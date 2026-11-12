OTS: Stripe / Neue Stripe-Studie zeigt: Gründer in der EU sind skeptisch, EU ...

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12.11.2026 15:04:38
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Neue Stripe-Studie zeigt: Gründer in der EU sind skeptisch, EU Inc.
könnte das Blatt wenden
Berlin (ots) - Eine neue Umfrage zeigt: Europas Gründer verlieren das Vertrauen
in Europa. Die gesamteuropäische Rechtsform EU Inc. könnte dazu beitragen, diese
Einstellung zu verändern. Der Finanzdienst Stripe (https://stripe.com/de)
schlägt drei Faktoren vor, anhand derer der Erfolg des Vorhabens gemessen werden
sollte.
Der Finanzdienst Stripe hat heute eine neue Umfrage
(https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) dazu
veröffentlicht, wie europäische Gründer die Rahmenbedingungen für Start-ups in
Europa bewerten und wie die Politik Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.
Dazu wurden 200 Gründer und Führungskräfte aus den 27 EU-Mitgliedstaaten
befragt. Die Befragten nennen das Bildungsniveau (66 Prozent), die Nähe zu
wichtigen Märkten (61 Prozent) sowie das verfügbare Fachkräfteangebot (44
Prozent) als die drei größten Standortvorteile der EU.
Neben diesen Stärken gibt es aber weiterhin erhebliche Hürden: Nur 21 Prozent
der Befragten sind zuversichtlich, dass Europa in den nächsten fünf Jahren zu
einem weltweit führenden Zentrum für Technologie wird. 36 Prozent haben erwogen,
ihr Unternehmen außerhalb der EU zu gründen, vor allem aufgrund des
regulatorischen Umfelds. 2022 lag dieser Anteil in einer vergleichbaren Umfrage
(https://assets.stripeassets.com/fzn2n1nzq965/as5AW9rw46xEysdTl9Ie8/19b715500598
12fcbe2a78b2c2b438f7/Stripe-European_Tech_Voices.pdf) nur bei 33 Prozent.
Fragmentierung und steigende Compliance-Anforderungen als anhaltende
Herausforderungen
73 Prozent der Befragten geben an, dass der Zeitaufwand ihres Unternehmens für
Regulierung und Compliance zunimmt. 81 Prozent sind der Meinung, dass politische
Maßnahmen eher auf etablierte Unternehmen zugeschnitten sind; nur 14 Prozent
sagen, dass sie den Bedürfnissen von Start-ups in der frühen Entwicklungsphase
gerecht werden.
Eine stärkere Harmonisierung von Regeln in der EU, einschließlich der Einführung
einer grenzüberschreitenden Rechtsform für Startups, gehört weiterhin zu den
wichtigsten Forderungen. 52 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass
harmonisierte Regeln ihnen dabei helfen würden, in mehr Märkten zu verkaufen.
Eine solche gesamteuropäische Rechtsform, auch als EU Inc. (https://commission.e
uropa.eu/topics/business-and-industry/company-law-and-corporate-governance/eu-in
c-new-harmonised-corporate-legal-regime_en?prefLang=de) bezeichnet, befindet
sich inzwischen in der finalen Verhandlungsphase. Die Reform soll schnellere,
kostengünstigere und vollständig digitale Vorgänge ermöglichen und dadurch die
Reibung verringern, die durch die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen
in Europa entstehen. Davon würde die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft profitieren.
Stripe spricht sich dafür aus, den Erfolg von EU Inc. nicht allein an der
Einführung des Rechtsrahmens zu messen. Entscheidend ist vor allem, ob sich
Unternehmen in der Praxis für diese Rechtsform entscheiden und sie als
Verbesserung empfinden. Stripe schlägt deshalb Kennzahlen zur Nutzung und zur
Eignung für Start-ups vor: Wie viele EU-Inc-.Unternehmen wurden ein Jahr nach
Einführung der Rechtsform gegründet? Und wenden Gründer dadurch tatsächlich
weniger Zeit für Compliance auf?
"Europäische Gründer wünschen sich klare, harmonisierte Regeln, die es ihnen
ermöglichen, schneller zu wachsen", sagt Eileen O'Mara, Vice Chair bei Stripe.
"EU Inc. bietet die Chance, Europa relevanter als globalen Startup-Standort zu
machen. Sorgen wir dafür, dass diese Chance genutzt wird."
Der vollständige Leitfaden ist hier
(https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) verfügbar.
Über die Studie
Stripe befragte für die Studie 200 Gründer, Führungskräfte und politische
Verantwortliche von Technologieunternehmen, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten
tätig sind. Die Online-Umfrage mit 20 Fragen wurde im August und September 2026
durchgeführt. Befragt wurden Unternehmen aus den Bereichen SaaS, Künstliche
Intelligenz, Fintech, E-Commerce, Marktplätze, Healthtech und weiteren
Technologiesektoren. Offene Fragen lieferten zusätzliche qualitative Einblicke.
Die Ergebnisse werden mit einer Ausgangserhebung aus dem Jahr 2022 unter 146
Führungskräften europäischer Technologieunternehmen verglichen.
Über Stripe
Stripe entwickelt programmierbare Finanzdienste für Millionen von Unternehmen
weltweit. Diese Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungen zu
akzeptieren und zu verwalten, wiederkehrende Umsätze zu erzielen,
Finanzdienstleistungen zu integrieren und Geldbeträge automatisiert zu bewegen.
Stripe hat einen doppelten Hauptsitz in San Francisco und Dublin und verarbeitet
jährlich über 1,9 Billionen US-Dollar, was 1,6 % des globalen BIP entspricht.
Durch seine Größe und Investitionen in Forschung und Entwicklung - insbesondere
in den Bereichen künstliche Intelligenz und Stablecoins - beschleunigt Stripe
den Einsatz innovativer Technologien in der Weltwirtschaft. Zu Stripes Nutzern
zählt auch die Hälfte aller DAX40-Unternehmen.
Pressekontakt:
PIABO Communications
Julia Loeser
mailto:stripe@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129000/6389525
OTS: Stripe
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