OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun ...

Mladá Boleslav (ots) - > Gestiegene Nachfrage: Die Auslieferungen beliefen sich

in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 765.700 Einheiten, was

einem Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Position

von Skoda als drittstärkste Automarke Europas festigt

> Solides Finanzergebnis: Der Umsatz steigt auf 22,344 Mrd. Euro (+9,5 %), das

operative Ergebnis erreicht 1,790 Mrd. Euro (+5,4 %) und der Netto-Cashflow

beläuft sich auf 1,934 Mrd. Euro (-2,8 %)

> Hohe Rentabilität: Die Umsatzrendite von 8,0 % (2024: 8,3 %) bestätigt das

robuste Geschäftsmodell und macht Skoda Auto zu einer der profitabelsten

europäischen Volumenmarken

> Beschleunigte Elektrifizierung: 150.700 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit

ausgeliefert; kombinierter BEV- und PHEV-Anteil in Europa bei 24,1 % (2024: 11,1

%); Elroq und Enyaq auf den Plätzen drei und sechs unter den BEVs in Europa

> Internationalisierungskampagne: Rekordauslieferungen von 49.400 Fahrzeugen in

Indien (+106,1 %), angetrieben durch die hohe Nachfrage nach lokal produzierten

Modellen

In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete Skoda Auto starke

Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg auf 22,344 Milliarden Euro (+9,5 %) und das

operative Ergebnis auf 1,790 Milliarden Euro (+5,4 %). Der Netto-Cashflow lag

mit 1,934 Milliarden Euro (-2,8 %) auf einem sehr robusten Niveau. Die

Umsatzrendite blieb mit 8,0 % (2024: 8,3 %) auf einem soliden Niveau und

bestätigte damit die Position von Skoda als eine der profitabelsten

Volumenmarken Europas. Weltweit wurden 765.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,

was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa (EU27,

Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) lieferte die Marke 616.300

Fahrzeuge aus und belegte damit den dritten Platz in der Region. BEV- und

PHEV-Modelle machten 24,1 % der Auslieferungen aus (2024: 11,1 %), wobei die

Modelle Elroq und Enyaq die Plätze drei und sechs bei den BEV-Verkäufen in

Europa belegten. Darüber hinaus überschritt der Elroq seit Verkaufsstart die

Marke von 100.000 Bestellungen. Auch Skodas Internationalisierungsstrategie

zeigt Wirkung: Mit 49.400 ausgelieferten Fahrzeugen (+106,1 %) wurde auf dem

indischen Markt ein Rekordwert erreicht. In Vietnam begann Anfang des Jahres die

Produktion des Kushaq, im September starteten Produktion und Verkauf des Slavia.

Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Die starken

Neunmonats-Ergebnisse von Skoda beweisen, dass unsere Strategie funktioniert:

Wir wachsen profitabel, elektrifizieren schneller und expandieren weltweit. Die

Festigung unserer Position als Europas drittstärkste Automarke bei

gleichzeitiger Verdopplung der Auslieferungen in Indien zeigt die Stärke unseres

Teams, unserer Partner und das Vertrauen unserer Kunden. Wir treiben die Zukunft

der Mobilität mit Zuversicht, Effizienz und Mut voran."

Holger Peters, Skoda Auto Vorstand für Finanzen, IT und Recht, betont: "Unsere

Ergebnisse sind auch nach dem dritten Quartal weiterhin sehr stark. Dies ist

eine großartige Leistung, insbesondere angesichts der anhaltenden

Herausforderungen im Markt. Der Anstieg des operativen Ergebnisses um 5,4 % auf

1,790 Mrd. Euro und die starke Entwicklung des Netto-Cashflows zeigen die solide

Grundlage unseres erfolgreichen Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung

unseres Programms Next Level Efficiency+. Darüber hinaus suchen wir weiterhin

nach Einsparungspotenzialen innerhalb der Synergien der Markengruppe Core,

beispielsweise bei der Entwicklung und Produktion des kommenden vollelektrischen

Crossovers Epiq. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir durch

diszipliniertes Kostenmanagement und eine klare Fokussierung auf unsere

strategischen Ziele unseren positiven Kurs beibehalten können."

Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "In den

ersten drei Quartalen ist die Nachfrage nach Skoda Fahrzeugen deutlich

gestiegen. In Europa übertreffen wir den Gesamtmarkt und belegen dank unserer

breiten Modellpalette den dritten Platz. Gleichzeitig sind wir die am

zweitbesten verkaufte Marke bei den wichtigen Flottenkunden. Darüber hinaus ist

mittlerweile fast jedes vierte in Europa ausgelieferte Skoda Fahrzeug ein

Elektroauto . Das stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Unser nächster Schritt

wird die Einführung des neuen vollelektrischen Crossovers Epiq sein. Er wird das

neue Skoda Einstiegsmodell in die Elektromobilität sein und sein Preis wird in

vielen Märkten dem des benzinbetriebenen Kamiq entsprechen."

Skoda Auto setzt seine solide Entwicklung im Jahr seines 130-jährigen Jubiläums

fort

Skoda Auto hat in den ersten drei Quartalen insgesamt 765.700 Fahrzeuge (2024:

671.300) an Kunden weltweit ausgeliefert. Der Anstieg um 14,1 % im Vergleich zum

Vorjahr geht zurück auf stärkere Verkäufe in wichtigen europäischen Märkten und

in Indien sowie auf die breiteste und aktuellste Modellpalette der Marke, die

alle Antriebsarten abdeckt. Damit übertrifft der tschechische Hersteller den

Gesamtmarkt und bleibt die am drittbesten verkaufte Marke in Europa (EU27+4).

