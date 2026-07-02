OTS: Secupay / Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden ...

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02.07.2026 10:24:39
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Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden Euro
gestiegen: secupay setzt mit eigenem Acquiring den Wachstumskurs fort
(FOTO)
Pulsnitz (ots) -
- Umsatz auf 24,9 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 30 Prozent zum
Vorjahr
- Geschäftsfeld Acquiring wächst um 123 Prozent
- Kundenbasis auf über 500.000 Händler und Projektkunden ausgebaut
- Vorstand mit Leif Jensen und Eric Weiß für nächste Wachstumsphase erweitert
https://secupay.com/, Spezialist für Payment- und Loyaltylösungen, übertrifft
im abgeschlossenen Geschäftsjahr (01.04.2025-31.03.2026) die Vorjahresleistung
erneut deutlich. Mit einem Umsatz von 24,9 Millionen Euro, das entspricht einem
Plus von rund 30 Prozent zum Vorjahr, setzt das deutsche Zahlungsinstitut die
positive Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fort. Das Zahlungsvolumen
stieg auf rund 2,9 Milliarden Euro und die Zahl der Transaktionen verdoppelte
sich nahezu auf über 34,6 Millionen. Zudem ist die Kundenbasis auf mehr als
500.000 Händler und Projektkunden gewachsen.
Hans-Peter Weber, Gründer und Vorstand von secupay, zur Unternehmensstrategie:
"Wir haben secupay über 25 Jahre konsequent aus eigener Kraft aufgebaut, ohne
externe Kapitalgeber, dafür mit dem Anspruch, jede Entscheidung langfristig
verantworten zu können. Das eigene Acquiring ist dafür ein gutes Beispiel: Wer
als Zahlungsinstitut wirklich unabhängig sein will, muss die wesentlichen Teile
der Wertschöpfungskette selbst beherrschen. Das haben wir in diesem
Geschäftsjahr umgesetzt - und das Ergebnis spricht für sich."
Zahlen im Überblick: 01.04.25 - 31.03.26 01.04.24 - 31.03.25
Umsatz 24,9 Mio. EUR 19,2 Mio. EUR
Zahlungsvolumen 2,907 Mrd. EUR 1,936 Mrd. EUR
Transaktions-Anzahl 34,604 Mio. 17,557 Mio.
Händler + Projektkunden über 500.000 365.000
Acquiring als Wachstumstreiber, POS und Finanztransfer legen nach
Das Geschäftsfeld Acquiring entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr
besonders dynamisch: Nach der Umstellung vom Partner-Modell auf das eigenständig
betriebene Acquiring erzielte secupay hier ein Wachstum von 123 Prozent. Beim
Acquiring übernimmt ein Zahlungsinstitut die direkte Abwicklung von
Kartenzahlungen zwischen Händler, Kartenorganisation und Bank. Bisher hatte
secupay diesen Prozess über externe Partner gesteuert. Als Acquirer kann das
Unternehmen Händler nun deutlich schneller an den Zahlungsbetrieb anbinden und
zusätzliche Services im E-Commerce sowie am stationären POS anbieten.
Das Kerngeschäft POS, die Bereitstellung und der Betrieb von Zahlungsterminals
für den stationären Handel, bleibt das starke Fundament und wächst um 24
Prozent. Ergänzt wird das Portfolio durch SoftPOS-Lösungen. Damit wird ein
geeignetes Android-Smartphone zum voll funktionsfähigen Kartenterminal und
bietet eine flexible Alternative zu klassischer Hardware, die besonders im
indirekten Vertrieb über Partnernetzwerke gefragt ist.
Margenstarkes Geschäft mit Deutschlands bekanntesten Marken
Der Bereich Finanztransfer legte um 12 Prozent zu und rückt als besonders
margenstarkes Segment immer stärker in den Fokus. secupay übernimmt dabei
automatisierte Auszahlungsprozesse, etwa für Cashback-Auszahlungen an
Aktionsteilnehmer. Das Unternehmen arbeitet direkt und über Agenturen mit
einigen der bekanntesten Marken Deutschlands zusammen, darunter die Volkswagen
Group, Jacobs Douwe Egberts und Hochland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat
secupay im Rahmen solcher Cashback-Aktionen Gelder an rund 3,75 Millionen
Aktionsteilnehmer ausgezahlt, von Cent-Beträgen bis hin zu größeren
Erstattungsbeträgen. Das gesamte Zahlungsvolumen lag bei rund 41,5 Millionen
Euro.
