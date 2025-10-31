|
31.10.2025 12:24:38
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun ...
Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun Monaten Steigerungen bei
Auslieferungen, Umsatz und Gewinn und festigt damit seinen dritten
Platz unter Europas meistverkauften Automarken (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Gestiegene Nachfrage: Die Auslieferungen beliefen sich
in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 765.700 Einheiten, was
einem Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Position
von Skoda als drittstärkste Automarke Europas festigt
> Solides Finanzergebnis: Der Umsatz steigt auf 22,344 Mrd. Euro (+9,5 %), das
operative Ergebnis erreicht 1,790 Mrd. Euro (+5,4 %) und der Netto-Cashflow
beläuft sich auf 1,934 Mrd. Euro (-2,8 %)
> Hohe Rentabilität: Die Umsatzrendite von 8,0 % (2024: 8,3 %) bestätigt das
robuste Geschäftsmodell und macht Skoda Auto zu einer der profitabelsten
europäischen Volumenmarken
> Beschleunigte Elektrifizierung: 150.700 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit
ausgeliefert; kombinierter BEV- und PHEV-Anteil in Europa bei 24,1 % (2024: 11,1
%); Elroq und Enyaq auf den Plätzen drei und sechs unter den BEVs in Europa
> Internationalisierungskampagne: Rekordauslieferungen von 49.400 Fahrzeugen in
Indien (+106,1 %), angetrieben durch die hohe Nachfrage nach lokal produzierten
Modellen
In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete Skoda Auto starke
Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg auf 22,344 Milliarden Euro (+9,5 %) und das
operative Ergebnis auf 1,790 Milliarden Euro (+5,4 %). Der Netto-Cashflow lag
mit 1,934 Milliarden Euro (-2,8 %) auf einem sehr robusten Niveau. Die
Umsatzrendite blieb mit 8,0 % (2024: 8,3 %) auf einem soliden Niveau und
bestätigte damit die Position von Skoda als eine der profitabelsten
Volumenmarken Europas. Weltweit wurden 765.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,
was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa (EU27,
Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) lieferte die Marke 616.300
Fahrzeuge aus und belegte damit den dritten Platz in der Region. BEV- und
PHEV-Modelle machten 24,1 % der Auslieferungen aus (2024: 11,1 %), wobei die
Modelle Elroq und Enyaq die Plätze drei und sechs bei den BEV-Verkäufen in
Europa belegten. Darüber hinaus überschritt der Elroq seit Verkaufsstart die
Marke von 100.000 Bestellungen. Auch Skodas Internationalisierungsstrategie
zeigt Wirkung: Mit 49.400 ausgelieferten Fahrzeugen (+106,1 %) wurde auf dem
indischen Markt ein Rekordwert erreicht. In Vietnam begann Anfang des Jahres die
Produktion des Kushaq, im September starteten Produktion und Verkauf des Slavia.
Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Die starken
Neunmonats-Ergebnisse von Skoda beweisen, dass unsere Strategie funktioniert:
Wir wachsen profitabel, elektrifizieren schneller und expandieren weltweit. Die
Festigung unserer Position als Europas drittstärkste Automarke bei
gleichzeitiger Verdopplung der Auslieferungen in Indien zeigt die Stärke unseres
Teams, unserer Partner und das Vertrauen unserer Kunden. Wir treiben die Zukunft
der Mobilität mit Zuversicht, Effizienz und Mut voran."
Holger Peters, Skoda Auto Vorstand für Finanzen, IT und Recht, betont: "Unsere
Ergebnisse sind auch nach dem dritten Quartal weiterhin sehr stark. Dies ist
eine großartige Leistung, insbesondere angesichts der anhaltenden
Herausforderungen im Markt. Der Anstieg des operativen Ergebnisses um 5,4 % auf
1,790 Mrd. Euro und die starke Entwicklung des Netto-Cashflows zeigen die solide
Grundlage unseres erfolgreichen Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung
unseres Programms Next Level Efficiency+. Darüber hinaus suchen wir weiterhin
nach Einsparungspotenzialen innerhalb der Synergien der Markengruppe Core,
beispielsweise bei der Entwicklung und Produktion des kommenden vollelektrischen
Crossovers Epiq. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir durch
diszipliniertes Kostenmanagement und eine klare Fokussierung auf unsere
strategischen Ziele unseren positiven Kurs beibehalten können."
Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "In den
ersten drei Quartalen ist die Nachfrage nach Skoda Fahrzeugen deutlich
gestiegen. In Europa übertreffen wir den Gesamtmarkt und belegen dank unserer
breiten Modellpalette den dritten Platz. Gleichzeitig sind wir die am
zweitbesten verkaufte Marke bei den wichtigen Flottenkunden. Darüber hinaus ist
mittlerweile fast jedes vierte in Europa ausgelieferte Skoda Fahrzeug ein
Elektroauto. Das stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Unser nächster Schritt
wird die Einführung des neuen vollelektrischen Crossovers Epiq sein. Er wird das
neue Skoda Einstiegsmodell in die Elektromobilität sein und sein Preis wird in
vielen Märkten dem des benzinbetriebenen Kamiq entsprechen."
