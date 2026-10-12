OTS: Süddeutsche Versicherungen a. G. / SDK und Die Stuttgarter finalisieren ...

SDK und Die Stuttgarter finalisieren Zusammenschluss: DIE SÜD ist die

neue gemeinsame Dachmarke (FOTO)

Stuttgart/Fellbach (ots) -

- Neue Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden und 1,94 Millionen

Versicherungsverträgen will neue Maßstäbe in der Personenversicherung setzen

- DIE SÜD bildet das gemeinsame Dach - die etablierten Vertriebsmarken SDK und

Die Stuttgarter bleiben erhalten

- Gemeinsame Gruppe wird 2026 erstmals zwei Milliarden Euro gebuchte

Bruttobeiträge und eine Bilanzsumme von über 20 Milliarden Euro erreichen

Der gesellschaftsrechtliche Zusammenschluss von SDK und Stuttgarter

Versicherungsgruppe ist abgeschlossen. Die gemeinsame Versicherungsgruppe tritt

ab sofort unter der Dachmarke DIE SÜD auf. An ihrer Spitze steht mit der

Süddeutsche Versicherungen a. G. ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Die etablierten Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter werden unter diesem

gemeinsamen Dach fortgeführt.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine auf die Personenversicherung

spezialisierte Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden sowie 1,94

Millionen Versicherungsverträgen. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt DIE SÜD mehr

als zwei Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge sowie eine Bilanzsumme von mehr

als 20 Milliarden Euro an.

DIE SÜD wird gemeinsames Dach der Gruppe

Mit dem vollzogenen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss wird die gemeinsame

Unternehmensgruppe aus SDK und Stuttgarter auch nach außen sichtbar. Sie tritt

künftig unter der Dachmarke DIE SÜD auf. "Mit DIE SÜD geben wir unserer

gemeinsamen Stärke einen Namen. Er ist bewusst einfach und klar. Er steht für

unsere Herkunft und Verlässlichkeit, für wirtschaftliche Stärke und

Kontinuität", erklärt Dr. Ulrich Mitzlaff, Co-Vorstandssprecher der neuen

Versicherungsgruppe sowie Vorstandsvorsitzender der Süddeutsche

Krankenversicherung AG. Der Markenanspruch "Spürbar mehr Lebensqualität"

beschreibt dabei den Anspruch der neuen Gruppe: Kundinnen und Kunden bei

Gesundheit, Absicherung und Vorsorge aus einer Hand zu begleiten.

Versicherungsverein an der Spitze der Gruppe

Der juristische Name der Muttergesellschaft lautet Süddeutsche Versicherungen a.

G. Sie steht als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit an der Spitze der

gemeinsamen Gruppe. Oberstes Organ ist die Mitgliedervertretung. Damit stehen

die Interessen der Mitglieder, also der Kundinnen und Kunden, auch in der neuen

Struktur an oberster Stelle.

Die Versicherungsunternehmen Die Stuttgarter und SDK werden als

Aktiengesellschaften unterhalb des Versicherungsvereins fortgeführt. Alleiniger

Aktionär beider Gesellschaften ist die Süddeutsche Versicherungen a. G. "Wir

verbinden mit unserer neuen Struktur wirtschaftliche Stärke mit dem

Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. DIE SÜD gehört damit

weiterhin ihren Mitgliedern. Diese Kontinuität ist für uns wichtig, weil sie für

langfristiges Denken und Handeln steht und dafür, dass die Interessen unserer

Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt bleiben", erklärt Dr. Guido

Bader, Co-Vorstandssprecher der neuen Versicherungsgruppe sowie

Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung AG.

Sechsköpfiger Vorstand führt die neue Gruppe

Die Unternehmen der DIE SÜD-Versicherungsgruppe werden von einem sechsköpfigen

Vorstand geleitet. Neben den beiden Co-Vorstandssprechern Dr. Guido Bader und

Dr. Ulrich Mitzlaff komplettieren Olaf Engemann, Jesko David Kannenberg, Michael

Krebbers sowie Ralf Oestereich die Führungsgremien. Die beiden bisherigen

Unternehmenszentralen Fellbach und Stuttgart bleiben erhalten und werden als

Hauptstandorte der neuen Gruppe fortgeführt. Auch alle dezentralen Landes- und

Filialdirektionen bleiben bestehen.

SDK und Die Stuttgarter bleiben starke Vertriebsmarken

Unter dem neuen gemeinsamen Dach setzt DIE SÜD auf eine gestützte

Markenarchitektur, ein sogenanntes Endorsed Branding. Die etablierten

Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter bleiben erhalten und stehen im Vertrieb

weiterhin im Vordergrund. Der Auftritt beider Marken wird bis etwa Mitte 2027

schrittweise an den Markenauftritt von DIE SÜD angeglichen, so dass die

Zusammengehörigkeit auch optisch sichtbar wird. "Wir verbinden das Neue ganz

bewusst mit dem, was sich über viele Jahre bewährt hat. SDK und Die Stuttgarter

genießen großes Vertrauen im Markt. Diese Stärke erhalten wir und entwickeln sie

unter dem gemeinsamen Dach von DIE SÜD weiter", erklärt Dr. Guido Bader.

Für Vertriebspartnerinnen und -partner bedeutet das Kontinuität und neue

Möglichkeiten zugleich. Sie arbeiten weiterhin mit den etablierten

Vertriebsmarken und ihren bekannten Ansprechpersonen, können künftig aber

stärker auf die gebündelten Kompetenzen und das sich ergänzende Produktangebot

der Gruppe zugreifen. Damit bekommen sie spürbar mehr Chancen: Kundinnen und

Kunden ganzheitlicher zu begleiten und zusätzliche Geschäftspotenziale zu

erschließen.

DIE SÜD will in der Personenversicherung Maßstäbe setzen

Die neue Gruppe verbindet ihre Kompetenzen bei Gesundheit, Absicherung und

Vorsorge mit unterschiedlichen Vertriebswegen. So will sie neue

Wachstumspotenziale erschließen und ihr Angebot weiterentwickeln. "Mit DIE SÜD

wollen wir in der Personenversicherung Maßstäbe setzen. Wir haben die Stärke,

die Kompetenzen und die Marktzugänge, um kraftvoll zu wachsen und gleichzeitig

noch mehr für unsere Kundinnen und Kunden und Vertriebspartnerinnen und -partner

zu leisten. Genau daran wollen wir uns messen lassen", sagt Dr. Ulrich Mitzlaff.

Erster großer Marktauftritt auf der DKM

Erstmals einem breiten Fachpublikum präsentiert sich DIE SÜD auf der DKM am 27.

und 28. Oktober 2026 in Dortmund. Auf der Leitmesse der Finanz- und

Versicherungswirtschaft zeigt die neue Gruppe ihren gemeinsamen Markenauftritt

und die sich aus dem Zusammenschluss ergebenden Möglichkeiten für

Vermittlerinnen und Vermittler.

DIE SÜD - Spürbar mehr Lebensqualität

DIE SÜD ist mit ihren Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter einer der

führenden Personenversicherer Deutschlands. Gesundheit, Absicherung und Vorsorge

aus einer Hand sorgen für spürbar mehr Lebensqualität bei den Endkundinnen und

-kunden. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit betreut mit zirka 1.600

Mitarbeitenden rund 1,94 Millionen Versicherungsverträge. Im Geschäftsjahr 2025

wurden mehr als 1,9 Milliarden Euro Bruttobeiträge gebucht und die Bilanzsumme

lag bei gut 19 Milliarden Euro.

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OTS: Süddeutsche Versicherungen a. G.