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12.05.2026 13:02:38
OTS: Synaptikon GmbH / Digitale Therapie trifft Arzneimittelkompetenz: ...
Digitale Therapie trifft Arzneimittelkompetenz: Schwabe steigt bei
NeuroNation ein (FOTO)
Karlsruhe/Berlin (ots) - Die Schwabe-Gruppe beteiligt sich strategisch an der
Synaptikon GmbH, dem Unternehmen hinter den Marken NeuroNation und der digitalen
Gesundheitsanwendung NeuroNation MED. Mit dem Einstieg erweitert die
Schwabe-Gruppe ihre Kompetenz im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen.
"Wir passen strategisch und menschlich sehr gut zusammen", so Olaf Schwabe, CEO
der Schwabe-Gruppe. "Tebonin® ist unser pflanzliches Arzneimittel im Bereich
"Mentale Gesundheit", das den weltweit am besten erforschten
Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® enthält. [1]"
Zahlreiche klinische Studien belegen seine Wirksamkeit bei leichten kognitiven
Leistungsstörungen [2] bis hin zur mittelschweren Demenz [3]. Bei regelmäßiger
Einnahme kann Tebonin® die geistige Leistungsfähigkeit fördern und die
Gehirngesundheit unterstützen: Es verbessert die Fließfähigkeit des Blutes und
damit die Durchblutung im Gehirn [4], fördert die Vernetzung der Gehirnzellen
[5] und unterstützt die Signalverarbeitung [6]. Studien weisen zudem darauf hin,
dass Tebonin® dazu beitragen kann, das Demenzrisiko zu senken. [7] Auch die hohe
und gleichbleibende Qualität von Tebonin® hat zentrale Bedeutung, denn sie hat
direkten Einfluss auf Wirksamkeit und Verträglichkeit. Ein weiterer Pluspunkt:
Es ist erforscht, entwickelt und hergestellt in Deutschland.
"Mit NeuroNation durften wir die erste App auf Rezept in Deutschland werden, und
mit NeuroNation MED haben wir eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)
entwickelt, die sich gezielt an Menschen mit erworbenen oder neurodegenerativen
leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie ihre behandelnden Ärzt:innen oder
Psychotherapeut:innen richtet. Momentan wird NeuroNation MED bei rund 25 % der
Patient:innen mit einer leichten kognitiven Störung (ICD-10 F06.7) eingesetzt.
Ganz nach dem Motto "digital vor ambulant vor stationär" ist unser Ziel, die
erste ganzheitliche digitale Therapieplattform für die kognitive und mentale
Gesundheit zu etablieren", sagt Jakob Futorjanski. Gemeinsam mit Rojahn Ahmadi
betreiben die beiden Gründer und Geschäftsführer die Synaptikon GmbH. "Unsere
Vision war von Anfang an, wirksame digitale Lösungen für jeden überall
zugänglich zu machen und Menschen zu helfen, eine höhere Lebensqualität zu
erreichen. Durch diese strategische Partnerschaft gewinnen wir einen langfristig
orientierten Partner, der unsere Leidenschaft für digitale Innovation im
Gesundheitswesen teilt. Gemeinsam bündeln wir unsere technologische Expertise
mit einer globalen Infrastruktur, um die internationale Expansion von
NeuroNation zu beschleunigen und neue Standards in der digitalen
Gesundheitsversorgung zu setzen", so Rojahn Ahmadi.
Neben der App "NeuroNation MED", die auf Rezept erhältlich ist, entwickelt die
Synaptikon auch die App "NeuroNation - Brain Training", die für 30 Millionen
Nutzende in 150 Ländern und in 14 Sprachen zugänglich ist.
"Wir sind überzeugt, dass wir durch die Kombination aus Arzneimittel und
digitaler Lösung eine gute Synergie im Sinne der Patient:innen erzeugen und
gemeinsam als starke Partner wachsen können. Beide Unternehmen verfolgen das
Ziel, Menschen mit wissenschaftlich fundierten Lösungen dabei zu unterstützen,
ihre geistige Gesundheit möglichst lange zu erhalten", sind sich die Gründer der
Synaptikon und Schwabe einig.
Studien zu Lebensstil-Interventionen in der Demenzprävention mit NeuroNation
zeigen auf, was sich in der Forschung als Konsens etabliert [8]: Die Prävention
und Therapie neurodegenerativer Erkrankungen muss ganzheitlich gedacht werden.
Der phytopharmazeutische Schwerpunkt der Schwabe Group gemeinsam mit der Digital
Health Expertise der Synaptikon GmbH bietet den Ausgangspunkt, diese
wissenschaftliche Basis in die Gesundheitsversorgung zu bringen, um Menschen mit
Konzentrations- und Gedächtnisproblemen in der Zukunft besser helfen zu können.
Die gemeinsame Vision reicht dabei über die Linderung von Symptomen hinaus.
Langfristig sollen krankheitsmodifizierende Therapien von Mild Cognitive
Impairment (MCI) und ähnlichen Indikationen entwickelt werden, die kognitive
Trainingsansätze, Bewegung, Ernährung und pharmakologische Unterstützung
kombinieren. Diese Therapie- und Präventionsansätze sollen über personalisierte,
digitale Formate in einem ganzheitlichen Ansatz möglichst vielen Patienten
weltweit zugänglich gemacht werden
Die Dringlichkeit dieses Vorhabens ist kaum zu überschätzen: Schätzungsweise 320
Millionen Menschen weltweit leben mit MCI, rund 95 Prozent von ihnen ohne
Diagnose [9].
