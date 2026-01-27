OTS: SOLIT Group AG / Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP ...

|
Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP,
unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT
Group AG
Tägerwilen (ots) - Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines
führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.
Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen
verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT
Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal
2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen
Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener,
die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.
BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter
Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP
ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für
physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit,
da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren
Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames
Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.
Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einer
gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei
Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines
außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der
physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten
Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®
Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die
Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG
übernehmen.
"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen
das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen
Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine
führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der
Bullion International Group.
Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit
denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige
30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz
in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen
Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der
Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene
Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.
Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group
AG auf fünf Mitglieder erweitert und weiter professionalisiert.
Über BIG
Die Bullion International Group ist ein weltweit führender Anbieter im
Edelmetallsektor und vereint starke Marken wie APMEX, OneGold, MTB, GOLD AVENUE,
Bullion.com und die Bullion Card unter einem Dach. Als Teil der MKS PAMP GROUP
verbindet sie jahrzehntelange Expertise mit technologischer Innovation und
maximaler Transparenz. Die Bullion International Group ist einer der größten und
vertrauenswürdigsten Anbieter in der Edelmetallbranche. Ihr Fokus liegt auf
langfristigem Wert, Service und dem Ziel, Edelmetalle weltweit zugänglich zu
machen. Mehr: http://www.bullioninternationalgroup.com
Über MKS PAMP
Die MKS PAMP GROUP ist ein integriertes Konsortium, das sich auf alle Aspekte
der Edelmetallindustrie spezialisiert hat und die globale Lieferkette von der
vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe bedient. Das Familienunternehmen
wurde vor über 60 Jahren in der Schweiz gegründet und ist heute ein innovatives
globales Unternehmen, das Edelmetallproduzenten, -verbraucher, -händler und
-konsumenten weltweit bedient.
Die führende Edelmetallgruppe umfasst MKS PAMP, MMTC-PAMP und die Bullion
International Group, zu der MTB, APMEX und GOLD AVENUE gehören. Insgesamt
beschäftigt die Gruppe weltweit über 1.400 Mitarbeiter und ist mit zwei
Raffinerien, drei Münzprägeanstalten und 15 Niederlassungen in neun Ländern
stark in den wichtigsten Edelmetallmärkten vertreten.
Mehr: http://www.mkspampgroup.com/companies
Über die SOLIT Group AG
Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im
deutschsprachigen Raum und beschäftigt aktuell 190 Mitarbeiter. Die im Jahr 2008
gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein komplettes Markenportfolio entlang
der Wertschöpfung von physischem Gold und Silber (goldsilbershop.de,
flexgold.com, gold.de), Edelmetallsparpläne und diverse Lagerkonzepte. SOLIT
betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten
wachsenden Unternehmen ihrer Branche. Darüber hinaus ist SOLIT
Edelmetall-Produktpartner für mehr als 300 Banken sowie für mehrere Tausend
freie Finanzdienstleister. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) ist
die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V.
und in der London Bullion Market Association (LBMA).
Mehr: http://www.solit-kapital.de
Pressekontakt:
SOLIT Group AG
Herr Robert Vitye
Hauptstrasse 15
CH-8274 Tägerwilen
T +49 (0) 6122 58 70-58
F +49 (0) 6122 58 70-22
M mailto:presse@solit-kapital.de
http://www.solit-kapital.de http://www.goldsilbershop.de
Sabine Dabergott
financial relations GmbH
Louisenstraße 97
61348 Bad Homburg
T +49 (0) 6172-27159-30
F +49 (0) 6172-27159-69
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126228/6204650
OTS: SOLIT Group AG
ISIN: DE000A2AQ952