Das strategische Ziel der Marke ist es, bis 2030 unter den drei gefragtesten

Automobilherstellern in Europa zu bleiben.

Auch in seinem größten Markt, Deutschland, verzeichnete Skoda mit 153.800

Auslieferungen ein deutliches Wachstum. Das entspricht einem absoluten Anstieg

um 13.800 Fahrzeuge (+9,9 % im Jahresvergleich). Weitere bemerkenswerte

Steigerungen wurden auf dem zweitgrößten Markt, der Tschechischen Republik

(67.700; +6.000; +9,8 %), und dem drittgrößten Markt, Großbritannien (66.100;

+7.800; +13,4 %), sowie in Dänemark (15.100; +5.600; +59,2 %) und Spanien

(30.000; +5.400; +21,9 %) verzeichnet. Eine herausragende Leistung ist der

zweite Platz in Europa bei den Flottenverkäufen (ohne Firmenwagen und

Mietwagen).

Elektrifizierung nimmt Fahrt auf: Elroq und Enyaq gehören zu den gefragtesten

Elektrofahrzeugen Europas

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres lieferte Skoda Auto weltweit 150.700

Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb (BEVs und PHEVs) aus. In Europa lag der

Anteil der BEV- und PHEV-Auslieferungen zusammen bei 24,1 % (2024: 11,1 %). In

der Kategorie BEV wurde Skoda mit einem Marktanteil von 6,6 % zur

viertbestverkauften Marke.

Der Erfolg der BEV-Modelle von Skoda war entscheidend: weltweit lieferte die

Marke 118.600 BEVs aus - 60.400 Einheiten des Elroq und 58.200 Einheiten der

Enyaq-Familie. In Europa rangieren beide Modelle unter den Top Ten der

Elektrofahrzeuge: Der Elroq liegt auf Platz drei und der Enyaq auf Platz sechs.

In der Tschechischen Republik, Dänemark und der Slowakei ist der Elroq das

meistverkaufte BEV, in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz gehört er zu

den Top 3. Der Enyaq platzierte sich in der Tschechischen Republik, Deutschland,

Finnland, Österreich, der Slowakei und der Schweiz unter den Top 3. Die

Kundennachfrage steigt weiter: Im September verzeichnete Skoda Auto einen neuen

Monatsrekord bei den Auslieferungen von Elektrofahrzeugen (17.400), und bis Ende

Oktober hatte das Unternehmen weltweit mehr als 170.000 Bestellungen für

vollelektrische Modelle erhalten. Das beliebteste Modell von Skoda bleibt der

Octavia mit 142.200 Auslieferungen an Kunden, gefolgt von Kodiaq und Kamiq.

Internationalisierung und Erfolg in Indien gehen weiter; Produktionsstart in

Vietnam

Auch auf den internationalen Märkten verzeichnete Skoda einen Anstieg der

Auslieferungen. In Indien baute Skoda seine zweite Säule neben seinem

europäischen Kernmarkt weiter aus. Die Gesamtzahl der Auslieferungen an Kunden

hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichte mit 49.400

(+106,1 %) einen Rekordwert. Der Kylaq hatte daran mit 30.100 ausgelieferten

Fahrzeugen einen wesentlichen Anteil. Im September erreichte die Marke den

Meilenstein von 100.000 gebauten Kushaq-Einheiten.

In Vietnam starteten im September Produktion und Verkauf der Limousine Slavia,

dem zweiten lokal montierten Modell der Marke nach dem Kushaq. Im Oktober wurde

der Skoda Kodiaq bei den renommierten Better Choice Awards in Vietnam zum

"Familienauto des Jahres" gekürt.

In der Türkei, dem zweitgrößten Markt für Skoda in der Region Overseas/Asia,

erreichten die Auslieferungen 32.200 Fahrzeuge (+7,0 %), angetrieben durch die

starke Nachfrage nach dem Superb und dem Octavia. In Marokko erzielte der

Automobilhersteller 4.500 Auslieferungen (+43,8 %) und festigte damit seine

Präsenz in Nordafrika weiter.

Weitere elektrifizierte Modelle: City-SUV-Crossover Epiq und ein großes

7-sitziges Familien-SUV

Im September gab das Skoda Epiq Showcar

(https://www.skoda-media.de/press/detail/4516/) einen seriennahen Ausblick auf

ein für 2026 geplantes vollelektrisches urbanes SUV-Crossover. Es wird Skodas

Einstiegsmodell in die E-Mobilität sein und in vielen Märkten einen ähnlichen

Preis wie sein benzingetriebenes Pendant, der Kamiq, haben. Der tschechische

Automobilhersteller wird auch die Serienversion der Konzeptstudie Vision 7S

(https://www.skoda-media.de/pmappen/22008/) vorstellen, ein vollelektrisches

großes Familien-SUV. Weiter in die Zukunft schauend bietet die kürzlich

vorgestellte Vision O (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015/) einen

konkreten Ausblick auf die elektrische Zukunft von Skoda im Kombi-Segment und

die Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid.

