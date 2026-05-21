OTS: Spitch AG / KI-Pionier Spitch AG wächst kräftig mit Agentic AI

KI-Pionier Spitch AG wächst kräftig mit Agentic AI

Frankfurt (ots) -

- Der Wandel von einer "sprechenden KI" zu einer "handelnden KI" wird von der

Kundschaft gut angenommen.

- CEO Alexey Popov: "Künstliche Intelligenz soll Menschen unterstützen, nicht

ersetzen."

Die Spitch AG, Anbieter einer hochskalierbaren Collaborative Agentic AI

Plattform, meldet ein starkes Umsatzwachstum und einen wachsenden Kundenstamm.

So kletterte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 um über 25 Prozent

in die Höhe. In dem Zeitraum kamen 46 neue namhafte Unternehmen als Kunden dazu.

Weltweit betreut Spitch damit mehr als 200 Firmenkunden, darunter Migros Bank,

Ozinga, PostFinance, Helvetia Baloise Group, PagoPa, AMAG, CSS, DSK Bank, Berner

Kantonalbank, BLS, Enercom, sowie weit mehr als 20 Volksbanken in Deutschland.

Weitere Kunden stammen aus Europa, den USA, Zentralasien und Lateinamerika.

Damit einhergehend ist es Spitch gelungen, seine Präsenz in Kernbranchen wie

Banken, Versicherungen, öffentlicher Verwaltung und Versorgungswirtschaft weiter

auszubauen.

"Unsere Strategie, sich von einer 'sprechenden KI' zu einer 'handelnden KI' zu

entwickeln, wird von der Kundschaft hervorragend angenommen", freut sich

Firmengründer und CEO Alexey Popov. Damit ist gemeint, dass sich das Angebot vom

reinen Sprachdialogsystem über Conversational AI hin zu einer umfassenden

Plattform entwickelt, in der KI-Agenten zahlreiche weitere Aufgaben übernehmen

können.

"Bei uns steht die vertrauenswürdige Lösung, die messbare Ergebnisse im

Kundenservice von Unternehmen liefert, im Mittelpunkt", betont Popov. Der

steigenden Nachfrage folgend hat Spitch seine Personalkapazitäten im

abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl in Deutschland und der Schweiz als auch

international ausgebaut.

Plattformansatz für den gesamten Customer-Experience-Lifecycle

Spitch hat seine Collaborative Agentic AI Plattform im Geschäftsjahr

weiterentwickelt, um den gesamten Interaktionszyklus im

Omnichannel-Kundenservice abzudecken - vor, während und nach dem Kundenkontakt.

Unterstützt werden Sprach-, Chat-, Text- und E-Mail-Kommunikation mit dem Ziel,

sowohl die Kunden- als auch die Mitarbeitererfahrung messbar zu verbessern.

Die Plattform vereint zentrale Module in einer integrierten Umgebung: Virtual

Assistant, Speech Analytics, Voice Biometrics, Quality Management, Agent Assist,

Agent Training, Knowledge Agent und Chat Plattform.

"Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es Unternehmen,

Automatisierungspotenziale mit Human-in-the-Loop-Ansätzen zu identifizieren,

Customer Journeys zu optimieren und reale Kundeninteraktionen in praxisnahe

Trainings- und Coaching-Szenarien für eine kontinuierliche Verbesserung der

Customer Experience umzuwandeln", erläutert Alexey Popov. Er stellt klar:

"Künstliche Intelligenz soll Menschen unterstützen, nicht ersetzen."

Dabei legt Spitch in seinen Systemen großen Wert auf vertrauenswürdige und

regulatorisch konforme KI-Lösungen im Einklang mit dem EU AI Act, den Schweizer

Regulierungsanforderungen sowie weiteren nationalen und EU-weiten Vorgaben.

Bezüglich des Betriebsmodells bleibt der Anbieter flexibel: Die Plattform ist in

Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Umgebungen einsetzbar.

Schrittweise Einführung mit klar messbarem Nutzen

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal im Geschäftsjahr 2025/26 war die

strukturierte Go-to-Market-Strategie von Spitch. Unternehmen können zunächst mit

einem für sie besonders relevanten Use Case starten und anschließend

schrittweise weitere Use Cases ergänzen. Durch ein Portfolio aus acht

aufeinander abgestimmten Produkten für verschiedenste Anwendungen, lassen sich

diese Schritte auf der kollaborativen Agentic-AI Plattform vereinen.

Dieses Konzept wird von der Kundschaft sehr gut angenommen. So nahmen im

Geschäftsjahr 2025/26 zahlreiche Unternehmen neu eingeführte Produkte in Betrieb

mit deutlich verkürzter Zeit bis zum produktiven Einsatz. "Die Tatsache, dass

viele Kunden ihre bestehenden Installationen schrittweise um zusätzliche

Produkte auf dem Weg zur vollständigen Plattformnutzung erweitern, spricht für

eine auffallend starke Kundenbindung", freut sich Spitch-Chef Alexey Popov.

Die wachsende Nachfrage von Seiten der Volksbanken in Deutschland steht

exemplarisch für diese Entwicklung. Von den weit über 20 Volksbanken im

Kundenkreis sind allein 2025/26 bislang viele neue Institute hinzugekommen.

Gleichzeitig steigt das Interesse von anderen Finanzdienstleistern merklich.

Ebenso verzeichnet Spitch ein zunehmendes Interesse aus der

Versorgungswirtschaft.

Partnernetzwerk gewinnt an Bedeutung

Spitch baute im Geschäftsjahr 2025/26 zudem sein globales Partnerprogramm weiter

aus. "Viele Partner agieren inzwischen zunehmend eigenständig und decken größere

Teile des Vertriebs- und Implementierungsprozesses selbst ab", betont Alexey

Popov die hohe Kompetenz und Loyalität im Partnernetzwerk.

Gemeinsam mit seinen Partnern bietet Spitch über das Produktangebot hinausgehend

zahlreiche branchenspezifische Dienstleistungen über den gesamten

Kundenlebenszyklus hinweg an - von der ersten Beratung über die Implementierung

bis zur kontinuierlichen Optimierung.

Spitch (https://spitch.ai/de/) wurde 2014 gegründet und ist ein international

tätiger Anbieter von Collaborative Agentic AI-Lösungen mit Hauptsitz in der

Schweiz. Mit seiner offenen, modularen Plattform unterstützt Spitch Unternehmen

dabei, Kundeninteraktionen intelligent zu automatisieren und

Customer-Service-Prozesse mit KI effizienter zu gestalten. Der

Human-in-the-Loop-Ansatz verbindet intelligente Automatisierung mit menschlicher

Kontrolle und erfüllt höchste Anforderungen an Compliance und Servicequalität.

Ergänzt wird das Angebot durch strategische Beratung sowie professionelle

Services für die erfolgreiche Umsetzung von KI-Projekten.

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Spitch AG, Stockerstrasse 10, 8008 Zürich, Schweiz.

Tel + 41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:info@spitch.ch, Web: http://www.spitch.ch

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