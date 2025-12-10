OTS: Syntellix AG / Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag ...

Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag mit

chinesischem Unternehmen zur Sicherung der Lieferkette (FOTO)

Hannover/Singapur (ots) -

- NMPA in Peking hatte Syntellix im Frühsommer Produktzulassung für weltweit

wichtigsten Zukunftsmarkt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen erteilt

- Produktzulassung in China war wichtigstes strategisches und operatives Ziel

der Gesellschaft

- Markteinführung der Syntellix-Produkte auf großem nationalen Fachkongress in

Tianjin mit mehreren Zehntausend Teilnehmern im November erfolgreich vollzogen

- Strategischer Partnerschaftsliefervertrag mit Hainan Shamora Material Industry

Technology Co., Ltd. dient der weiteren, zusätzlichen Absicherung der

Lieferkette vor dem Hintergrund der gegenwärtigen geopolitischen Diskussionen

und der erwarteten sehr erheblichen Bestellmengen aus dem chinesischen Markt

Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von der chinesischen NMPA (National

Medical Products Administration) in Peking, die für die Regulierung, die

Registrierung und die Überwachung von Medizinprodukten für den chinesischen

Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die Produktzulassung für die

Volksrepublik China erhalten hat, und wenige Wochen nach der anlässlich der 24.

Akademischen Konferenz der Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17.

COA-Kongresses der Chinesischen Orthopädischen Gesellschaft (COA) in Tianjin

erfolgreich vollzogenen Markteinführung in China gibt die Syntellix AG bekannt,

dass ihre für die Fertigung ihrer MAGNEZIX®-Implantate zuständige, im

asiatischen Inselstaat und Finanz-, Medizin- und Innovationszentrum Singapur

ansässige 100%-Tochtergesellschaft Syntellix Asia Private Limited einen

Strategischen Partnerschaftsliefervertrag ("Strategic Partnership Supply

Agreement") mit der in Sanya / China ansässigen Hainan Shamora Material Industry

Technology Co., Ltd. geschlossen hat. Dieser Partnerschaftsvertrag dient nicht

zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Diskussionen sowie der

vom chinesischen Vertriebspartner gegenüber Syntellix avisierten sehr

erheblichen Bestellungen und Bestellmengen aus China der langfristigen Sicherung

der Lieferkette des Unternehmens und reflektiert die strategische

Zentralisierung und Konsolidierung der Asien-Aktivitäten der Syntellix-Gruppe

als Kern ihrer globalen Fertigungsarchitektur.

Im Rahmen des Strategischen Partnerschaftsliefervertrages wird Shamora Syntellix

gemäß den jeweiligen Anforderungen von Syntellix mit Rohstoffen, Legierungen und

/ oder fertigen Implantaten oder anderen Produkten aus Magnesiumlegierungen

beliefern. Der Umfang dieser Partnerschaft kann weit über orthopädische

Implantate und sogar über die Bereiche Medizin und Biomedizin hinausgehen.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life

Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für

bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten

und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster

Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer

auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das

Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt,

darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des

deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die

Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold

sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award.

Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche

Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von

Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreiche

klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen"

gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.

Die Syntellix Asia Private Limited in Singapur ist eine 100%-Tochtergesellschaft

der Syntellix AG. In Singapur befindet sich die Fertigungsstätte der höchst

innovativen MAGNEZIX®-Implantate, und von der Syntellix Asia Private Limited

aus, die ihrerseits über die Tochtergesellschaften Syntellix China Private

Limited, Syntellix Philippines Incorporated in San Juan City und Syntellix India

Private Limited in New Delhi sowie in Jaipur/Rajasthan verfügt, werden neben dem

international führenden Medical Hub Singapur selbst auch große Märkte

bevölkerungsdynamischer Länder der gesamten ASEAN-Region bedient, darunter

Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien.

