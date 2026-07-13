OTS: Semper idem Underberg AG / Bilanz 2025/26: Underberg Gruppe wächst in ...

Bilanz 2025/26: Underberg Gruppe wächst in einem rückläufigen

Gesamtmarkt durch Innovationen und Internationalisierung

Rheinberg (ots) -

- Umsatz der Semper idem Underberg AG steigt im abgeschlossenen Geschäftsjahr

auf 136,9 Mio. Euro (+1,6 % vs. VJ)

- Wachstumstreiber beim Absatz: Auslandsgeschäft (+9,1 %), Third-Party-Marken

(+15,2 %) und St. Hubertus-Tropfen (+16,3 %)

- Bereinigtes EBITDA mit 12,3 Mio. Euro über prognostizierten Zielkorridor von

11 bis 12 Mio. Euro

- Weichen für weiteres Wachstum gestellt: Kapazitätserweiterung am

Produktionsstandort Rüdesheim und neue Innovationen

Trotz eines rückläufigen Marktumfelds hat die Semper idem Underberg AG das

Geschäftsjahr 2025/26 (1. April bis 31. März) erfolgreich abgeschlossen. Während

der deutsche Spirituosenmarkt im gleichen Zeitraum beim Umsatz um 3,7 Prozent

nachgab (Quelle: NielsenIQ), steigerte das Familienunternehmen seine

Konzernerlöse um 1,6 Prozent auf 136,9 Mio. Euro (Vorjahr: 134,8 Mio. Euro). Das

bereinigte EBITDA lag mit 12,3 Mio. Euro über dem prognostizierten Zielkorridor

von 11 bis 12 Mio. Euro. Wesentliche Wachstumstreiber waren das internationale

Geschäft, das Portfolio der Third-Party-Marken sowie die hohe Innovationsdynamik

im eigenen Markenportfolio.

"Angesichts der geopolitischen Krisen und der andauernden Konsumzurückhaltung

war das Ziel, das Vorjahresniveau zu erreichen, durchaus ambitioniert. Umso

erfreulicher ist es, dass wir dank eines guten zweiten Halbjahres diese Vorgabe

übertreffen konnten", sagt Michael Söhlke, CEO der Semper idem Underberg AG.

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Entwicklung im Bereich

Third-Party-Marken ist gut, wir wachsen im Ausland kontinuierlich, und beim

Thema Innovationen ist die Marke St. Hubertus-Tropfen ein Erfolgstreiber."

Underberg Sales Corporation erstmals konsolidiert

Großen Anteil an der positiven Entwicklung hat die starke Präsenz in den USA.

Die hundertprozentige Vertriebstochter Underberg Sales Corporation ist zuletzt

so dynamisch gewachsen, dass sie aufgrund ihrer gestiegenen Bedeutung erstmals

konsolidiert wurde. "Sowohl das Team vor Ort als auch das Zusammenspiel mit dem

Support hier in Rheinberg funktionieren hervorragend. Das ist die Grundlage für

den weiteren Wachstumsweg, den wir auch für unsere anderen internationalen

Fokusmärkte sehen", betont Thomas Mempel, CCO der Underberg Gruppe. Neben den

USA ist das Familienunternehmen schwerpunktmäßig in den nordischen Ländern,

Österreich und der Schweiz sowie in touristischen Destinationen in Südeuropa,

ausgesuchten Märkten in Afrika und im Global Travel Retail unterwegs.

Das Wachstum von 15,2 Prozent im Portfolio internationaler Distributionsmarken

unterstreicht für Thomas Mempel die nachhaltig erfolgreiche Vertriebs- und

Marketingleistung der Kolleginnen und Kollegen der Diversa Spezialitäten GmbH.

"Unser Team zeichnet sich durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den

internationalen Brand-Ownern aus. Auf dieser Basis entstehen langfristige und

belastbare Kooperationen, die für beide Seiten einen hohen Mehrwert schaffen",

so Mempel.

Ab Sommer auf dem Markt: Erdbeer-Spritz XOXO

Um die Innovationskraft des eigenen Markenportfolios weiter auszubauen, bringt

die Underberg Gruppe auch im laufenden Geschäftsjahr neue Produkte auf den Markt

und entwickelt bestehende Marken konsequent weiter. Beispiele sind die im

Frühjahr eingeführte Waldmeister Limited Edition von St. Hubertus-Tropfen sowie

der Erdbeer-Spritz XOXO, der im Sommer als Ready-to-Drink-Produkt unter der

Marke XUXU auf den Markt kommt.

Gerade das Wachstum von St. Hubertus-Tropfen hat die Kleinflaschenabfüllung in

Rüdesheim an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu

tragen, hat das Unternehmen bereits vor einiger Zeit den Bau einer zusätzlichen

Abfülllinie beschlossen. Die Vorbereitungen laufen seit dem Frühjahr; die

Inbetriebnahme ist für die Zeit vor Ostern 2027 vorgesehen.

Herausforderungen bleiben groß

"Natürlich haben wir angesichts des nach wie vor schwachen Konsumklimas in

Deutschland die Kosten stets im Blick und werden unverändert nach Profitabilität

steuern. Insgesamt ist der Professionalisierungsgrad in der gesamten Gruppe

gestiegen; zugleich investieren wir weiterhin gezielt in Marketing und

Vertrieb", so Michael Söhlke weiter. "Wir haben im Juni den 180. Geburtstag

unseres Familienunternehmens gefeiert und die Voraussetzungen für die

Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen. Ungeachtet dessen bleiben die

Herausforderungen groß; so dürfte beispielsweise die Anhebung der Alkoholsteuer

für die gesamte Industrie und auch für uns einen Absatzrückgang bedeuten."

Die positive Ergebnislage des Konzerns hat zu einer leicht verbesserten

Eigenkapitalquote von 31 Prozent geführt. Die Semper idem Underberg AG verfügt

über eine solide Liquiditätsreserve und wies zum Geschäftsjahresende am 31. März

2026 einen Kassenbestand im Konzern von über 17 Mio. Euro aus.

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein

werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.

Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte

Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb

der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und

PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu

gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und

Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, BOLS, Koskenkorva

Vodka, Linie Aquavit, STROH, The Standard 1894, Túnel und Ouzo of Plomari.

Pressekontakt:

Christian Schönhals

Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation

Semper idem Underberg AG

Underbergstraße 3

47495 Rheinberg

Tel.: +49 2843/920-296

Mobil: +49 170/320 97 59

E-Mail: mailto:christian.schoenhals@underberg.com

http://www.semper-idem-underberg.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113116/6313418

OTS: Semper idem Underberg AG