OTS: SPARETECH GmbH / SPARETECH sichert sich 20 Mio USD Series B-Investment / ...

SPARETECH sichert sich 20 Mio USD Series B-Investment / SPARETECH hat

sich zum Ziel gesetzt, die Ersatzteilbestände von Herstellern dank KI

binnen drei Jahren um 60 % zu senken (FOTO)

MÜNCHEN (ots) - SPARETECH, ein Anbieter von Enterprise-KI für das

Ersatzteilmanagement, hat den Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde über

20 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Kapital soll Herstellern dabei

helfen, ihre Ersatzteilbestände zu reduzieren, ohne dabei Ausfallzeiten zu

riskieren. Blume Equity und Insight Partners führen die Runde gemeinsam an,

unter Beteiligung von Headline.

Geografische Expansion und Wachstumskurs

Seit Anfang 2024 hat sich SPARETECH in den USA etabliert und seinen Umsatz dort

verfünffacht. Im selben Zeitraum hat das Unternehmen seine Ersatzteildatenbank

auf mehr als 40 Millionen verifizierte Teile ausgebaut und sein Netzwerk auf

15.000 Hersteller- und Lieferantenpartner erweitert. Der globale Rollout bei

Nestlé, einem Kunden von SPARETECH, brachte 320 Werke in 70 Ländern in weniger

als einem Jahr live und bestätigte damit die globalen Enterprise-Fähigkeiten und

die Wachstumsgeschwindigkeit von SPARETECH.

"Alle unsere Kunden wünschen sich dasselbe: eine laufende Produktion bei

optimalem Lagerbestand. Genau dieses Problem lösen wir gemeinsam mit den

Instandhaltungsteams. Unsere KI ermöglicht es, die Ersatzteilbestände innerhalb

der nächsten drei Jahre um 60 % zu senken und gleichzeitig dieselbe

Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten."

Martin Weber, CEO und Mitgründer, SPARETECH

Warum Ersatzteile im Regal liegen bleiben

Das Ersatzteilmanagement zählt seit Langem zu den hartnäckigsten Ineffizienzen

in der produzierenden Industrie. Ein einziger Fehlbestand kann die Produktion

stoppen und eine ganze Linie lahmlegen, weshalb Werke standardmäßig umfangreiche

Ersatzteilbestände als Absicherung vorhalten. Das Ergebnis: Erhebliche Mengen an

Kapital liegen im Regal. Der Benchmark-Report 2026 von SPARETECH beziffert den

durchschnittlichen Wert des Ersatzteilbestands auf 169 Millionen US-Dollar pro

Unternehmen.

Quelle: Kosteneinsparungen im Ersatzteilmanagement erschließen: Der

Benchmark-Report 2026 zu Instandhaltungsausgaben, Produktivität und Working

Capital (https://sparetech.io/de/ressourcen/bericht/ersatzteilmanagement-als-wer

ttreiber), SPARETECH, 2026.

Von Transparenz zur Verfügbarkeit

Seit seiner Gründung unterstützt SPARETECH Kunden dabei, Transparenz über die

vorhandenen Ersatzteile zu gewinnen und ihre Ersatzteildaten zu standardisieren,

das Fundament eines effizienten Ersatzteilmanagements. Um Bestände spürbar zu

senken, braucht es jedoch mehr als gute Daten. Es braucht physisches Handeln.

SPARETECH geht den entscheidenden Schritt weiter: von reinen Erkenntnissen hin

zu messbaren Ergebnissen - reduzierten Beständen bei konstant hoher

Anlagenverfügbarkeit. Um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, benötigt jedes

Instandhaltungsteam die Gewissheit, dass das passende Ersatzteil im Bedarfsfall

sofort bereitsteht - selbst wenn es sich im Lager eines anderen Unternehmens

befindet. Genau diese nahtlose Verfügbarkeit stellt die KI von SPARETECH sicher.

"Jedes ungenutzte Ersatzteil ist gebundenes Kapital, das an anderer Stelle

fehlt. Wir entwickeln eine KI, die dafür sorgt, dass das richtige Ersatzteil

genau dann verfügbar ist, wenn ein Werk es braucht. So bringen wir ungenutzte

Bestände zurück in den Umlauf - und machen gebundenes Kapital wieder frei für

Investitionen. Wir nennen das den Beginn der Zero Waste Industrial Sharing

Economy."

Dr. Lukas Biedermann, COO und Mitgründer, SPARETECH

Warum jetzt

Die industrielle Automatisierung nimmt weiter zu, und eine einzige neue

Produktionslinie kann Tausende zusätzlicher Ersatzteile mit sich bringen, die

stets auf Lager sein müssen. Das Problem wächst mit jeder neu installierten

Maschine. Angesichts steigender Kapitalkosten können es sich produzierende

Unternehmen kaum leisten, so viel Geld im Regal zu binden. Gleichzeitig kann KI

heute Verfügbarkeit in einem Umfang sicherstellen, den kein Team manuell

bewältigen könnte.

"Oft führt der Aufbau von Resilienz in der Lieferkette dazu, dass mehr

Ersatzteilbestände aufgebaut werden. Ein besser geeigneter Weg wäre ein System,

das höhere Resilienz bei bis zu 60 % weniger Lagerbeständen im Regal sichert.

