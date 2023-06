OTS: Sedus Stoll AG / Weiter auf Erfolgskurs: Sedus Stoll Gruppe schließt ...

Weiter auf Erfolgskurs: Sedus Stoll Gruppe schließt Geschäftsjahr 2022

mit Umsatzrekord ab (FOTO)

Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - Mit einem Umsatz von 238,1 MioEUR konnte die

Sedus Stoll Gruppe Umsatzgewinne von 21,5 % im Geschäftsjahr 2022 verzeichnen.

Im Ausland erzielte die Unternehmensgruppe Erlöse von rund 109,4 MioEUR und

festigte mit einem Anstieg von 23,5 % seine Position als internationaler Player.

"Trotz Pandemie und anderer schwieriger Rahmenbedingungen hat die Sedus Stoll

Gruppe weiterhin antizyklisch in Lösungen für New Work und moderne, flexible

Arbeitsplätze investiert," erklärt Daniel Kittner, Vorstand Vertrieb und Technik

der Sedus Stoll AG. "Neben der Entwicklung von zeitgerechten Produktlösungen

investierten wir konsequent in die Digitalisierung smarter, cloudbasierter

Lösungen für hybrides Arbeiten. Parallel dazu wurde das Ziel durchgängig

nachhaltiger Produktionsverfahren kontinuierlich vorangetrieben und umgesetzt.

All diese strategischen Entscheidungen haben sich im Geschäftsjahr 2022

eindeutig ausgezahlt. Während die Büromöbelbranche ein Wachstum von 8% im

Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnte, erzielte die Sedus Stoll Gruppe einen

historischen Rekordumsatz."

Auch die Auftragseingänge mit rund 248 MioEUR bewegten sich auf Rekordniveau und

garantierten so eine solide Basis für den Start in das laufende Geschäftsjahr

2023. Für diesen Erfolg sind nicht nur die zahlreichen Großprojekte

verantwortlich, die in Zusammenarbeit mit Fachhändlern im In- und Ausland

gewonnen wurden.

"Das Detox-Büro": ein fürsorgliches Ökosystem für den Arbeitsplatz

Die erste Launch-Welle 2023 stand im Mai unter dem Motto "Das Detox-Büro": ein

fürsorgliches Ökosystem für den Arbeitsplatz". Mit den Produkteinführungen

zeigte Sedus, dass das neue Ökosystem der Arbeitslandschaft über die

traditionelle Vorstellung eines Büros hinaus geht und als dynamischer Komplex

von Gemeinschaften und Aktivitätszonen betrachtet werden kann. Das Unternehmen

reagierte mit allen Produktneuheiten auf das Bedürfnis, hybride Arbeit zu

organisieren und die bewusste Nutzung digitaler Werkzeuge zu fördern, damit das

Büro einen ausgewogeneren Ansatz für die Arbeit bietet und zu einem Ort wird, an

dem die Menschen sich wohlfühlen.

Mit se:lab mobile planter stellte Sedus eine Pflanzwand vor, die als ein agiles

Gestaltungselement dient. Durch das Produkt können begrünte Rückzugsorte

flexibel geschaffen werden, die gleichzeitig durch Funktionen wie eine Pinnwand,

oder ein Board zum Schreiben, zum Arbeiten und Brainstormen genutzt werden

können. Mit se:dot launchte Deutschlands größter Büromöbelhersteller ein

Produkt, das sich durch seine organische, naturnahe und wohnliche Formgebung

auszeichnet. Die Hocker sind flexibel einsetzbar und schaffen eine angenehme

Atmosphäre im Büro. Mit den Farben Salbeigrün, Rubinrot und Nachtblau ergänzte

Sedus das monochrome Farbkonzepts von se:air um drei naturbezogene Töne.

Außerdem stellte das Unternehmen zusätzliche Erweiterungen für das modulare

Regalsystem se:matrix vor - den High Desk und den Pflanzkasten.

