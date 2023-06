OTS: Sodexo Pass GmbH / Aus Sodexo Benefits and Rewards Services wird Pluxee, ...

Aus Sodexo Benefits and Rewards Services wird Pluxee, die neue Marke

für Mitarbeiter-Motivationslösungen, die eine Welt voller

Möglichkeiten eröffnet (FOTO)

Paris/Frankfurt (ots) - Sodexo Benefits and Rewards Services, einer der weltweit

führenden Anbieter für Mitarbeiter-Benefit- und Motivationslösungen, führt die

neue Marke Pluxee ein.

Dadurch wird gewährleistet,

- dass Unternehmen angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt und dem

Wunsch von Mitarbeitenden nach maßgeschneiderten Motivationslösungen besser

unterstützt werden können,

- zusätzlicher Mehrwert geschaffen wird, um die Wachstumsstrategie für die

Stakeholder weiter voranzutreiben und

- die am 5. April 2023 angekündigten nächsten Schritte zur Abspaltung von der

Sodexo-Gruppe und der eigenständigen Börsennotierung erfolgen.

Aurélien Sonet, CEO von Pluxee, dazu: "Pluxee ist eine neue digitale,

optimistische und innovative Marke, die unserer Vision und unserem Anspruch in

einem wachsenden Markt Ausdruck verleiht. Sie verkörpert das, wofür wir stehen.

Unsere neue Markenidentität macht uns für unsere Kunden und Partner noch

attraktiver und macht uns zu einem Magnet für neue Talente, insbesondere im

digitalen Bereich."

Warum eine neue Marke?

Pluxee, der bevorzugte Partner für noch attraktivere digitale

Mitarbeiter-Benefit-Lösungen

- Benefits and Rewards Services möchte sich durch die neue Markenidentität in

einem äußerst dynamischen Markt stärker differenzieren.

- Pluxee wird es Kunden erlauben, ihre Arbeitgebermarke zu stärken, indem sie

ihren Mitarbeitenden innovative, maßgeschneiderte und individuelle Lösungen

anbieten, die den fundamentalen Veränderungen der Arbeitswelt Rechnung tragen.

- Pluxee möchte Mitarbeitende unterstützen, mehr von dem zu genießen, was ihnen

wirklich wichtig ist.

- Pluxee hat als großer Anbieter in 31 Ländern alles, was es braucht, um einen

wachsenden und weitestgehend noch unerschlossenen Markt zu erobern: sein rund

45- jähriges Know-How, solide Ergebnisse, eine Vision und den langfristigen

Einsatz seines Hauptaktionärs, der Bellon-Familie, sowie sein Engagement im

CSR-Bereich, das auch die eigenen Mitarbeitenden motiviert.

Pluxee steht für einen anspruchsvollen strategischen Plan

- Als Teil seines Strategieplans 2025 hat Pluxee folgendes vor:

- seine bisherigen Aktivitäten im Bereich von Essenszuschüssen zu beschleunigen,

insbesondere durch die verstärkte Durchdringung des KMU-Markts,

- sein Angebot im Bereich Wohlbefinden, Geschenke, Mobilität und Maßnahmen zur

Stärkung der Kaufkraft und Mitarbeitermotivation zu erweitern und

- seine Angebote für die Mitarbeitenden seiner Kunden durch die Implementierung

einer digitalen Plattform für alle Leistungen leichter zugänglich zu machen.

- Um diese Ziele zu erreichen, wird Pluxee bis 2025 jedes Jahr 10% seines

Umsatzes in Technologie investieren.

Pluxee, eine neue Marke als Unterstützung einer eigenständigen Strategie

- Pluxee ist eine moderne, digitale Marke, welche die Vision, die Ziele und die

Positionierung reflektiert, die den Weg zur im April 2023 angekündigten Ablösung

von der Sodexo-Gruppe ebnet.

- Pluxee wird über eine eigene Governance und Ressourcen verfügen, um seinen

Strategieplan zu verwirklichen.

Pluxee schafft Mehrwert für alle Stakeholder

- Für seine 500.000 Unternehmenskunden, indem es noch zahlreichere, umfassendere

und vielfältigere Lösungen auf Basis eines attraktiven digitalen Hochleistungs-

Ökosystems anbietet.

- Für seine 36 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten dank maßgeschneiderter

Lösungen, die ihnen mehr Freiheit, verantwortungsvolle Wahlmöglichkeiten und

mehr Kaufkraft bieten. 6 Millionen Menschen verwenden die Services von Pluxee

jeden Tag in Brasilien bzw. in Frankreich und mehr als 3,5 Millionen in Indien.