Erweiterter Vorstand: Klare Verantwortung für die nächste Phase
Parallel zur starken Geschäftsentwicklung hat secupay seine Führungsstruktur
weiterentwickelt: Mit Leif Jensen und Eric Weiß wurden zum Geschäftsjahresbeginn
im April 2026 zwei erfahrene Manager in das Führungsgremium berufen. Dieser
Schritt spiegelt die positive Entwicklung des Unternehmens wider, das inzwischen
auf über 100 Mitarbeitende gewachsen ist. Gemeinsam mit Gründer Hans-Peter Weber
soll das neue Führungsteam das Unternehmen noch agiler, serviceorientierter und
technologisch unabhängiger aufstellen - und so die Grundlage für weiteres
nachhaltiges Wachstum legen. Hans-Peter Weber verantwortet weiterhin Strategie,
Finanzen und die Gesamtausrichtung des Unternehmens.
Leif Jensen bringt langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus der
Payment-Branche mit, insbesondere im Aufbau und in der Steuerung strategischer
Vertriebspartnerschaften im deutschen Acquiring- und E-Commerce-Markt. Seine
Schwerpunkte liegen in der Geschäftsentwicklung, dem Ausbau von
Partnernetzwerken sowie der Vermarktung von E-Commerce-, Payment- und
Loyalty-Lösungen in der DACH-Region.
Eric Weiß verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Payment- und
FinTech-Branche. Seine Laufbahn bei secupay und den Vorgängergesellschaften
umfasst Stationen vom technischen Support über Vertrieb und operative Führung
bis hin zum Produktmanagement. Er verantwortet den Ausbau des Produktportfolios
zu einer integrierten Zahlungsplattform.
"In der Zahlungsbranche klingt Verlässlichkeit wie eine Selbstverständlichkeit,
in der Praxis bleibt sie oft hinter den Erwartungen zurück", so Leif Jensen.
"Kunden und Partner suchen einen Payment-Anbieter, der nicht nur technisch
mitdenkt, sondern auch kommerzielle Zusammenhänge versteht und pragmatisch
handelt, ohne Umwege über Konzernstrukturen. Diese Stärke wollen wir jetzt noch
gezielter einsetzen." Eric Weiß, Vorstand Produkte, ergänzt die technologische
Perspektive: "Das ist nur möglich, weil wir die relevanten Prozesse selbst in
der Hand haben. Technische Unabhängigkeit ist kein Selbstzweck. Sie ist die
Voraussetzung dafür, schnell, direkt und verlässlich liefern zu können."
Wachstumspfad 2026/2027: neue Zahlungsarten und erweiterte Plattformkompetenz
Für das laufende Geschäftsjahr plant secupay den Ausbau des
Zahlungsartenportfolios. Dazu zählen unter anderem kontobasierte Zahlverfahren
wie Pay by Bank sowie die Integration weiterer Akzeptanzlösungen in den eigenen
Acquiring-Betrieb. Mittelfristig soll zudem die Plattform-Infrastruktur für
internationale Anforderungen ausgebaut werden.
Über secupay
Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist ein von der deutschen
Finanzaufsicht BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut. Als Principal Member von
Visa und Mastercard betreibt das Unternehmen eine eigene Acquiring-Infrastruktur
und bietet Händlern, Plattformen und institutionellen Kunden ganzheitliche
Zahlungslösungen - vom stationären POS über E-Commerce, Marktplätze,
Investmentplattformen bis hin zu automatisierten Auszahlungsprozessen und
Kartenprogrammen für Unternehmen, öffentliche Institutionen und soziale Träger.
Als größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut in Deutschland begleitet secupay
mit über 25 Jahren Erfahrung mehr als 500.000 Händler- und Projektkunden.
Pressekontakt:
secupay AG
Ines Mager
Goethestraße 6
01896 Pulsnitz
Tel.: 035955 7550 550
E-Mail: mailto:i.mager@secupay.ag
Fink & Fuchs AG
Simone Motschmann
Berliner Straße 164
65205 Wiesbaden
Tel.: 0611 74131 929
E-Mail: mailto:secupay@finkfuchs.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182941/6306674
OTS: Secupay
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