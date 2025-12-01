OTS: SOCOTEC Deutschland Holding GmbH / SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen ...

SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und

Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für

Kampfmittelräumung

- Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der

Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.

- Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches

Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die

europäische Plattform von SOCOTEC ein.

- Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für

Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.

SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die

Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf

Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die

Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für

Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das

Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der

Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.

Über SOCOTEC Deutschland

SOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen

Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.

Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen

Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen

Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten

und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt

SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente

Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks

hinweg sicherzustellen.

Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in Deutschland

Der deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal)

hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit

einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen.

Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine

zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das

Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung

und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen

Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.

Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und

2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und

privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und

Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement , ergänzt

durch die technischen Kompetenzen von Röhll und Koch, ist SOCOTEC sehr gut

aufgestellt, um eine zentrale Rolle in diesem dynamischen, sicherheitskritischen

Sektor einzunehmen.

Röhll und Koch: Ergänzende Kompetenz und bewährte Leistungen

Röhll, gegründet im Jahr 1946, ist eines der ältesten und anerkanntesten

Unternehmen im Bereich der Kampfmittelräumung in Europa. Das Unternehmen ist auf

technisch anspruchsvolle, öffentliche Projekte spezialisiert und arbeitet unter

anderem für Kunden wie die Deutsche Bahn und die Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben (BImA). Das Unternehmen erzielte 2024 einen Jahresumsatz von

40 Millionen Euro und setzt damit sein Wachstum fort, das auf seiner technischen

Kompetenz und Qualität beruht.

Koch, seit 2024 in die Röhll-Gruppe integriert, ergänzt diese Expertise durch

langjährige Erfahrung in Forst-, Landwirtschafts-, Unterwasser- und

Netzinfrastrukturprojekten und erzielt einen Jahresumsatz von 6 Millionen Euro.

Mit seinen Aktivitäten in Nord- und Ostdeutschland erweitert Koch die

geografische Reichweite und Dienstleistungsvielfalt der Gruppe. Zwischen 2020

und 2024 verzeichneten Röhll und Koch ein durchschnittliches jährliches

Umsatzwachstum von rund 16 Prozent. Dies unterstreicht ihre Positionen in einem

Markt, der Verlässlichkeit, gesetzeskonforme Abläufe und höchste

Qualitätsstandards erfordert.

Eine starke Marktposition für SOCOTEC Deutschland

Die Zusammenführung von Schollenberger Kampfmittelbergung, Röhll und Koch unter

dem Dach der SOCOTEC Kampfmittelbergung macht nun etwa 20 Prozent des deutschen

Kampfmittelräumungsmarktes aus und positioniert SOCOTEC Deutschland als

Branchenführer. Durch die Integration entsteht einer der führenden europäischen

Dienstleister im Bereich der Kampfmittelbergung, der eine sich ergänzende

geografische Präsenz, ein breit gefächertes Kundenportfolio und herausragende

technische Kompetenz für Kampfmittelerkundung und -bergung an Land wie unter

Wasser vereint.

SOCOTEC Deutschland erweitert seine Kapazität, großangelegte nationale Projekte

umzusetzen, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ganzheitliche,

verlässliche Sicherheitslösungen anzubieten. Für Röhll und Koch eröffnet die

Integration in die SOCOTEC Group den Zugang zu einem weiten europäischen

Netzwerk und modernsten technischen Ressourcen. Damit bekräftigen alle Partner

das gemeinsame Ziel, in Deutschland und Europa neue Maßstäbe für Sicherheit,

Qualität und Leistungsfähigkeit in dieser Branche zu setzen.

Europas Infrastruktur sicher gestalten

Mit diesen Akquisitionen treibt SOCOTEC seine europäische Wachstumsstrategie

voran und stärkt seine Position in technisch anspruchsvollen,

sicherheitskritischen Bereichen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit

erfordern. Da die Investitionen in Infrastrukturprojekte in Deutschland und

Europa ansteigen, wird die gebündelte Expertise in der Kampfmittelräumung eine

wichtige Rolle bei der nachhaltigen und sicheren Entwicklung zukünftiger

Verkehrs-, Energie- und Bauprojekte spielen.

"Mit den Akquisitionen von Röhll und Koch stärken wir gezielt unser Engagement

für die technische Modernisierung der deutschen Infrastruktur. Durch die

Bündelung unserer Kompetenzen im Bereich Kampfmittelräumung positionieren wir

uns als Marktführer mit einem Anteil von rund 20 Prozent am deutschen Markt. Als

eine der wichtigsten strategischen Länderplattformen der SOCOTEC Group bietet

SOCOTEC Deutschland umfassende Lösungen für sämtliche Sicherheits- und

Nachhaltigkeitsaspekte in der gebauten Lebensumwelt", betont Hervé Monjotin, CEO

der SOCOTEC Group.

Ludger Speier, CEO von SOCOTEC Deutschland, erklärt weiter: "Mit der Integration

beider Unternehmen in unserer Gruppe bündeln wir Kompetenz, Erfahrung und

Innovationskraft unter einem gemeinsamen Dach. Über 600 Mitarbeitende setzen

sich jetzt in Deutschland bei der SOCOTEC Kampfmittelbergung für die Sicherheit

von Menschen, Umwelt und Infrastruktur ein. Diese Zusammenführung ist ein

wichtiger Schritt, um unsere Position im Markt der Kampfmittelbergung nachhaltig

zu stärken. Sie schafft Synergien in Technik, Logistik und Know-how und bietet

damit die Grundlage, um komplexe Projekte künftig noch effizienter und sicherer

umzusetzen. Gleichzeitig bedeutet dieser Schritt auch Sicherheit für unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf eine stabile, zukunftsorientierte

Unternehmensstruktur bauen können, ebenso wie für unsere Kunden, die auf höchste

Qualität und Verlässlichkeit vertrauen."

Über die SOCOTEC Group

Seit über 70 Jahren begleitet die SOCOTEC Group Unternehmen als unabhängiger und

vertrauenswürdiger Dritter in den Bereichen Risikomanagement, Compliance,

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt in den Sektoren Bau, Immobilien, Infrastruktur

und Industrie. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Hervé Montjotin. Als Garant

für Integrität, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit von Bauwerken entwickelt

SOCOTEC ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Prüfen, Inspizieren

und Zertifizieren - von der technischen Prüfung, dem historischen Kerngeschäft

der Gruppe, bis hin zu technischer Beratung und Dienstleistungen im

Risikomanagement für Bauwerke, Infrastrukturen und Industrieanlagen. Die

Expertise der Gruppe ermöglicht es, private und öffentliche Auftraggeber über

den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude und Anlagen hinweg zu begleiten und

deren Nachhaltigkeit zu stärken.

SOCOTEC ist Marktführer in der Bauwerksprüfung in Frankreich sowie in der

Geotechnik und Bauqualitätskontrolle im Vereinigten Königreich und in Italien.

In Europa und den USA zählt die Gruppe zu den führenden Anbietern von

TIC-Dienstleistungen (Testing, Inspection, Certification) in den Bereichen Bau

und Infrastruktur. Der Konzern erzielt einen konsolidierten Umsatz von 1,850

Milliarden Euro, davon 60 % außerhalb Frankreichs (40 % entfallen auf den

Heimatmarkt), und betreut weltweit 250.000 Kunden. Mit 15.000 Mitarbeitenden in

26 Ländern und mehr als 250 externen Akkreditierungen agiert SOCOTEC als

unabhängiger Gutachter und verlässlicher Partner in zahlreichen Projekten.

Weitere Informationen unter: http://www.socotec.com

