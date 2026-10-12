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12.10.2026 15:12:40
OTS: Süddeutsche Versicherungen a. G. / SDK und Die Stuttgarter finalisieren ...
SDK und Die Stuttgarter finalisieren Zusammenschluss: DIE SÜD ist die
neue gemeinsame Dachmarke (FOTO)
Stuttgart/Fellbach (ots) -
- Neue Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden und 1,94 Millionen
Versicherungsverträgen will neue Maßstäbe in der Personenversicherung setzen
- DIE SÜD bildet das gemeinsame Dach - die etablierten Vertriebsmarken SDK und
Die Stuttgarter bleiben erhalten
- Gemeinsame Gruppe wird 2026 erstmals zwei Milliarden Euro gebuchte
Bruttobeiträge und eine Bilanzsumme von über 20 Milliarden Euro erreichen
Der gesellschaftsrechtliche Zusammenschluss von SDK und Stuttgarter
Versicherungsgruppe ist abgeschlossen. Die gemeinsame Versicherungsgruppe tritt
ab sofort unter der Dachmarke DIE SÜD auf. An ihrer Spitze steht mit der
Süddeutsche Versicherungen a. G. ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
Die etablierten Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter werden unter diesem
gemeinsamen Dach fortgeführt.
Durch den Zusammenschluss entsteht eine auf die Personenversicherung
spezialisierte Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden sowie 1,94
Millionen Versicherungsverträgen. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt DIE SÜD mehr
als zwei Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge sowie eine Bilanzsumme von mehr
als 20 Milliarden Euro an.
DIE SÜD wird gemeinsames Dach der Gruppe
Mit dem vollzogenen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss wird die gemeinsame
Unternehmensgruppe aus SDK und Stuttgarter auch nach außen sichtbar. Sie tritt
künftig unter der Dachmarke DIE SÜD auf. "Mit DIE SÜD geben wir unserer
gemeinsamen Stärke einen Namen. Er ist bewusst einfach und klar. Er steht für
unsere Herkunft und Verlässlichkeit, für wirtschaftliche Stärke und
Kontinuität", erklärt Dr. Ulrich Mitzlaff, Co-Vorstandssprecher der neuen
Versicherungsgruppe sowie Vorstandsvorsitzender der Süddeutsche
Krankenversicherung AG. Der Markenanspruch "Spürbar mehr Lebensqualität"
beschreibt dabei den Anspruch der neuen Gruppe: Kundinnen und Kunden bei
Gesundheit, Absicherung und Vorsorge aus einer Hand zu begleiten.
Versicherungsverein an der Spitze der Gruppe
Der juristische Name der Muttergesellschaft lautet Süddeutsche Versicherungen a.
G. Sie steht als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit an der Spitze der
gemeinsamen Gruppe. Oberstes Organ ist die Mitgliedervertretung. Damit stehen
die Interessen der Mitglieder, also der Kundinnen und Kunden, auch in der neuen
Struktur an oberster Stelle.
Die Versicherungsunternehmen Die Stuttgarter und SDK werden als
Aktiengesellschaften unterhalb des Versicherungsvereins fortgeführt. Alleiniger
Aktionär beider Gesellschaften ist die Süddeutsche Versicherungen a. G. "Wir
verbinden mit unserer neuen Struktur wirtschaftliche Stärke mit dem
Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. DIE SÜD gehört damit
weiterhin ihren Mitgliedern. Diese Kontinuität ist für uns wichtig, weil sie für
langfristiges Denken und Handeln steht und dafür, dass die Interessen unserer
Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt bleiben", erklärt Dr. Guido
Bader, Co-Vorstandssprecher der neuen Versicherungsgruppe sowie
Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung AG.