Die Synergie von Synaptikon und Schwabe kann einen entscheidenden Beitrag
leisten, Aufklärung und Bewusstsein für MCI zu stärken. Die wissenschaftliche
Tiefe, regulatorische Erfahrung und das jahrzehntelange Vertrauen der Schwabe
Group, verbunden mit der Agilität, Nutzerzentriertheit und dem technologischen
Know-how von Synaptikon, schaffen die Voraussetzungen, um diese Versorgungslücke
in relevantem Maßstab zu verkleinern.
Was diese Partnerschaft von Grund auf trägt, ist ein stark kollaboratives
Mindset beider Unternehmen: Synaptikon und Schwabe sind in der Vergangenheit
beide aus eigener Kraft gesund gewachsen - nun profitieren sie von den Stärken
des jeweils anderen, lernen voneinander und schaffen so die Grundlage für die
innovative Prävention und Therapie kognitiver Erkrankungen von morgen.
Über Synaptikon
Die Synaptikon GmbH wurde 2011 in Berlin gegründet und entwickelt digitale
Lösungen zur Förderung der kognitiven Gesundheit. Mit über 30 Millionen
Nutzenden weltweit zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern digitaler
kognitiver Interventionen. Die App NeuroNation MED ist als Digitale
Gesundheitsanwendung (DiGA) dauerhaft zugelassen und kann von Ärzt:innen und
Psychotherapeut:innen auf Rezept verordnet werden (PZN: 18787822). Sie richtet
sich an Menschen mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) - etwa
infolge von erworbenen und neurodegenerativen neurologischen, internistischen
oder onkologischen Grunderkrankungen. Das multimodale Trainingsprogramm umfasst
23 interaktive, personalisierte Übungen und basiert auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen aus klinischen Studien. NeuroNation MED ist auf Deutsch und
Englisch verfügbar und wird in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen wie
der Charité Berlin, der Universitätsklinik Jena und der Universität zu Köln
stetig weiterentwickelt. http://www.neuronation-med.de
Informationen zur Verordnung
NeuroNation MED kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen bei Patient:innen
mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) verordnet werden. Die
Verordnung erfolgt extrabudgetär, das heißt, sie wird nicht auf das KV-Budget
angerechnet.
Angaben auf dem Rezept (Muster 16):
- Digitale Gesundheitsanwendung
- NeuroNation MED
- PZN: 18787822
Über die Schwabe Group
Die Schwabe-Gruppe ist ein Unternehmensverbund, zu dem mehrere Unternehmen der
Pharma- und Gesundheitsbranche gehören. Bei allen zugehörigen Firmen stehen
Pflanzen als Ausgangsstoff für die Entwicklung von Arzneimitteln oder
Gesundheitspräparaten im Mittelpunkt. Der Gesamtumsatz der Gruppe beträgt rund
950 Mio. Euro. 1866 in Leipzig gegründet, ist die Unternehmensgruppe seit 160
Jahren global aktiv und beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeitende in aller
Welt, davon rund 1.400 in Deutschland. Sitz der Zentrale ist Karlsruhe.
Über die Transaktion
Die Transaktion wurde begleitet von Pava Partners auf Seite der Gründer und
Gesellschafter von NeuroNation und Carlsquare auf Seite von Schwabe als
Transaction Advisor; die anwaltliche Beratung erfolgte durch Dentons (Berater
Synaptikon) und Osborne Clarke (Berater Schwabe). Die Due Diligence wurde von
Ommax (Schwabe) und RSM Ebner Stolz (Synaptikon) unterstützt. Im Zuge der
Transaktion wurden durch die Schwabe-Gruppe u.a. die Anteile des früheren
Investors, des europäischen Private-Equity-Unternehmens IMPACT Partners,
erworben.
Quellen
[1] National Library of Medicine; PubMed-Datenbank:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=egb+761, 2.238 Suchergebnisse für EGb
761®, abgerufen am 04.05.2026.
[2] Kandiah N. CNS Neurosci Ther. 2021 Feb;27(2):149-162.
[3] Gauthier S, Schlaefke S. Clin Interv Aging. 2014;9:2065-2077.
[4] Kellermann A J, Kloft C. Pharmacotherapy. 2011;31(5):490-502.
[5] Tchantchou F et al. FASEB J. 2007;21(10):2400-2408.
[6] Yoshitake T et al. Br J Pharmacol. 2010;159(3):659-668.
[7] Bohlken J et al. J Alzheimers Dis. 2022;86(2):703-709.
[8] Brodaty H et al. Nature medicine. 2025;31(2):565-573.
[9] Bai W et al. Age and ageing. 2022 51(8):afac173.
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blatter-Trockenextrakt. 1
Filmtablette enthalt: Wirkstoff: 240 mg quantifizierter, raffinierter
Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 %
(m/m). Der Extrakt ist quantifiziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet
als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg
Bilobalid, und enthalt unter 1,2 Mikrogramm Ginkgolsäuren pro Filmtablette.
Sonstige Bestandteile: Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose;
Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Hypromellose;
Stearinsaure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O E 172; Eisen(III)-oxid E 172;
Talkum. Anwendungsgebiete: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven
Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen
Bestandteile; Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen.
Häufig: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen.
Häufigkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn,
Gastrointestinaltrakt), Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischer Schock),
allergische Hautreaktionen (Erythem, Odem, Juckreiz).
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe
Pressekontakt:
Kontakt Schwabe Group:
Dr. Uta Wanner, Director Corporate Communications
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe
mailto:uta.wanner@schwabe-group.com
Kontakt Synaptikon GmbH
Presseteam NeuroNation MED
mailto:press@neuronation.com
Telefon: +49 30 16636891
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180910/6273888
OTS: Synaptikon GmbH
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