SPARETECH tut genau das. Eine faszinierende Chance, insbesondere für die

verarbeitende Industrie."

Joe Kaeser , Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy und Daimler Truck

"SPARETECH ist genau die Art von Unternehmen, die wir unterstützen. Ungenutzte

Ersatzteile sind ein großer, übersehener Pool verschwendeter Ressourcen. Sie

wieder in den Einsatz zu bringen, verschafft produzierenden Unternehmen einen

messbaren Ertrag und bedeutet weniger Verschwendung für den Planeten. Wir freuen

uns sehr, Martin, Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."

Michelle Capiod, Co-Founding Partner, Blume Equity

Investitionen in Innovation und Expansion

SPARETECH setzt die Finanzierung gezielt ein: Für die Weiterentwicklung der KI,

die eine höhere Ersatzteilverfügbarkeit ermöglicht und Überbestände wieder in

den Umlauf bringt, für die Expansion nach Nordamerika und in weitere Märkte

sowie für die vertiefte Partnerschaft mit Bestandskunden.

"Die nächste Wachstumsphase von SPARETECH führt über Nordamerika. Amerikanische

Unternehmen betreiben große Produktionsnetzwerke, in denen viel Kapital in

Ersatzteilen gebunden ist, und sie brauchen einen Partner, der für diese

Größenordnung gemacht ist. Insight unterstützt seit Jahrzehnten

Softwareunternehmen beim Wachstum in den USA, und wir freuen uns darauf, Martin,

Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."

Brad Fiedler, Managing Director, Insight Partners

"Die digitale Welt macht gerade einen Sprung in die physische, und Deutschland

hat als Industrieland die Substanz, diesen Wandel anzuführen. SPARETECH baut

industrielle KI für das Ersatzteilmanagement und gibt Instandhaltungs- und

Beschaffungsteams schon heute Planungssicherheit in unsicheren Zeiten. Hier

beginnt sich industrielle KI für produzierende Unternehmen weltweit

auszuzahlen."

Christian Miele, General Partner, Headline

Mehr erfahren Sie unter https://sparetech.io/de/blog/serie-b-finanzierung-mit-bl

ume-equity-und-insight-partners

Über SPARETECH

Die Enterprise-KI-Software von SPARETECH ermöglicht globalen produzierenden

Unternehmen, ihre Ersatzteilkosten und Ersatzteilbestände zu reduzieren. Auf

Basis verifizierter Originalherstellerdaten standardisiert die Plattform

Materialstammdaten, dimensioniert Bestände werksübergreifend bedarfsgerecht und

ermöglicht die Beschaffung von Ersatzteilen sowie den Weiterverkauf

überschüssiger Bestände im gesamten Netzwerk. Instandhaltungs- und

Beschaffungsteams wissen, was sie haben, bekommen, was sie brauchen, und

verkaufen, was sie nicht brauchen.

Hersteller wie Nestlé, Porsche, VW, Bosch und Sanofi setzen bereits auf

SPARETECH und treiben gemeinsam mit dem Unternehmen die Vision einer Zero Waste

Industrial Sharing Economy voran.

Über Blume Equity

Blume Equity ist ein europäischer Growth-Equity-Investor mit Sitz in London und

Amsterdam. Das Unternehmen unterstützt Firmen, die sauberere Energiesysteme,

intelligentere Industrielösungen und klimaresilientere Geschäftsideen aufbauen.

Das Team arbeitet eng mit Gründerinnen und Gründern zusammen, um Unternehmen bei

der Skalierung zu unterstützen und langfristig Wert zu schaffen. Weitere

Informationen finden Sie unter http://blumeequity.com.

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler KI- und Software-Investor, der mit

wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups und Scale-ups

zusammenarbeitet, die in ihren Branchen transformative Veränderungen

vorantreiben. Zum 30. Juni 2026 verwaltet das Unternehmen ein regulatorisches

Vermögen (Regulatory Assets under Management) von über 90 Mrd. US-Dollar.

Insight Partners hat in mehr als 900 Unternehmen weltweit investiert, und über

55 Portfoliounternehmen haben einen Börsengang erreicht. Insight hat seinen

Hauptsitz in New York City und ist mit Standorten in London, Tel Aviv und der

Bay Area global vertreten. Insights Mission ist es, visionäre Führungskräfte zu

finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen

auf ihrem Wachstumsweg von der ersten Investition bis zum Börsengang,

maßgeschneiderte, praxisnahe Softwareexpertise zur Seite zu stellen. Weitere

Informationen zu Insight und allen Investments finden Sie unter

https://www.insightpartners.com/ oder auf X unter @insightpartners.

Über Headline

Headline ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die mit außergewöhnlichen

Technologie-Teams mit globalen Ambitionen zusammenarbeitet. Das Unternehmen

verwaltet ein Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und investiert über

regional fokussierte Early-Stage- Fonds in den USA, Europa, Asien und

Lateinamerika sowie über Headline Growth, einen globalen Fonds für

Finanzierungen ab der Series B bis hin zum Börsengang. Headline hat seinen

Hauptsitz in San Francisco und verfügt über acht weltweite Standorte. Mehr

erfahren Sie unter https://headline.com/

Pressekontakt:

Charles Mackenzie

VP Marketing, SPARETECH

mailto:charles.mackenzie@sparetech.io

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183901/6387898

OTS: SPARETECH GmbH