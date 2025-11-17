|
17.11.2025 14:04:38
OTS: Schwarz Digits / Spatenstich in Lübbenau: Schwarz Digits investiert 11 ...
Spatenstich in Lübbenau: Schwarz Digits investiert 11 Milliarden Euro
in Europas digitale Souveränität (FOTO)
Neckarsulm/Lübbenau (ots) -
- Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau entsteht
bis Ende 2027 ein hochmodernes Rechenzentrum, das im Regelbetrieb vollständig
mit Grünstrom betrieben wird.
- Das Rechenzentrum erhält zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt und
setzt damit Maßstäbe für digitale Infrastruktur am Standort Deutschland.
- Ab 2028 wird die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist.
Damit trägt das Rechenzentrum nicht nur zur digitalen, sondern auch zur
ökologischen Infrastruktur der Region bei.
Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in
Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem
Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die
größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt
des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027
fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer
unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in
Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf
nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb
zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.
Datacenter der Superlative
Die Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverän
nach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. Schwarz
Digits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur am
Standort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird in
Lübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standort
verbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionale
Verantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erster
europäischer Hyperscaler zu etablieren.
Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :
"Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher
Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,
können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein
deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:
Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität
voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die
Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit
in den Fokus rücken."
Das Rechenzentrum wird mit einer Anschlussleistung von zunächst rund 200
Megawatt geplant und ist in zwei Bauabschnitten modular erweiterbar. Bis zu
100.000 GPUs können somit künftig im Rechenzentrum installiert werden. Diese
werden unter anderem für das Training großer Modelle mit KI-Inferenz eingesetzt
- treffen folglich auf der Grundlage eingespeister Daten genaue Vorhersagen.
Diese Dimensionen in Lübbenau zeigen, dass auch in Deutschland exzellente
Bedingungen und konkrete Beispiele für die seitens EU-Kommission
ausgeschriebenen AI Gigafactories existieren.
Europas Resilienz stärken
Bis Ende 2027 entsteht in Brandenburg einer der modernsten Standorte für
digitale Infrastruktur und Cloud-Services. Das Rechenzentrum bildet die
Grundlage für eine unabhängige, sichere und leistungsfähige Cloud-Infrastruktur
am Standort Deutschland. Mit STACKIT, der eigenen Open-Source-basierten Cloud,
der Marke XM Cyber für Cybersicherheit sowie Partnerschaften mit Aleph Alpha im
Bereich KI und Data oder der sicheren Kommunikation mit Wire, stärkt Schwarz
Digits die digitale Resilienz des öffentlichen wie des privaten Sektors.
"Die Zunahme hybrider Bedrohungen in den letzten Jahren und einseitige digitale
Abhängigkeiten sind für Unternehmen in ganz Europa ernstzunehmende
Herausforderungen. Insbesondere kritische Infrastruktur gilt es deshalb
zukünftig noch besser vor unerlaubten Fremdzugriffen zu schützen", sagt
Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Es ist daher unerlässlich für
uns, massiv in hochmoderne und skalierbare Rechenzentren zu investieren."
"Für uns ist Lübbenau mehr als nur ein Rechenzentrums-Standort; es ist ein
zentraler Ankerpunkt für die gelebte digitale Souveränität Europas. Hier
schaffen wir die unabhängige und sichere Infrastruktur, die es Unternehmen und
Bürgern ermöglicht, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und unsere
digitale Zukunft selbstbestimmt zu gestalten", betont Rolf Schumann, Co-CEO
Schwarz Digits.
Nachhaltige Entwicklung und regionale Verantwortung
Das Projekt setzt auf Brownfield-Entwicklung statt auf Greenfield-Bau. Dazu
wurde das 13 Hektar umfassende Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau
aufwendig zurückgebaut und renaturiert. Über 20.000 Kubikmeter Beton und Steine,
110 Tonnen Stahl und 20 Tonnen Holz wurden so getrennt, recycelt und als
Ressourcen wiederverwendet.
Damit folgt das Vorhaben der ganzheitlichen Kreislaufstrategie der Unternehmen
der Schwarz Gruppe 'REset Resources'. Diese zielt darauf ab, Ressourcen zu
schonen, Abfälle zu reduzieren und Wertstoffe in ihren Kreislauf zurückzuführen.
Neben einer gezielten Rückführung von Materialien und Rohstoffen in den eigenen
Wirtschaftskreislauf, werden modernste, umweltschonende Verfahren im Rahmen des
Rechenzentrumsbetriebs angewandt. Auf dem Campus werden unter anderem PV-Flächen
verbaut, die jährlich bis zu 520.000 kWh erneuerbare Energie erzeugen.
Darüber hinaus werden die verbauten Server mittels innovativem 'Direct Liquid
Cooling' ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine freie Kühlung über die
Umgebungsluft und die Abgabe hochwertiger Abwärme mit bis zu 50°C. Letztere wird
direkt in das Fernwärmenetz des regionalen Energieversorgers Süll eingespeist
und an die Fernwärmekunden in Lübbenau und Umgebung verteilt.
Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.schwarz-digits.de und
https://schwarz-digits.de/schwarz-digits-datacenter-luebbenau
Über Schwarz Digits
Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet
überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen
Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche
digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die
IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der
Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den
souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cybersicherheit,
Künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workplace. Schwarz Digits schafft
optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für
Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Zur Schwarz
Digits gehören 8.000 Mitarbeiter der Marken STACKIT, XM Cyber, Schwarz Media,
mmmake, Schwarz IT, Schwarz Digital, Lidl e-commerce und Kaufland e-commerce.
Pressekontakt:
Pressekontakt Schwarz Digits
Telefon +49 7132 30-490490
mailto:presse-digits@mail.schwarz
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6160204
OTS: Schwarz Digits
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.