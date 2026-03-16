OTS: Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West wächst im Jahr ihres IT-Wechsels ...

Sparda-Bank West wächst im Jahr ihres IT-Wechsels weiter /

Geschäftsjahr 2025 - vorläufige Ergebnisse

Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West ist auch im besonderen Jahr ihres

IT-Wechsels weiter gewachsen. Das belegen die vorläufigen Werte für das

Geschäftsjahr 2025. Insbesondere die Bilanzsumme entwickelte sich deutlich nach

oben: Sie stieg von 13,0 auf 13,9 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 7,0

Prozent. Damit zählt die Sparda-Bank West zu den Top 10 der größten

Genossenschaftsbanken hierzulande.

Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender der Bank, ist mit dem Abschluss des

Jubiläumsjahres - die Bank feierte 2025 ihren 125. Geburtstag - sehr zufrieden.

Für die Sparda-Bank West und ihr gesamtes Team sei der Wechsel des

Rechenzentrums und die gleichzeitige technische Zusammenführung von vier zu nur

noch einer Bankleitzahl "eine echte technische Revolution" gewesen. Andreas

Lösing betont: "2025 war durch unser IT-Vorhaben ein sehr anspruchsvolles

Geschäftsjahr. Trotzdem haben wir unsere positive Geschäftsentwicklung

fortsetzen können. Darauf sind wir stolz und bedanken uns bei unseren

Mitarbeitenden, die im letzten Jahr unglaublich engagiert gearbeitet haben."

Kundeneinlagen und Kundenkredite wachsen weiter

Die gute Bilanz verdankt die Sparda-Bank West ihrer starken operativen

Entwicklung. Die Kundeneinlagen sind 2025 um 7,7 Prozent auf 12,5 Milliarden

Euro gestiegen. Verantwortlich dafür waren vor allem die kurzfristigen Einlagen.

Wachstum verzeichnete die Sparda-Bank West auch bei den Kundenkrediten: Der

Bestand ist auf rund 7,5 Milliarden Euro und damit um 3,3 Prozent gewachsen. Den

größten Anteil daran hatten die Baufinanzierungen mit einem Neugeschäft von 937

Millionen Euro.

Mitglieder und Kunden - Sparda-Bank West arbeitet an Trendwende

Nach wie vor sieht der Vorstandsvorsitzende in der Entwicklung der Mitglieder-

und Kundenzahlen einen zentralen strategischen Schwerpunkt. Zwar gingen diese

Zahlen im vergangenen Jahr erneut zurück; der Rückgang fiel jedoch deutlich

moderater aus als in den Vorjahren. Ende 2025 zählte die Genossenschaft 505.986

Mitglieder (- 1,4 Prozent) und 621.513 Kundinnen und Kunden (- 1,0 Prozent). Wie

die Bank die Trendwende vollziehen und die Bekanntheit ihrer Marke steigern

will, zeigt sich aktuell auf vielen Fernseh- und Social-Media-Kanälen. Alle elf

Sparda-Banken präsentieren sich dort unter dem Motto "da, wenn's zählt" in einer

bundesweiten Markenkampagne als verlässlicher Begleiter in allen finanziellen

Lebenslagen. Darüber hinaus hat die Sparda-Bank West als Champions-Partner von

Borussia Dortmund vielfältige Aktionen geplant, um noch mehr und insbesondere

jüngere Menschen als neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. "Fußballfans dürfen

sich auf eine komplette schwarz-gelbe Konto-, Karten- und Produktwelt mit

vielfältigen Fanvorteilen freuen", stellt Andreas Lösing in Aussicht.

Zins- und Provisionsergebnis - ein starkes Plus, ein leichtes Minus

Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet die Sparda-Bank West beim Zinsergebnis.

Das lag am Ende des vergangenen Geschäftsjahrs bei 188,2 Millionen Euro und

damit 18,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Andreas Lösing nennt "das ausgewogene

Kredit- und Einlagengeschäft der Sparda-Bank West mit einer gezielten Anpassung

der Konditionen an die Marktbedingungen" als wichtigen Grund für dieses

stattliche Plus. Einen leichten Rückgang von 2,5 Prozent auf 49,0 Millionen Euro

hingegen erzielte die Bank beim Provisionsüberschuss. Der Vorstandsvorsitzende

ist mit diesem Wert knapp unter Vorjahresniveau dennoch zufrieden. Vor allem das

wieder sehr gute Ergebnis aus der Kooperation mit Union Investment stimmt ihn

zuversichtlich. Hier sind die Provisionen auf den Rekordwert von 27,8 Millionen

Euro angestiegen. Das ist ein Plus von 11,2 Prozent.

