OTS: Sedus Stoll AG / Starke Prognose: Sedus Stoll AG ist weiter auf ...

Mit einem Umsatz von ca. 259,1 Mio. Euro verzeichnet die Sedus

Stoll AG im Jahr 2023 ein Wachstum von +8,8% im Vergleich zum Vorjahr und liegt

damit deutlich über dem Marktwachstum der Branche (+0,6% im Vergleich zum

Vorjahr). Auch die Auftragseingangszahlen liegen mit ca. 247,3 Mio. Euro auf

Rekordniveau und bieten Rückenwind für das Jahr 2024.

"Im letzten Jahr ist die Sedus Stoll AG profitabel gewachsen," erklärt Daniel

Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll AG. "Die innovativen und

trendorientierten Produktentwicklungen mit dem klaren Fokus auf die

Anforderungen der neuen Arbeitswelten schlagen sich im Umsatzwachstum 2023 der

Sedus Stoll Gruppe nieder. In enger Zusammenarbeit mit den Fachhändlern merken

wir bei der Umsetzung von Großprojekten immer stärker, dass Unternehmenskulturen

agiler und adaptiver werden - und darauf reagieren wir. Unsere Produktneuheiten

2024 werden nicht nur den Trends folgen, sondern diese aktiv mitgestalten."

Die Inbetriebnahme der neuen Fertigungsanlage "Futura 2" im September 2023 am

Standort Geseke hat die positive Entwicklung angekurbelt: Mit "Futura 2" hat

Sedus zusätzliche Kapazitäten aufgebaut, um Auslastungsspitzen schneller gerecht

zu werden. Durch das automatisierte Plattenschnittverfahren wurden

Durchlaufzeiten reduziert und Produktionsabläufe deutlich beschleunigt mit dem

Ergebnis, dass der Büromöbelhersteller bei den gestiegenen Umsätzen der letzten

beiden Jahre die Liefertermintreue wieder auf das von Sedus gewohnte Zielniveau

heben konnte.

"Work and the City ": Mit neuen Innovationen in das Jahr 2024 gestartet

In das neue Jahr startete Sedus direkt mit dem ersten Launch-Intervall: Unter

dem Motto "Work and the City - the Temptation Office" führte das Unternehmen

zahlreiche Einrichtungslösungen, die die neusten Trends aufgreifen und eine

Antwort auf die Frage, wie die urbane Arbeitswelt aussehen könnte, in den Markt

ein. Für mehr Home-Feeling im Büro sorgt ab sofort se:living. Kreiert vom

renommierten italienischen Designer Robin Rizzini, markiert das exklusive Sofa

eine bemerkenswerte Synthese aus heimischem Komfort und professioneller

Funktionalität. Weitere Neuheiten sind unter anderem der neue hybride Drehstuhl

se:flair, der nachhaltige Loungesessel se:lounge light oder se:lab flip, ein

Tisch, der Networking im Büro unglaublich leicht macht.

"Angesichts des wachsenden Verlangens nach einer harmonischeren Balance zwischen

Berufs- und Privatleben wird es immer wichtiger, Arbeitsumgebungen so zu

konzipieren, dass sie nicht nur ein gesundes Arbeitspensum ermöglichen, sondern

auch aktiv zur Entlastung der Beschäftigten beitragen," sagt Kittner.

"Wegweisend hierfür sind Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung

und die zunehmende Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, die es den

Mitarbeitenden erlauben, ihre Arbeitseinsätze selbstbestimmt zu planen. Diese

Entwicklungen greift Sedus bei den 'New Arrivals 2023/2024' auf."

Klares Ziel vor Augen: Klimaneutralität 2025

Nachhaltigkeit liegt in der DNA von Sedus. Bereits 1993 prägte Christof Stoll

die Aussage "Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze, sondern unverzichtbare

Teile des Ganzen". Dem Enkel von Albert Stoll war damals schon bewusst, dass das

Unternehmertum eine gesellschaftliche Verantwortung mit sich bringt, und

Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen können. Als Pionier für Nachhaltigkeit

und sein stetes Engagement wurde er 1993 als Öko-Manager des Jahres vom WWF

ausgezeichnet. Heute, über 20 Jahre später, verfolgt Sedus weiterhin ehrgeizige

Nachhaltigkeitsziele: Klimaneutralität bis 2025.

Bis 2025 werden die Verwaltungs- und Produktionsstandtorte von Sedus (Scope 1 &

2) in Dogern und Geseke klimaneutral sein. "Auf unserem Weg zur Klimaneutralität

wollen wir bis Ende 2025

30 % unserer direkten Emissionen reduzieren, bis 2030 anschließend weitere 20%",

erklärt Kittner. "Zusätzlich haben wir aber noch weitere Meilensteine für Sedus

bis 2025 definiert: Die Emissionen vom Fuhrpark wird Sedus um 20% reduzieren,

durch die Überarbeitung des Energiekonzepts soll der Einsatz von Primärenergie

um rund 60% reduziert werden. Bei der Verpackung planen wir eine Optimierung um

rund 15% ein und rund 80% des Holzes, was wir für unsere Möbelproduktion nutzen,

wird bis 2025 aus nachhaltiger Forstwirtschaft bezogen."

Die hohen Ambitionen von Sedus werden extern bestätigt: Dazu gehören unter

anderem das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis in " Gold ". Mit dieser Bewertung

gehört Sedus zu weltweit 5% der bewerteten Unternehmen, die im Bereich Corporate

Social Responsibility für ihre soziale, ethische und ökologische Politik

ausgezeichnet wurden. Eine weitere Zertifizierung ist "SA8000" für die soziale

Verantwortung am Arbeitsplatz. "Wir sind stolz darauf, dass Sedus zu den 14

Unternehmen in Deutschland gehört, die mit SA8000 zertifiziert sind," sagt

Kittner. "Mit SA8000 gewährleisten wir, dass bei Sedus und entlang unserer

Lieferkette ein sozial verantwortliches Managementsystem ordnungsgemäß

umgesetzt, überwacht und angewendet wird."

Gute Aussichten: Zweite Launch-Welle im Rahmen der Orgatec 2024

Auch 2024 wird Sedus Produktneuheiten in zwei Launch-Intervallen auf den Markt

bringen. Dabei werden besonders Lösungen, die im Einklang mit Mega-Trends wie

New Work, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen, in den Fokus gerückt.

"Durch die Fokussierung und Bündelung auf zwei Termine im Jahr bieten wir

unseren Kunden und Partnern mehr Planungssicherheit," erläutert Kittner. "Im

Rahmen unserer zweiten Launch-Welle wird die Orgatec für uns eine Bühne sein,

auf der wir die Arbeitslandschaft als ein dynamisches Ökosystem vorstellen - ein

Konzept, das in unserer Zeit des Wandels immer relevanter wird. Mit einem Stand

von über 1050 m² bereiten wir eine Welt vor, in der Besucher Innovationen nicht

nur sehen, sondern erleben können. Wir freuen uns darauf, die Neugier zu wecken

und den Dialog über die Zukunft der Arbeit in einer Atmosphäre zu fördern, die

ebenso professionell wie inspirierend ist."

