowie Umweltrisiken deutlich

reduzieren. Das integrierte Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe aus

Handel, Eigenproduktion, Digitalisierung und Recycling sichert so nicht nur die

Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Geschäftsmodelle, sondern bleibt mit rund

604.000 Mitarbeitern auch ein verlässlicher Stabilitätsanker in wirtschaftlich

herausfordernden Zeiten. Im Geschäftsjahr 2025 wurden weltweit 9.000 neue

Arbeitsplätze geschaffen - 5.000 davon allein in Deutschland.

Energiesouveränität als Antwort auf geopolitische Krisen

Als wirksamer Gegenpol zu volatilen Energiemärkten aufgrund globaler

Unsicherheiten und Hebel für aktiven Klimaschutz bauen die Unternehmen der

Schwarz Gruppe die Nutzung und Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen

kontinuierlich aus. Die eigengenerierte Solarstrom-Menge stieg 2025 um 28

Prozent auf mehr als 473.000 Megawattstunden. Das entspricht einem

durchschnittlichen Jahresverbrauch von über 136.000 Haushalten. Zudem wurden die

konsolidierten betriebseigenen Emissionen (Scope 1 & 2) bereits um 44,1 Prozent

gegenüber dem Basisjahr 2019 gesenkt. Dieser Rückgang untermauert die

kontinuierlichen Fortschritte auf dem Weg zum gemeinsam festgelegten,

kurzfristigen Klimaziel für 2030, das eine Emissionsminderung um 48 Prozent

vorsieht. Ein zentraler Meilenstein im aktuellen Bericht: Erstmals

veröffentlichen die Unternehmen einen Klimatransitionsplan. Dieser bildet als

strategisches Instrument zur Erreichung der gemeinsam festgelegten Ziele die

Basis, um Geschäftsprozesse mit Blick auf zunehmende Klimarisiken zukunftssicher

aufzustellen und weist zentrale Hebel auf dem Weg zu Net-Zero bis 2050 aus.

Ressourcensouveränität durch Kreislaufwirtschaft

Ein weiterer Meilenstein ist der erfolgreiche Abschluss der bisherigen gemeinsam

verfolgten Plastikstrategie bis Ende 2025: Hier wurde eine Plastikreduktion von

35,9 Prozent (gegenüber 2017) erzielt, bei einem gleichzeitigen Rezyklateinsatz

von 26,1 Prozent und einer Recyclingfähigkeit von 67,3 Prozent auf

Eigenmarkenprimärverpackungen aus Plastik. Mit der gemeinsam verabschiedeten

Nachfolgestrategie "REset Resources" erweitern die Unternehmen der Schwarz

Gruppe ihre Ziele bis 2030 spartenübergreifend auf alle Verpackungsmaterialien

aus. Auch beim Umgang mit innerbetrieblichen Abfällen stand am Ende des

Geschäftsjahres eine positive Bilanz: 90,1 Prozent der Abfälle wurden

wiederverwendet, recycelt, kompostiert oder vergoren. Bis 2030 soll dieser Wert

auf 95 Prozent gesteigert werden, wobei die reine Müllverbrennung (gemäß DIN

SPEC 91436) bewusst ausgeschlossen ist. Ausgenommen sind auch Abfälle, die

innerhalb der eigenen Verwertungs- und Beseitigungsanlagen anfallen, sowie

Bauabfälle.

Weitere Informationen

Der vollständige, gemeinsam erarbeitete Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen

der Schwarz Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 ist online abrufbar unter: https:/

/gruppe.schwarz/wie-wir-handeln/nachhaltigkeitsbericht-2025?utm_source=pi&utm_me

dium=owned&utm_campaign=nhb-2025

*Bis spätestens 2050 werden die Unternehmen der Schwarz Gruppe alle verursachten

Treibhausgase entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Netto-Null

reduzieren. Unvermeidbare Restemissionen werden durch CO2-Entnahmelösungen gemäß

SBTi-Standard neutralisiert. Mehr erfahren:

https://gruppe.schwarz/esg/klimaschutz

Pressekontakt:

Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG

Telefon +49(0)7132 30-788600

mailto:presse@mail.schwarz

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6319156

OTS: Schwarz Corporate Solutions KG