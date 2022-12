OTS: STIEBEL ELTRON / Green-Tech-Mittelständler Stiebel Eltron erzielt ...

Green-Tech-Mittelständler Stiebel Eltron erzielt Rekordumsatz von 1

Holzminden (ots) - Die Stiebel Eltron-Gruppe hat einen neuen Meilenstein in

ihrer Firmengeschichte erreicht: Der Jahresumsatz des Green-Tech-Unternehmens

überschritt im November 2022 die Schwelle von einer Milliarde Euro - damit hat

sich der Umsatz innerhalb von fünf Jahren verdoppelt (2017: 500 Millionen Euro).

"Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen entfaltet eine enorme Marktdynamik für

Wärmepumpen in Deutschland", sagt Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von

Stiebel Eltron. "Wir freuen uns alle im Unternehmen über die starke

Jahres-Abschlussbilanz und sind stolz darauf, mit unserer Haustechnik und den

strombetriebenen Wärmepumpenheizungen ŽMade in GermanyŽ aktiv die

klimafreundliche Wärmende voranzubringen."

Energiewende schafft neue Arbeitsplätze

Die Zahl der Beschäftigten ist bei Stiebel Eltron allein an den deutschen

Standorten innerhalb von drei Jahren um gut 1.000 auf rund 3.200

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen. Weltweit beschäftigt die

Stiebel-Eltron-Gruppe rund 5.400 Menschen.

Die Heizungsbranche insgesamt bietet ausgezeichnete Chancen für den

Arbeitsmarkt: In Deutschland werden bis 2027 schätzungsweise 190.000 neue

Fachkräfte benötigt, um Öl - und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Dazu

kommen Service-Arbeitsplätze und Arbeitsplätze in der Fertigung.

"Fachkräfte aus dem Automobilbau, Menschen mit einer Heizungs- und

Sanitärausbildung, Schornsteinfeger oder Quereinsteiger mit handwerklichem

Geschick bekommen mit dem Ende fossiler Wärmeerzeugung zahlreiche Job-Chancen",

sagt Dr. Kai Schiefelbein. "Ab 2024 sollen nach den Vorgaben der Bundesregierung

jedes Jahr 500.000 Wärmepumpen neu installiert werden, um die

Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Damit verringert Deutschland gleichzeitig

die Abhängigkeit von Energieimporten in Form von Öl und Gas."

Über Stiebel Eltron

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über einer

Milliarde Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren

Energien, Wärme- und Haustechnik.

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der

Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine

umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit mehr als 5.000

Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur

Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und

innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron

produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden und in Hameln, in

Freudenberg (NRW) und in Eschwege (Hessen) sowie an vier weiteren Standorten im

Ausland (Arvika/Schweden, Tianjin/China, Ayuttaya/Thailand, Poprad/Slowakei).

