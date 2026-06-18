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18.06.2026 09:01:39
OTS: SOLIT Group AG / Corporate Gold: SOLIT Group bietet neuen Service bei ...
Corporate Gold: SOLIT Group bietet neuen Service bei der Anlage von
Betriebsvermögen
Wiesbaden (ots) - Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth Advisory der SOLIT, bietet
KMUs, GmbHs und Entscheidern ein ganzheitliches Beratungs- und Anlagekonzept für
Liquiditätssicherung, Geschäftsführervorsorge und Mitarbeiterincentivierung.
Gold im Firmenvermögen, die professionelle, steuerlich durchdachte und
beratungsgestützte Integration in GmbH-Strukturen war bislang Großunternehmen
und Family Offices vorbehalten. Corporate Gold, eine neue Unternehmenslösung der
PREMIUM Beratung des Edelmetallunternehmens SOLIT Management GmbH öffnet dieses
Konzept erstmals systematisch für den Mittelstand. Im aktuellen Umfeld -
stagnierende EZB-Zinsen, geopolitische Unsicherheiten, Kaufkraftverlust des Euro
- stellt sich für immer mehr Unternehmen die Frage: Wohin mit überschüssiger
Liquidität? Firmenfestgeld bietet Planungssicherheit, jedoch begrenzte Rendite.
ETFs und Fonds unterliegen Emittenten- und Gegenparteirisiken. Corporate Gold
setzt auf einen anderen Ansatz: physisches Gold als Bestandteil des
Betriebsvermögens - bankenunabhängig, täglich handelbar und vollständig
versichert.
Corporate Gold: Vier Anwendungsfelder für Unternehmen
Das Leistungsspektrum von Corporate Gold umfasst vier strategische
Einsatzfelder:
- Gold als Betriebsvermögen und Eigenkapitalunterlegung : Physisches Gold in
Einzelverwahrung als realer Wertspeicher im Firmenvermögen einer GmbH oder
anderer Gesellschaftsformen.
- Gold für Mitarbeiter und Geschäftsführer : Gold als Sachzuwendung bei Jubiläen
oder außergewöhnlichen Leistungen, Geschäftsführer-Sachbezugsmodelle.
- Liquiditätssicherung und Krisenfestigkeit : Gold als bankenunabhängige
Liquiditätsreserve - einsetzbar als Kreditsicherheit.
- Vorsorge und Versorgungszusagen : Ergänzende Rückdeckung von
Versorgungszusagen mit physischem Gold in Einzelverwahrung.
Gold in der GmbH: Transparent, liquide, rechtssicher
Gold investieren in einer GmbH wirft für viele Unternehmer praktische Fragen
auf: Welche Möglichkeiten gibt es für den Erwerb von physischem Gold? Wie
funktioniert die sichere Verwahrung außerhalb des Bankensystems? Und wie lässt
sich der Prozess effizient und transparent umsetzen? Corporate Gold begleitet
Unternehmen mit einem klar strukturierten 3-Schritte-Prozess - vom ersten
Gespräch über die individuelle Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung mit einem
persönlichen Ansprechpartner.
Das Gold wird in einem Hochsicherheitslager bankenunabhängig und in
Einzelverwahrung gehalten - vollständig versichert und jederzeit veräußerbar.
Anders als ETCs oder goldbesicherte Wertpapiere besteht kein Emittentenrisiko.
"Unternehmer, die heute überschüssige Liquidität sinnvoll einsetzen wollen,
brauchen mehr als ein Firmenfestgeld", so Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth
Advisory der SOLIT. "Corporate Gold gibt ihnen ein strategisches Instrument an
die Hand, das Substanzschutz, Mitarbeiterbindung und steuerliche Effizienz
intelligent verbindet."
Gold für Mitarbeiter: Bis zu 10.000 Euro jährlich lohnsteuerfrei
Ein besonders beliebter Bestandteil von Corporate Gold ist die Möglichkeit,
Mitarbeitende mit Gold-Sachzuwendungen zu belohnen. Dazu können auch
lohnsteuerpflichtige Geschäftsführer einer GmbH zählen. Der Arbeitgeber
übernimmt dabei die pauschale Versteuerung der Zuwendung, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Gold als Sachbezug bietet dabei
gegenüber klassischen Prämien einen entscheidenden Vorteil: Substanzwert statt
Verbrauchsgut.
Corporate Gold unterstützt Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung von
Gold als Sachbezug, als Sachzuwendung im Rahmen von Jubiläumsprogrammen sowie
als Bestandteil von Mitarbeiter-Versorgungslösungen. Die Edelmetallberatung
erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Steuerberater des Unternehmens.
Über Corporate Gold
Corporate Gold ist eine Lösung der SOLIT Gruppe für den professionellen Einsatz
von physischem Gold in Unternehmen. Das Angebot richtet sich an KMU,
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), inhabergeführte Unternehmen
sowie Geschäftsführer und Entscheider, die Gold für ihr Unternehmen kaufen
möchten - strukturiert, rechtssicher und mit persönlicher Begleitung.
Mehr: http://www.corporategold.de
SOLIT Group AG
Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im
europäischen Raum. Die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein
komplettes Lösungsportfolio für anspruchsvolle Edelmetallinvestoren. SOLIT Group
betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten
wachsenden Unternehmen seiner Branche. Mit seinen operativen
Tochtergesellschaften ist SOLIT u.a. Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle
e.V. (FVEM) sowie im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und
Affiliate Member in der London Bullion Market Association (LBMA).
Mehr: http://www.solit-group.com
Pressekontakt:
SOLIT Gruppe
PREMIUM Beratung
Leitung Wealth Advisory
Dr. Oliver Wilhelm
Borsigstraße 18
65205 Wiesbaden
T +49 (0) 6122 58 70-9012
http://www.solit-group.com
Pressekontakt
Sabine Dabergott
financial relations GmbH
Louisenstraße 97
61348 Bad Homburg
T +49 (0) 6172-27159-30
F +49 (0) 6172-27159-69
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126228/6296734
OTS: SOLIT Group AG
ISIN: DE000A2AQ952
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