Verwaltungsaufwand - erwartete Steigerungen sind eingetreten

Allerdings lag der Verwaltungsaufwand im vergangenen Geschäftsjahr spürbar über

dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der

strategisch bedeutsamen IT-Umstellung und war im Rahmen dieses

Transformationsjahres eingeplant. Insgesamt belief sich der Verwaltungsaufwand

zum Jahresende auf 195,2 Millionen Euro, was einem Plus von 13,9 Prozent

entspricht. Wesentlicher Treiber waren die Kosten für den IT-Wechsel, die den

Sachaufwand um 14,7 Prozent auf 120,8 Millionen Euro ansteigen ließen. Der

Personalaufwand nahm um 12,6 Prozent auf 74,4 Millionen Euro zu. Neben

tariflichen Anpassungen wirkten sich hier Pensionsrückstellungen sowie

Sonderzahlungen für das außerordentliche Engagement der Mitarbeitenden im

Migrationsjahr aus. "Nichts davon kam überraschend. Wir haben bewusst in die

intensive Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden, in unsere

Mitarbeitenden sowie in eine moderne, zuverlässige IT investiert. Gerade diese

IT-Investitionen tragen dazu bei, unsere Kosten langfristig stabil zu halten",

betont der Vorstandsvorsitzende.

Ein Blick auf das Ergebnis - Jahresüberschuss ermöglicht 4,0 Prozent Dividende

Wie gut sich die Sparda-Bank West in ihrem so herausfordernden Geschäftsjahr

behauptet hat, zeigt der Blick auf die zentralen Ergebniskennzahlen. Das

Teilbetriebsergebnis - definiert als Zinsergebnis plus Provisionsergebnis

abzüglich Verwaltungsaufwand - erhöhte sich um 8,9 Prozent auf 37,8 Millionen

Euro. Das Ergebnis vor Steuern stieg deutlich um 17,6 Prozent auf 47,8 Millionen

Euro. Insgesamt legte der Jahresüberschuss um 12,9 Prozent auf 15,2 Millionen

Euro zu.

Für die Mitglieder der Genossenschaft bildet das starke Ergebnis die Grundlage

für eine attraktive Ausschüttung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der

Vertreterversammlung eine Dividende von 4,0 Prozent je Genossenschaftsanteil

vor. Vorbehaltlich der Zustimmung im Juni würden insgesamt 12,4 Millionen Euro

an die Mitglieder ausgeschüttet.

Neben dieser positiven Ergebnisentwicklung verfügt die Bank über eine

komfortable Kapitalausstattung. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 20,3

Prozent, die Gesamtkapitalkennziffer bei 21,3 Prozent - beides liegt jeweils

deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen.

"Dieses Ergebnis unterstreicht die Leistungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells

und gibt uns ausreichenden Spielraum für weiteres Wachstum und gezielte

Investitionen", fasst Andreas Lösing zusammen.

Ausblick - die Ziele für 2026

Auch im Geschäftsjahr 2026 will die Sparda-Bank West ihre Geschäftsentwicklung

weiter voranbringen: Geplant ist die Gewinnung von mindestens 10.000 neuen

Girokundinnen und -kunden mit einem besonderen Fokus auf jüngere Zielgruppen. Im

Baufinanzierungsgeschäft strebt die Bank ein Neugeschäftsvolumen von etwa einer

Milliarde Euro an. Neben Kauf- und Anschlussfinanzierungen sollen insbesondere

Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben stärker adressiert werden. Zudem soll

die Einlagenbasis weiter ausgebaut werden. Andreas Lösing fasst zusammen: "Wir

haben den Anspruch, nachhaltig zu wachsen und unsere Ertragskraft zu stärken.

Zugleich wollen wir unsere Rolle als verlässlicher Finanzpartner in unserer

Region weiterhin festigen."

Über die Sparda-Bank West

Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten

für Privatkundinnen und -kunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in

Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren

Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über

fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von

Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren Mitgliedern sowie Kundinnen und

Kunden faire und kompetente Finanzberatung.

Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website

http://www.sparda-west.de vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich die

Genossenschaftsbank auf Facebook ( http://www.facebook.com/spardabankwest ),

Instagram (www.instagram.com/spardawest) und LinkedIn (

http://www.linkedin.com/company/sparda-bank-west ) und informiert ihre Fans und

sowie Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges

Engagement.

Pressekontakt:

Dr. Ulrike Hüneburg

Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation

Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf

Telefon: 0211 23932-9120

E-Mail: mailto:ulrike.hueneburg@sparda-west.de

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