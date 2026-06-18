OTS: SOLIT Group AG / Corporate Gold: SOLIT Group bietet neuen Service bei ...

Corporate Gold : SOLIT Group bietet neuen Service bei der Anlage von

Betriebsvermögen

Wiesbaden (ots) - Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth Advisory der SOLIT, bietet

KMUs, GmbHs und Entscheidern ein ganzheitliches Beratungs- und Anlagekonzept für

Liquiditätssicherung, Geschäftsführervorsorge und Mitarbeiterincentivierung.

Gold im Firmenvermögen, die professionelle, steuerlich durchdachte und

beratungsgestützte Integration in GmbH-Strukturen war bislang Großunternehmen

und Family Offices vorbehalten. Corporate Gold, eine neue Unternehmenslösung der

PREMIUM Beratung des Edelmetallunternehmens SOLIT Management GmbH öffnet dieses

Konzept erstmals systematisch für den Mittelstand. Im aktuellen Umfeld -

stagnierende EZB-Zinsen, geopolitische Unsicherheiten, Kaufkraftverlust des Euro

- stellt sich für immer mehr Unternehmen die Frage: Wohin mit überschüssiger

Liquidität? Firmenfestgeld bietet Planungssicherheit, jedoch begrenzte Rendite.

ETFs und Fonds unterliegen Emittenten- und Gegenparteirisiken. Corporate Gold

setzt auf einen anderen Ansatz: physisches Gold als Bestandteil des

Betriebsvermögens - bankenunabhängig, täglich handelbar und vollständig

versichert.

Corporate Gold: Vier Anwendungsfelder für Unternehmen

Das Leistungsspektrum von Corporate Gold umfasst vier strategische

Einsatzfelder:

- Gold als Betriebsvermögen und Eigenkapitalunterlegung : Physisches Gold in

Einzelverwahrung als realer Wertspeicher im Firmenvermögen einer GmbH oder

anderer Gesellschaftsformen.

- Gold für Mitarbeiter und Geschäftsführer : Gold als Sachzuwendung bei Jubiläen

oder außergewöhnlichen Leistungen, Geschäftsführer-Sachbezugsmodelle.

- Liquiditätssicherung und Krisenfestigkeit : Gold als bankenunabhängige

Liquiditätsreserve - einsetzbar als Kreditsicherheit.

- Vorsorge und Versorgungszusagen : Ergänzende Rückdeckung von

Versorgungszusagen mit physischem Gold in Einzelverwahrung.

Gold in der GmbH: Transparent, liquide, rechtssicher

Gold investieren in einer GmbH wirft für viele Unternehmer praktische Fragen

auf: Welche Möglichkeiten gibt es für den Erwerb von physischem Gold? Wie

funktioniert die sichere Verwahrung außerhalb des Bankensystems? Und wie lässt

sich der Prozess effizient und transparent umsetzen? Corporate Gold begleitet

Unternehmen mit einem klar strukturierten 3-Schritte-Prozess - vom ersten

Gespräch über die individuelle Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung mit einem

persönlichen Ansprechpartner.

Das Gold wird in einem Hochsicherheitslager bankenunabhängig und in

Einzelverwahrung gehalten - vollständig versichert und jederzeit veräußerbar.

Anders als ETCs oder goldbesicherte Wertpapiere besteht kein Emittentenrisiko.

"Unternehmer, die heute überschüssige Liquidität sinnvoll einsetzen wollen,

brauchen mehr als ein Firmenfestgeld", so Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth

Advisory der SOLIT. "Corporate Gold gibt ihnen ein strategisches Instrument an

die Hand, das Substanzschutz, Mitarbeiterbindung und steuerliche Effizienz

intelligent verbindet."

Gold für Mitarbeiter: Bis zu 10.000 Euro jährlich lohnsteuerfrei

Ein besonders beliebter Bestandteil von Corporate Gold ist die Möglichkeit,

Mitarbeitende mit Gold-Sachzuwendungen zu belohnen. Dazu können auch

lohnsteuerpflichtige Geschäftsführer einer GmbH zählen. Der Arbeitgeber

übernimmt dabei die pauschale Versteuerung der Zuwendung, sofern die

gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Gold als Sachbezug bietet dabei

gegenüber klassischen Prämien einen entscheidenden Vorteil: Substanzwert statt

Verbrauchsgut.

Corporate Gold unterstützt Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung von

Gold als Sachbezug, als Sachzuwendung im Rahmen von Jubiläumsprogrammen sowie

als Bestandteil von Mitarbeiter-Versorgungslösungen. Die Edelmetallberatung

erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Steuerberater des Unternehmens.

Über Corporate Gold

Corporate Gold ist eine Lösung der SOLIT Gruppe für den professionellen Einsatz

von physischem Gold in Unternehmen. Das Angebot richtet sich an KMU,

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), inhabergeführte Unternehmen

sowie Geschäftsführer und Entscheider, die Gold für ihr Unternehmen kaufen

möchten - strukturiert, rechtssicher und mit persönlicher Begleitung.

Mehr: http://www.corporategold.de

SOLIT Group AG

Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im

europäischen Raum. Die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein

komplettes Lösungsportfolio für anspruchsvolle Edelmetallinvestoren. SOLIT Group

betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten

wachsenden Unternehmen seiner Branche. Mit seinen operativen

Tochtergesellschaften ist SOLIT u.a. Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle

e.V. (FVEM) sowie im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und

Affiliate Member in der London Bullion Market Association (LBMA).

Mehr: http://www.solit-group.com

Pressekontakt:

SOLIT Gruppe

PREMIUM Beratung

Leitung Wealth Advisory

Dr. Oliver Wilhelm

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65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 58 70-9012

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