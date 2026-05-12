OTS: Synaptikon GmbH / Digitale Therapie trifft Arzneimittelkompetenz: ...

Digitale Therapie trifft Arzneimittelkompetenz: Schwabe steigt bei

NeuroNation ein (FOTO)

Karlsruhe/Berlin (ots) - Die Schwabe-Gruppe beteiligt sich strategisch an der

Synaptikon GmbH, dem Unternehmen hinter den Marken NeuroNation und der digitalen

Gesundheitsanwendung NeuroNation MED. Mit dem Einstieg erweitert die

Schwabe-Gruppe ihre Kompetenz im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen.

"Wir passen strategisch und menschlich sehr gut zusammen", so Olaf Schwabe, CEO

der Schwabe-Gruppe. "Tebonin® ist unser pflanzliches Arzneimittel im Bereich

"Mentale Gesundheit", das den weltweit am besten erforschten

Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® enthält. [1]"

Zahlreiche klinische Studien belegen seine Wirksamkeit bei leichten kognitiven

Leistungsstörungen [2] bis hin zur mittelschweren Demenz [3]. Bei regelmäßiger

Einnahme kann Tebonin® die geistige Leistungsfähigkeit fördern und die

Gehirngesundheit unterstützen: Es verbessert die Fließfähigkeit des Blutes und

damit die Durchblutung im Gehirn [4], fördert die Vernetzung der Gehirnzellen

[5] und unterstützt die Signalverarbeitung [6]. Studien weisen zudem darauf hin,

dass Tebonin® dazu beitragen kann, das Demenzrisiko zu senken. [7] Auch die hohe

und gleichbleibende Qualität von Tebonin® hat zentrale Bedeutung, denn sie hat

direkten Einfluss auf Wirksamkeit und Verträglichkeit. Ein weiterer Pluspunkt:

Es ist erforscht, entwickelt und hergestellt in Deutschland.

"Mit NeuroNation durften wir die erste App auf Rezept in Deutschland werden, und

mit NeuroNation MED haben wir eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)

entwickelt, die sich gezielt an Menschen mit erworbenen oder neurodegenerativen

leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie ihre behandelnden Ärzt:innen oder

Psychotherapeut:innen richtet. Momentan wird NeuroNation MED bei rund 25 % der

Patient:innen mit einer leichten kognitiven Störung (ICD-10 F06.7) eingesetzt.

Ganz nach dem Motto "digital vor ambulant vor stationär" ist unser Ziel, die

erste ganzheitliche digitale Therapieplattform für die kognitive und mentale

Gesundheit zu etablieren", sagt Jakob Futorjanski. Gemeinsam mit Rojahn Ahmadi

betreiben die beiden Gründer und Geschäftsführer die Synaptikon GmbH. "Unsere

Vision war von Anfang an, wirksame digitale Lösungen für jeden überall

zugänglich zu machen und Menschen zu helfen, eine höhere Lebensqualität zu

erreichen. Durch diese strategische Partnerschaft gewinnen wir einen langfristig

orientierten Partner, der unsere Leidenschaft für digitale Innovation im

Gesundheitswesen teilt. Gemeinsam bündeln wir unsere technologische Expertise

mit einer globalen Infrastruktur, um die internationale Expansion von

NeuroNation zu beschleunigen und neue Standards in der digitalen

Gesundheitsversorgung zu setzen", so Rojahn Ahmadi.

Neben der App "NeuroNation MED", die auf Rezept erhältlich ist, entwickelt die

Synaptikon auch die App "NeuroNation - Brain Training", die für 30 Millionen

Nutzende in 150 Ländern und in 14 Sprachen zugänglich ist.

"Wir sind überzeugt, dass wir durch die Kombination aus Arzneimittel und

digitaler Lösung eine gute Synergie im Sinne der Patient:innen erzeugen und

gemeinsam als starke Partner wachsen können. Beide Unternehmen verfolgen das

Ziel, Menschen mit wissenschaftlich fundierten Lösungen dabei zu unterstützen,

ihre geistige Gesundheit möglichst lange zu erhalten", sind sich die Gründer der

Synaptikon und Schwabe einig.

Studien zu Lebensstil-Interventionen in der Demenzprävention mit NeuroNation

zeigen auf, was sich in der Forschung als Konsens etabliert [8]: Die Prävention

und Therapie neurodegenerativer Erkrankungen muss ganzheitlich gedacht werden.

Der phytopharmazeutische Schwerpunkt der Schwabe Group gemeinsam mit der Digital

Health Expertise der Synaptikon GmbH bietet den Ausgangspunkt, diese

wissenschaftliche Basis in die Gesundheitsversorgung zu bringen, um Menschen mit

Konzentrations- und Gedächtnisproblemen in der Zukunft besser helfen zu können.

Die gemeinsame Vision reicht dabei über die Linderung von Symptomen hinaus.

Langfristig sollen krankheitsmodifizierende Therapien von Mild Cognitive

Impairment (MCI) und ähnlichen Indikationen entwickelt werden, die kognitive

Trainingsansätze, Bewegung, Ernährung und pharmakologische Unterstützung

kombinieren. Diese Therapie- und Präventionsansätze sollen über personalisierte,

digitale Formate in einem ganzheitlichen Ansatz möglichst vielen Patienten

weltweit zugänglich gemacht werden

Die Dringlichkeit dieses Vorhabens ist kaum zu überschätzen: Schätzungsweise 320

Millionen Menschen weltweit leben mit MCI, rund 95 Prozent von ihnen ohne

Diagnose [9].

