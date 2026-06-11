OTS: Sedus Stoll AG / Sedus Stoll Gruppe festigt 2025 ihre Marktposition und ...

Sedus Stoll Gruppe festigt 2025 ihre Marktposition und baut

Produktsegmente gezielt weiter aus (FOTO)

Dogern (ots) - 2025 stand für die Sedus Stoll Gruppe im Zeichen eines Marktes im

Wandel und der gezielten Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells.

Dynamische Marktbedingungen eröffneten neue Perspektiven und verlangten zugleich

die Bereitschaft, bewährtes weiterzuentwickeln. Die Gruppe nutzte diese

Situation, um ihre Position weiter zu festigen und gezielt auszubauen. Mit einem

Umsatz von rund 216 Mio. Euro hat die Sedus Stoll Gruppe das Geschäftsjahr 2025

mit einem leichten Rückgang abgeschlossen. Trotz der schwierigen konjunkturellen

Lage, insbesondere in den Büromöbelmärkten in europäischen Ländern, konnte sich

die Sedus Stoll Gruppe im Branchenvergleich gut behaupten.

"Wir entwickeln uns zunehmend vom Möbelhersteller zum ganzheitlichen Partner für

Arbeitswelten", erklärt Daniel Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll

Gruppe. "Die Produkte, Raumkonzepte und strategische Planung unserer drei

Kernmarken Sedus, Klöber und S³ Advice greifen dabei ineinander und erweitern

den Blick über das einzelne Möbel hinaus zu ganzheitlichen Lösungen. Gerade in

einem volatilen Marktumfeld entstehen die Impulse, Geschäftsmodelle, Prozesse

und Angebote konsequent weiterzuentwickeln. Durch den gezielten Ausbau

strategisch wichtiger Marktsegmente konnten wir unsere Position am Markt trotz

turbulenter Zeiten weiter festigen."

Drei Kernmarken, drei Perspektiven, ein Ziel

Auf der Leitmesse für Workspace und Contract Solution Orgatec wird die Sedus

Stoll Gruppe mit allen Kernmarken vertreten sein. Sedus stellt sein neues

Trendkonzept "Habitats by Sedus" in Halle 6.1, Stand C019 vor. Auf dem Stand von

Sedus wird auch S³ Advice präsent sein. Klöber wird eine Produktneuheit gleich

an zwei Orten in Köln erstmals zeigen: Auf einer besonderen Präsenzfläche in

Halle 8.1, Stand C028, sowie im eigenen Showroom in der Design Post.

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OTS: Sedus Stoll AG