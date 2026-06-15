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15.06.2026 09:16:38
OTS: Schwarz Digits / Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich ...
Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich Defence unter der
Leitung von Harald Mannheim (FOTO)
Bad Friedrichshall (ots) -
- Mit Harald Mannheim übernimmt ein erfahrener Manager aus der Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie die Leitung zum gezielten Ausbau des Bereichs für
innere und äußere Sicherheit.
- Schwarz Digits wird den Beitrag zur technologischen Souveränität und zur
europäischen Sicherheitsarchitektur weiter ausbauen.
- Die souveräne Cloud-Infrastruktur STACKIT bildet das Fundament für
technologische Lösungen, die einen Beitrag zur Verteidigung der wehrhaften
Demokratie leisten.
Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, verstärkt ihre
Vorstandsebene im strategisch wichtigen Sicherheits- und Verteidigungsbereich:
Harald Mannheim übernimmt die Position des Head of Defence bei Schwarz Digits.
In dieser Rolle verantwortet der erfahrene Branchenexperte den konsequenten
Ausbau der Geschäftstätigkeit in Deutschland und Europa. Im Fokus stehen dabei
der Aufbau von souveränen, hochsicheren IT-Infrastrukturlösungen und weiteren
unterstützenden Leistungen für Streitkräfte, Nachrichtendienste und Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie für Unternehmen der
Verteidigungsindustrie. Mannheim leitete zuletzt als Senior Vice President den
Geschäftsbereich 'Defence Digital and Cyber' bei Airbus Defence and Space. Dort
trug er Verantwortung für die Programme im Bereich IT-Systemintegration,
Softwarelösungen und Cyber-Resilienz. Zuvor war er in verschiedenen
privatwirtschaftlichen und militärischen Führungsfunktionen tätig.
"Echte digitale Souveränität erfordert die lückenlose Kontrolle über Daten und
Systeme - vom zentralen Rechenzentrum bis zur mobilen Anwendung an der Edge.
Dass wir einen klaren Rahmen mit starkem Fokus auf Open-Source-Prinzipien und
Cloud-Föderationen setzen, bietet europäischen Unternehmen und staatlichen
Institutionen ein verlässliches digitales Rückgrat. Harald Mannheim bringt die
ideale Kombination aus strategischer Industrieerfahrung und profunder Kenntnis
nationaler innerer und äußerer Sicherheitsstrukturen mit, um diesen souveränen
Pfeiler in Europa entscheidend auszubauen", so Christian Müller, Co-CEO von
Schwarz Digits.
"Die einseitige digitale Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Technologien
gefährdet die Überlebensfähigkeit unserer europäischen Demokratie und
Wirtschaft. Mit Schwarz Digits Defence leisten wir einen aktiven Beitrag zur
Stabilität und Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen, indem wir souveräne
digitale Services und Infrastrukturen bereitstellen, die von Akteuren im Bereich
innere und äußere Sicherheit gleichermaßen nachgefragt sind. Der Ausbau des
Defence-Bereichs bei Schwarz Digits ist deshalb für mich auch ganz persönlich
eine spannende Aufgabe und Berufung in diesen herausfordernden Zeiten", sagte
Harald Mannheim, Head of Defence, Schwarz Digits.
Neue sicherheitspolitische Realität in Europa
Die Ernennung erfolgt in einer Zeit anhaltender geopolitischer Volatilität und
einer täglich kritischer werdenden Bedrohungslage in Europa. Seit der
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 und dem darauffolgenden Überfall
Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 haben hybride Aktivitäten wie
Cyberattacken, Spionage und Sabotage gegen kritische Infrastrukturen auch in
Deutschland drastisch zugenommen. Die nationale Sicherheitsstrategie der
Bundesregierung verknüpft militärische Wehrhaftigkeit untrennbar mit ziviler und
ökonomischer Resilienz sowie mit technologischer Souveränität. Schwarz Digits
versteht den Schutz digitaler Räume daher nicht als Option, sondern als
systemische Notwendigkeit zur Sicherung der Handlungsfähigkeit von Staat und
Gesellschaft. Technologische Expertise aus dem KRITIS-Betrieb
Als Unternehmen der Schwarz Gruppe greift Schwarz Digits auf eine langjährige,
praxiserprobte Expertise im Schutz hochkomplexer, dezentraler Lieferketten und
kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zurück. Das integrierte Ökosystem der
Unternehmensgruppe, das von der Produktion über den Handel bis hin zu Logistik
und Kreislaufwirtschaft reicht, sichert kontinuierlich essenzielle Güterströme.
Die Fähigkeit zur umfassenden Absicherung der komplexen Prozesse wird nun
gezielt auf staatliche Organe übertragen, um Kernfunktionen im digitalen Raum
vor externer Einflussnahme zu schützen.
Das Schwarz Digits Ökosystem
Das technologische Rückgrat bildet die IT-Infrastruktur des deutschen
Cloud-Providers STACKIT (https://stackit.com/de/loesungen/branchen/oeffentlicher
-sektor/innere-aeussere-sicherheit). Die STACKIT Distributed Cloud basiert auf
dem Prinzip "Sovereignty by Design" und legt ihren Fokus auf air-gapped und
distributiven Betrieb. Dies ermöglicht den physisch isolierten Betrieb
kritischer Datenströme ohne Verbindung zum öffentlichen Internet. STACKIT strebt
an, für die sicherheitsrelevanten Komponenten eine Zulassung für die
Verarbeitung von Verschlusssachen durch das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) zu erhalten. In Kombination mit souveränen
KI-Plattformen, branchenführenden mobilen Netzwerklösungen und dem für
Verschlusssachen bereits zugelassenen Messenger WIRE entsteht, auch zusammen mit
weiteren Industriepartnern, ein lückenloses, agiles Sicherheitsnetzwerk für
staatliche Akteure und Unternehmen der Verteidigungsindustrie.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter Schwarz Digits Defence
(https://schwarz-digits.de/branchen/regulierte-branchen/defence).
Über Schwarz Digits
Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet
überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen
Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche
digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die
IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der
Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den
souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data
und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen
für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen
und Organisationen der öffentlichen Hand.
Pressekontakt:
Schwarz Digits
Telefon +49 7132 30-490490
mailto:presse@digits.schwarz
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6294133
OTS: Schwarz Digits
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