Sechsköpfiger Vorstand führt die neue Gruppe
Die Unternehmen der DIE SÜD-Versicherungsgruppe werden von einem sechsköpfigen
Vorstand geleitet. Neben den beiden Co-Vorstandssprechern Dr. Guido Bader und
Dr. Ulrich Mitzlaff komplettieren Olaf Engemann, Jesko David Kannenberg, Michael
Krebbers sowie Ralf Oestereich die Führungsgremien. Die beiden bisherigen
Unternehmenszentralen Fellbach und Stuttgart bleiben erhalten und werden als
Hauptstandorte der neuen Gruppe fortgeführt. Auch alle dezentralen Landes- und
Filialdirektionen bleiben bestehen.
SDK und Die Stuttgarter bleiben starke Vertriebsmarken
Unter dem neuen gemeinsamen Dach setzt DIE SÜD auf eine gestützte
Markenarchitektur, ein sogenanntes Endorsed Branding. Die etablierten
Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter bleiben erhalten und stehen im Vertrieb
weiterhin im Vordergrund. Der Auftritt beider Marken wird bis etwa Mitte 2027
schrittweise an den Markenauftritt von DIE SÜD angeglichen, so dass die
Zusammengehörigkeit auch optisch sichtbar wird. "Wir verbinden das Neue ganz
bewusst mit dem, was sich über viele Jahre bewährt hat. SDK und Die Stuttgarter
genießen großes Vertrauen im Markt. Diese Stärke erhalten wir und entwickeln sie
unter dem gemeinsamen Dach von DIE SÜD weiter", erklärt Dr. Guido Bader.
Für Vertriebspartnerinnen und -partner bedeutet das Kontinuität und neue
Möglichkeiten zugleich. Sie arbeiten weiterhin mit den etablierten
Vertriebsmarken und ihren bekannten Ansprechpersonen, können künftig aber
stärker auf die gebündelten Kompetenzen und das sich ergänzende Produktangebot
der Gruppe zugreifen. Damit bekommen sie spürbar mehr Chancen: Kundinnen und
Kunden ganzheitlicher zu begleiten und zusätzliche Geschäftspotenziale zu
erschließen.
DIE SÜD will in der Personenversicherung Maßstäbe setzen
Die neue Gruppe verbindet ihre Kompetenzen bei Gesundheit, Absicherung und
Vorsorge mit unterschiedlichen Vertriebswegen. So will sie neue
Wachstumspotenziale erschließen und ihr Angebot weiterentwickeln. "Mit DIE SÜD
wollen wir in der Personenversicherung Maßstäbe setzen. Wir haben die Stärke,
die Kompetenzen und die Marktzugänge, um kraftvoll zu wachsen und gleichzeitig
noch mehr für unsere Kundinnen und Kunden und Vertriebspartnerinnen und -partner
zu leisten. Genau daran wollen wir uns messen lassen", sagt Dr. Ulrich Mitzlaff.
Erster großer Marktauftritt auf der DKM
Erstmals einem breiten Fachpublikum präsentiert sich DIE SÜD auf der DKM am 27.
und 28. Oktober 2026 in Dortmund. Auf der Leitmesse der Finanz- und
Versicherungswirtschaft zeigt die neue Gruppe ihren gemeinsamen Markenauftritt
und die sich aus dem Zusammenschluss ergebenden Möglichkeiten für
Vermittlerinnen und Vermittler.
DIE SÜD - Spürbar mehr Lebensqualität
DIE SÜD ist mit ihren Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter einer der
führenden Personenversicherer Deutschlands. Gesundheit, Absicherung und Vorsorge
aus einer Hand sorgen für spürbar mehr Lebensqualität bei den Endkundinnen und
-kunden. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit betreut mit zirka 1.600
Mitarbeitenden rund 1,94 Millionen Versicherungsverträge. Im Geschäftsjahr 2025
wurden mehr als 1,9 Milliarden Euro Bruttobeiträge gebucht und die Bilanzsumme
lag bei gut 19 Milliarden Euro.
Pressekontakt:
Karin Ebinger
Leiterin Unternehmenskommunikation
Tel.: 0711/7372-4913
mailto:pressestelle@diesued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177204/6369609
OTS: Süddeutsche Versicherungen a. G.
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