Die Synergie von Synaptikon und Schwabe kann einen entscheidenden Beitrag

leisten, Aufklärung und Bewusstsein für MCI zu stärken. Die wissenschaftliche

Tiefe, regulatorische Erfahrung und das jahrzehntelange Vertrauen der Schwabe

Group, verbunden mit der Agilität, Nutzerzentriertheit und dem technologischen

Know-how von Synaptikon, schaffen die Voraussetzungen, um diese Versorgungslücke

in relevantem Maßstab zu verkleinern.

Was diese Partnerschaft von Grund auf trägt, ist ein stark kollaboratives

Mindset beider Unternehmen: Synaptikon und Schwabe sind in der Vergangenheit

beide aus eigener Kraft gesund gewachsen - nun profitieren sie von den Stärken

des jeweils anderen, lernen voneinander und schaffen so die Grundlage für die

innovative Prävention und Therapie kognitiver Erkrankungen von morgen.

Über Synaptikon

Die Synaptikon GmbH wurde 2011 in Berlin gegründet und entwickelt digitale

Lösungen zur Förderung der kognitiven Gesundheit. Mit über 30 Millionen

Nutzenden weltweit zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern digitaler

kognitiver Interventionen. Die App NeuroNation MED ist als Digitale

Gesundheitsanwendung (DiGA) dauerhaft zugelassen und kann von Ärzt:innen und

Psychotherapeut:innen auf Rezept verordnet werden (PZN: 18787822). Sie richtet

sich an Menschen mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) - etwa

infolge von erworbenen und neurodegenerativen neurologischen, internistischen

oder onkologischen Grunderkrankungen. Das multimodale Trainingsprogramm umfasst

23 interaktive, personalisierte Übungen und basiert auf wissenschaftlichen

Erkenntnissen aus klinischen Studien. NeuroNation MED ist auf Deutsch und

Englisch verfügbar und wird in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen wie

der Charité Berlin, der Universitätsklinik Jena und der Universität zu Köln

stetig weiterentwickelt. http://www.neuronation-med.de

Informationen zur Verordnung

NeuroNation MED kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen bei Patient:innen

mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) verordnet werden. Die

Verordnung erfolgt extrabudgetär, das heißt, sie wird nicht auf das KV-Budget

angerechnet.

Angaben auf dem Rezept (Muster 16):

- Digitale Gesundheitsanwendung

- NeuroNation MED

- PZN: 18787822

Über die Schwabe Group

Die Schwabe-Gruppe ist ein Unternehmensverbund, zu dem mehrere Unternehmen der

Pharma- und Gesundheitsbranche gehören. Bei allen zugehörigen Firmen stehen

Pflanzen als Ausgangsstoff für die Entwicklung von Arzneimitteln oder

Gesundheitspräparaten im Mittelpunkt. Der Gesamtumsatz der Gruppe beträgt rund

950 Mio. Euro. 1866 in Leipzig gegründet, ist die Unternehmensgruppe seit 160

Jahren global aktiv und beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeitende in aller

Welt, davon rund 1.400 in Deutschland. Sitz der Zentrale ist Karlsruhe.

Über die Transaktion

Die Transaktion wurde begleitet von Pava Partners auf Seite der Gründer und

Gesellschafter von NeuroNation und Carlsquare auf Seite von Schwabe als

Transaction Advisor; die anwaltliche Beratung erfolgte durch Dentons (Berater

Synaptikon) und Osborne Clarke (Berater Schwabe). Die Due Diligence wurde von

Ommax (Schwabe) und RSM Ebner Stolz (Synaptikon) unterstützt. Im Zuge der

Transaktion wurden durch die Schwabe-Gruppe u.a. die Anteile des früheren

Investors, des europäischen Private-Equity-Unternehmens IMPACT Partners,

erworben.

Quellen

[1] National Library of Medicine; PubMed-Datenbank:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=egb+761, 2.238 Suchergebnisse für EGb

761®, abgerufen am 04.05.2026.

[2] Kandiah N. CNS Neurosci Ther. 2021 Feb;27(2):149-162.

[3] Gauthier S, Schlaefke S. Clin Interv Aging. 2014;9:2065-2077.

[4] Kellermann A J, Kloft C. Pharmacotherapy. 2011;31(5):490-502.

[5] Tchantchou F et al. FASEB J. 2007;21(10):2400-2408.

[6] Yoshitake T et al. Br J Pharmacol. 2010;159(3):659-668.

[7] Bohlken J et al. J Alzheimers Dis. 2022;86(2):703-709.

[8] Brodaty H et al. Nature medicine. 2025;31(2):565-573.

[9] Bai W et al. Age and ageing. 2022 51(8):afac173.

Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blatter-Trockenextrakt. 1

Filmtablette enthalt: Wirkstoff: 240 mg quantifizierter, raffinierter

Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 %

(m/m). Der Extrakt ist quantifiziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet

als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg

Bilobalid, und enthalt unter 1,2 Mikrogramm Ginkgolsäuren pro Filmtablette.

Sonstige Bestandteile: Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose;

Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Hypromellose;

Stearinsaure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O E 172; Eisen(III)-oxid E 172;

Talkum. Anwendungsgebiete: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven

Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen

Bestandteile; Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen.

Häufig: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen.

Häufigkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn,

Gastrointestinaltrakt), Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischer Schock),

allergische Hautreaktionen (Erythem, Odem, Juckreiz).

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe

Pressekontakt:

Kontakt Schwabe Group:

Dr. Uta Wanner, Director Corporate Communications

Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe

mailto:uta.wanner@schwabe-group.com

Kontakt Synaptikon GmbH

Presseteam NeuroNation MED

mailto:press@neuronation.com

Telefon: +49 30 16636891

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180910/6273888

OTS: Synaptikon GmbH