"Into the Jungle": Sedus setzt mit Showroom-Motto auf Clerkenwell Design Week

ein starkes Zeichen

Zum siebten Mal in Folge öffnete Sedus UK seinen Showroom in London zum

Designfestival Clerkenwell Design Week. Das Motto "Into the Jungle" griff dabei

eine wichtige Entwicklung auf, die durch die Ereignisse der letzten Jahre und

die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Arbeit zu tiefgreifenden

Veränderungen in der Bürogestaltung führte. Beim Besuch des "Limited Edition

Showroom" im Clerkenwell Design District konnten Besucher vor Ort erleben, wie

Sedus den Wunsch vieler Arbeitnehmer nach einem ausgewogeneren Arbeitsmodell und

mehr Gesundheit und Wohlbefinden umsetzt. "Für Sedus war die diesjährige

Clerkenwell Design Week eher eine Show als ein Showroom", erklärt Kittner. "Mit

den einzigartigen Wandverkleidungen, einem völlig neuen Showroom-Konzept und

hochkarätigen Speakern wurde der Londoner Showroom zu einem Publikumsmagnet, der

den Besucherrekord aus 2022 sogar noch übertraf."

Großes Opening: Sedus feiert Eröffnung von neuem Showroom in Eschborn

Am 15. Juni war es so weit: Der neue Showroom in Eschborn wurde auf einer großen

Eröffnungsfeier mit Kunden und Partnern eingeweiht. Auf rund 580qm Fläche stellt

Sedus ab sofort sein hybrides Arbeitskonzept in einem urbanen Loft-Setting vor.

Ein "Board Room", Workshop-Bereiche, Touch Down-Arbeitsplätze,

Office-Cube-Lösungen, Ideen fürs Homeoffice, klassische Coworking-Areas und ein

Work Café verschmelzen im stilvollen Setting mit hochmodernen IT- und

Software-Lösungen und bieten so den Besucher ein 360-Grad-Office-Erlebnis.

"Die Fläche in Eschborn war eine Team-Entscheidung", erklärt Kittner. "Wir haben

uns bewusst gegen eine Immobilie in der Frankfurt Innenstadt entschieden. Uns

ist es wichtig, dass unsere Kunden und Partner bei uns ohne den Stress der

Parkplatzsuche und dem Trubel der City entspannt ankommen können. Das neue,

urbane Showroom-Konzept präsentiert das hybride Arbeiten von heute und von

morgen in einem grünen Umfeld, was zum Runterkommen, Wohlfühlen und Relaxen

einlädt. Und darauf sind wir stolz."

Inbetriebnahme von "Futura 2": Eröffnung von neuer Fertigungsanlage im Sommer

2023 geplant

Für einen erheblichen Produktionsanschub wird die Inbetriebnahme der neuen

"Futura 2"-Anlage am Standort Geseke im Sommer 2023 führen. "Futura 2" ergänzt

die bestehende Fertigungslinie aus dem Jahr 2012, mit der Kastenmöbel ab

Losgröße 1 und nach individuellem Kundenwunsch gefertigt werden können. Durch

das automatisierte Plattenschnittverfahren werden Durchlaufzeiten reduziert und

Produktionsabläufe deutlich beschleunigt.

"Die Investition in die neue Fertigungslinie ist die größte Einzelinvestition in

der Firmengeschichte der Sedus Stoll AG", erklärt Kittner. "Durch die

konsequente Vergrößerung des Produktsortiments, vor allem in den letzten Jahren,

wuchs auch die Auslastung unserer Produktionsanlagen. Durch die Inbetriebnahme

von 'Futura 2' bauen wir weitere Kapazitäten auf, um der starken Nachfrage

schneller gerecht zu werden."

Mitarbeiter

Die Beschäftigtenzahl hat sich in der Sedus Stoll Gruppe im Vergleich zum

Vorjahr um 5,6 % erhöht. Im Jahresquartalsdurchschnitt waren 978 Mitarbeiter

(ohne Vorstände, Geschäftsführer und Auszubildende) gegenüber 926 im Vorjahr in

der Gruppe tätig.

Pressekontakt:

Sedus Pressestelle / Sedus press office

Christof-Stoll-Str. 1, D-79804 Dogern, Tel. +49 7751 84-320,

sedus@real-communications.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43223/5538609

OTS: Sedus Stoll AG