Skoda Auto setzt seine solide Entwicklung im Jahr seines 130-jährigen Jubiläums
fort
Skoda Auto hat in den ersten drei Quartalen insgesamt 765.700 Fahrzeuge (2024:
671.300) an Kunden weltweit ausgeliefert. Der Anstieg um 14,1 % im Vergleich zum
Vorjahr geht zurück auf stärkere Verkäufe in wichtigen europäischen Märkten und
in Indien sowie auf die breiteste und aktuellste Modellpalette der Marke, die
alle Antriebsarten abdeckt. Damit übertrifft der tschechische Hersteller den
Gesamtmarkt und bleibt die am drittbesten verkaufte Marke in Europa (EU27+4).
Das strategische Ziel der Marke ist es, bis 2030 unter den drei gefragtesten
Automobilherstellern in Europa zu bleiben.
Auch in seinem größten Markt, Deutschland, verzeichnete Skoda mit 153.800
Auslieferungen ein deutliches Wachstum. Das entspricht einem absoluten Anstieg
um 13.800 Fahrzeuge (+9,9 % im Jahresvergleich). Weitere bemerkenswerte
Steigerungen wurden auf dem zweitgrößten Markt, der Tschechischen Republik
(67.700; +6.000; +9,8 %), und dem drittgrößten Markt, Großbritannien (66.100;
+7.800; +13,4 %), sowie in Dänemark (15.100; +5.600; +59,2 %) und Spanien
(30.000; +5.400; +21,9 %) verzeichnet. Eine herausragende Leistung ist der
zweite Platz in Europa bei den Flottenverkäufen (ohne Firmenwagen und
Mietwagen).
Elektrifizierung nimmt Fahrt auf: Elroq und Enyaq gehören zu den gefragtesten
Elektrofahrzeugen Europas
In den ersten drei Quartalen dieses Jahres lieferte Skoda Auto weltweit 150.700
Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb (BEVs und PHEVs) aus. In Europa lag der
Anteil der BEV- und PHEV-Auslieferungen zusammen bei 24,1 % (2024: 11,1 %). In
der Kategorie BEV wurde Skoda mit einem Marktanteil von 6,6 % zur
viertbestverkauften Marke.
Der Erfolg der BEV-Modelle von Skoda war entscheidend: weltweit lieferte die
Marke 118.600 BEVs aus - 60.400 Einheiten des Elroq und 58.200 Einheiten der
Enyaq-Familie. In Europa rangieren beide Modelle unter den Top Ten der
Elektrofahrzeuge: Der Elroq liegt auf Platz drei und der Enyaq auf Platz sechs.
In der Tschechischen Republik, Dänemark und der Slowakei ist der Elroq das
meistverkaufte BEV, in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz gehört er zu
den Top 3. Der Enyaq platzierte sich in der Tschechischen Republik, Deutschland,
Finnland, Österreich, der Slowakei und der Schweiz unter den Top 3. Die
Kundennachfrage steigt weiter: Im September verzeichnete Skoda Auto einen neuen
Monatsrekord bei den Auslieferungen von Elektrofahrzeugen (17.400), und bis Ende
Oktober hatte das Unternehmen weltweit mehr als 170.000 Bestellungen für
vollelektrische Modelle erhalten. Das beliebteste Modell von Skoda bleibt der
Octavia mit 142.200 Auslieferungen an Kunden, gefolgt von Kodiaq und Kamiq.
Internationalisierung und Erfolg in Indien gehen weiter; Produktionsstart in
Vietnam
Auch auf den internationalen Märkten verzeichnete Skoda einen Anstieg der
Auslieferungen. In Indien baute Skoda seine zweite Säule neben seinem
europäischen Kernmarkt weiter aus. Die Gesamtzahl der Auslieferungen an Kunden
hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichte mit 49.400
(+106,1 %) einen Rekordwert. Der Kylaq hatte daran mit 30.100 ausgelieferten
Fahrzeugen einen wesentlichen Anteil. Im September erreichte die Marke den
Meilenstein von 100.000 gebauten Kushaq-Einheiten.
In Vietnam starteten im September Produktion und Verkauf der Limousine Slavia,
dem zweiten lokal montierten Modell der Marke nach dem Kushaq. Im Oktober wurde
der Skoda Kodiaq bei den renommierten Better Choice Awards in Vietnam zum
"Familienauto des Jahres" gekürt.
In der Türkei, dem zweitgrößten Markt für Skoda in der Region Overseas/Asia,
erreichten die Auslieferungen 32.200 Fahrzeuge (+7,0 %), angetrieben durch die
starke Nachfrage nach dem Superb und dem Octavia. In Marokko erzielte der
Automobilhersteller 4.500 Auslieferungen (+43,8 %) und festigte damit seine
Präsenz in Nordafrika weiter.
Weitere elektrifizierte Modelle: City-SUV-Crossover Epiq und ein großes
7-sitziges Familien-SUV
Im September gab das Skoda Epiq Showcar
(https://www.skoda-media.de/press/detail/4516/) einen seriennahen Ausblick auf
ein für 2026 geplantes vollelektrisches urbanes SUV-Crossover. Es wird Skodas
Einstiegsmodell in die E-Mobilität sein und in vielen Märkten einen ähnlichen
Preis wie sein benzingetriebenes Pendant, der Kamiq, haben. Der tschechische
Automobilhersteller wird auch die Serienversion der Konzeptstudie Vision 7S
(https://www.skoda-media.de/pmappen/22008/) vorstellen, ein vollelektrisches
großes Familien-SUV. Weiter in die Zukunft schauend bietet die kürzlich
vorgestellte Vision O (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015/) einen
konkreten Ausblick auf die elektrische Zukunft von Skoda im Kombi-Segment und
die Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6149040
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