- Für seine 1,7 Millionen Akzeptanzpartner, indem es ihnen hilft, durch die

Akzeptanz seiner Lösungen mehr Umsatz zu machen und ihre Konsumentinnen und

Konsumenten mithilfe von Daten besser zu verstehen und mit ihnen zu

interagieren.

- Für Behörden, indem es ihnen hilft, innovative Sozialleistungen zu erbringen

bzw. zu kanalisieren und die neuen Bedürfnisse von Beschäftigten und

Selbständigen zu adressieren. In Europa managt Pluxee staatliche

Transferleistungen im Wert von 4 Milliarden Euro.

- Für seine 5.000 Mitarbeitenden, indem es ihren Zugehörigkeitssinn stärkt,

unterstützt durch die positive Wirkung, die ihre Arbeit jeden Tag im Leben von

Millionen von Menschen hat.

Die neue Marke Pluxee wurde mithilfe der Agentur Conran Design Group aus der

Havas Gruppe entwickelt und wird bis Ende 2023 nach und nach in allen 31 Ländern

ausgerollt, wobei Brasilien im August den Anfang macht.

Über Sodexo

1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet, ist Sodexo weltweit führend bei

nachhaltigen Verpflegungslösungen und weiteren Services rund um Bildung, Arbeit,

Gesundheit und Kinderbetreuung. Unsere 422.000 Angestellten unterstützen jeden

Tag 100 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten in 53 Ländern. Die

Sodexo-Gruppe zeichnet sich durch ihre Unabhängigkeit aus, die in der

Beteiligung der Gründerfamilie als Hauptaktionär verankert ist, sowie durch das

verantwortungsvolle Geschäftsmodell und das Portfolio aus Dienstleistungen in

den Bereichen Verpflegung, Facility Management und

Mitarbeiter-Motivations-Lösungen. Dieses breite Portfolio deckt alle Bedürfnisse

im Alltagsleben ab, mit dem Ziel, die Lebensqualität unserer eigenen

Mitarbeitenden und von allen, die unsere Dienstleistungen nutzen, zu verbessern

und zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung der Regionen

beizutragen, in denen wir tätig sind. Für Sodexo spielt soziales Engagement eine

ebenso wichtige Rolle wie Wachstum. Unser Ziel ist es zu einem besseren Alltag

für jeden beizutragen, um ein besseres Leben für alle zu erzielen. Sodexo ist in

den folgenden Indizes notiert: CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good

und DJSI.

Sodexo Kennzahlen

- 21,1 Milliarden Euro Konzernumsatz im Finanzjahr 2022

- 422.000 Angestellte per 31. August 2022

- #2 privater französischer Arbeitgeber weltweit

- 53 Länder

- 100 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten täglich

- 13,3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung (per 4. April 2023)

Über Pluxee

Pluxee ist der weltweit führende Partner für Lösungen zu Mitarbeiter-Benefits

und -Engagement, der eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet, die alle dabei

unterstützt, das zu tun, was ihnen wichtig ist. Pluxee bietet eine Reihe von

innovativen, digitalen Benefits in 31 Ländern, um Beschäftigte am Arbeitsplatz

und darüber hinaus sinnvoll und maßgeschneidert zu unterstützen und zu

motivieren. Die Palette an Produkten und Services aus den Bereichen Verpflegung,

Kultur, Geschenke, Wellness und Mobilität ist darauf zugeschnitten, den Menschen

einen Mehrwert zu bringen. Pluxee stärkt die Kaufkraft und fördert das

Wohlbefinden von 36 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Pluxee unterstützt

500.000 Unternehmenskunden darin, ihre Mitarbeitenden zu motivieren und zu

binden. Pluxee erleichtert 1,7 Millionen Akzeptanzpartnern den Alltag. Gestärkt

durch seine historische Verbindung zu Sodexo, möchte Pluxee mit seinen 5.000

Angestellten seine Rolle als ein führendes Unternehmen im Bereich CSR zudem dazu

nutzen, Kunden, Partnern sowie Konsumentinnen und Konsumenten Mittel in die Hand

zu geben, um im Alltagsleben noch nachhaltiger zu agieren.

Pressekontakt:

Sodexo Media Relations

Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mailto:mathieu.scaravetti@sodexo.com

Sodexo Investor Relations

Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

mailto:virginia.jeanson@sodexo.com

Codename Media Relations

Caroline Desvaux

+33 6 01 33 29 84

mailto:Caroline.desvaux@sodexo.com

Firmenkontakt:

Sodexo Benefits and Rewards Services

George Wyrwoll

Lyoner Str. 9

60528 Frankfurt am Main

Tel.: 069-73996-6211

E-Mail: mailto:george.wyrwoll@sodexo.com

Website: https://www.sodexo.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101881/5535444

OTS: Sodexo Pass GmbH