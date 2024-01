OTS: SOLIT Gruppe / Junge Leute legen ihr Geld gerne wieder in Gold an - die ...

Junge Leute legen ihr Geld gerne wieder in Gold an - die neue

flexgold-App von SOLIT liegt voll im Trend

Zürich (ots) - Die Edelmetall-Finanz-App der SOLIT Gruppe gibt goldaffinen

Millennials die Möglichkeit, digitalen, flexiblen Lebensstil und werterhaltende

Anlagen zu kombinieren.

Im Anlageverhalten digitalaffiner Millennials zeigt sich eine Neigung zu Gold,

so eine Untersuchung von State Street Global Advisors. Dies stützt auch eine

Umfrage von Statista, die belegt, dass 74 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren

Gold für eine sichere Geldanlage halten und eine gute Ergänzung zu anderen

Geldanlagen. Für Millennials können daher auf Edelmetalle ausgerichtete

Finanz-Apps, wie die flexgold-App der SOLIT Gruppe, interessant sein. Denn sie

entspricht nicht nur dem digitalen und flexiblen Lebensstil der Millennials,

sondern auch ihren Neigungen bei der Auswahl der Anlageklassen.

"In Deutschland erleben wir die Folgen von Krisen und geopolitischen Konflikten

in den letzten Jahren in Form steigender Preise," so Robert Vitye CEO der SOLIT

Gruppe. "Höhere CO2-Preise, Stromnetzentgelte und die Mehrwertsteuererhöhung

befeuern ebenfalls die Kostenspirale. Entsprechend sehen Experten 2024 Anzeichen

für anhaltende Inflationsrisiken und steigende Goldkurse. Für Anleger auf der

Suche nach werterhaltenden Anlagemöglichkeiten ist daher eine Investition in

Edelmetalle weiter unbedingt interessant." Da Investitionen in Gold keine

Währungs-, sondern Sachwertinvestitionen sind, kann Gold im Rahmen eines

diversifizierten Portfolios einen gewissen Inflationsschutz bieten.

Das ist auch für die junge Generation interessant. Laut "Gold ETF Impact Study

2023" des Geschäftsbereichs State Street Global Advisors der weltweit

viertgrößten Vermögensverwaltung State Street Corporation zeigen unter

US-Anlegern vor allem Millennials eine besondere Neigung zu Gold. Die älteren

Generationen, also die Generation X und die so genannten Baby Boomer, sind

zurückhaltender. Laut Studie legen Millennials durchschnittlich 17 Prozent ihres

Portfolios in Gold an. Der Goldanteil im Portfolio der anderen Generationen

liegt bei nur 10 %. Millennials sind damit um 70 Prozent stärker in Gold

investiert. Ihre Goldinvestition ausbauen wollen 67 % der Millennials, gegenüber

44 % und 60 % bei Generation X und Baby Boomern.

Millennials sind aber nicht nur goldaffin, sondern auch Digital Natives, die mit

Internet, Smartphones usw. aufgewachsen sind. Ihr Umgang mit Finanzen ist

digital geprägt, und entsprechend werden auch Finanz-Apps vor allem von jungen

Leuten genutzt. Laut Statista Global Consumer Survey verwendet der Großteil der

18- bis 24-Jährigen solche Apps, während die Nutzung ab 55 Jahren deutlich unter

dem Durchschnitt von 56 Prozent liegt. Für goldaffine Millennials können daher

auch auf Edelmetalle ausgerichtete Finanz-Apps, wie die neue flexgold-App der

SOLIT-Gruppe, interessant sein, um Anlageneigung und digitalen Lebensstil zu

integrieren.

Mit der flexgold-App können Nutzer Gold, Silber, Platin und Palladium

ortsunabhängig rund um die Uhr zu Echtzeitpreisen in vier Währungen handeln.

Auch die von der Wirtschaftswoche mit "sehr gut" bewerteten flexiblen

Edelmetallsparpläne der SOLIT Gruppe, die mit Raten ab 1 EUR monatlich auch

Sparern mit kleinem Budget viele Möglichkeiten bieten, sind per flexgold-App

verfügbar. Die flexgold-App ist im Google Play Store, im Apple App Store oder

auf http://www.flexgold.com kostenlos verfügbar. Die SOLIT Gruppe mit Hauptsitz

in Tägerwilen, Schweiz, zählt mit 15 Jahren Erfahrung zu den führenden

Edelmetallhändlern in Europa.

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr

2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein

breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem

zentralen Kerngeschäft.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150

Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich

von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds

GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die

SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio,

bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie

sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle

evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen

Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

