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29.04.2026 15:10:38
OTS: TARGOBANK AG / Rekordjahr für die TARGOBANK: Bestes Ergebnis der ...
Rekordjahr für die TARGOBANK: Bestes Ergebnis der
Unternehmensgeschichte (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Rekordergebnis: 715 Mio. Euro Gewinn vor Steuern (+17,7%)
- Kauf der OLB und Start des gruppeneigenen Versicherungsgeschäfts markieren
entscheidende strategische Meilensteine zur Universalbank
- Firmenkunden als Wachstumstreiber: Leasing-Sparte erstmals über 2 Mrd. Euro
Anlagevermögen, Factoring über 50 Mrd. Ankaufvolumen
- Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf sehr niedrigem Niveau
- Den ausführlichen Jahresbericht 2025 finden Sie hier. (https://targobank-magaz
in.de/wp-content/uploads/2026/04/TARGOBANK-Jahresbericht-2025_final-BF.pdf)
Die TARGOBANK Gruppe hat 2025 das erfolgreichste Jahr ihrer
Unternehmensgeschichte abgeschlossen: Mit einem Jahresergebnis von 715 Millionen
Euro vor Steuern erreicht sie ein neues Allzeithoch und übertrifft den
Vorjahreswert deutlich um 17,7 Prozent (2024: 607 Millionen Euro). Die
Bilanzsumme erhöhte sich zugleich um 6 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro (2024:
45 Milliarden Euro). Zu diesem Rekordergebnis trugen neben dem
Privatkundengeschäft und der TARGOBANK Autobank insbesondere das kontinuierlich
wachsende Firmenkundengeschäft mit den Bereichen Leasing, Factoring und
Corporate Banking bei. Die TARGOBANK Gruppe umfasst die TARGO Deutschland GmbH
sowie ihre operativen Tochtergesellschaften - ohne die Oldenburgische Landesbank
(OLB). Im Berichtsjahr hatte die Holding TARGO Deutschland GmbH den Erwerb der
OLB angekündigt und vollständig vorbereitet, sodass die Transaktion zum
Jahresbeginn 2026 abgeschlossen werden konnte. Mit dem Abschluss der Akquisition
der OLB und dem Start des neuen Geschäftsfelds Versicherungen, in Kooperation
mit dem gruppeneigenen Versicherungsangebot der Assurances du Crédit Mutuel
(ACM) Deutschland, betrachtet die Gruppe den geplanten Umbau zur breit
diversifizierten Universalbank im Wesentlichen als vollzogen.
"Die TARGOBANK ist sehr profitabel - wir errichten ein großes und stabiles Haus,
das den Anforderungen der Zukunft gerüstet ist. Unsere französische
Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance Fédérale unterstützt diese
Transformation substanziell. Die Investitionen in die Universalbank, als die wir
uns inzwischen betrachten dürfen, zeigen bereits heute, dass dieses Modell
tragfähig ist", erklärt Isabelle Chevelard, CEO der TARGOBANK und der TARGO
Deutschland GmbH.
Signifikantes Wachstum in allen Geschäftsbereichen
Die TARGOBANK Gruppe konnte im Jahr 2025 in allen wesentlichen Geschäftsfeldern
ein deutliches Wachstum verzeichnen. Im Privatkundengeschäft wurden
Konsumentenkredite im Rekordvolumen von 20,3 Milliarden Euro herausgelegt. Trotz
wirtschaftlich schwieriger Lage entspricht dies einer Steigerung um 3 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (2024: 19,7 Milliarden Euro).
Auch die Einlagen aller Privatkundinnen und -kunden erreichten mit 32,9
Milliarden Euro einen neuen Höchstwert (2024: 32,1 Milliarden Euro). Bei den
Festgeldern stieg das Volumen um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro (2024: 7,76
Milliarden Euro), während das Volumen bei den Tagesgeldern mit 12,4 Milliarden
Euro (2024: 13 Milliarden Euro) leicht rückläufig war.
Das Volumen aller Wertpapier-Depots wuchs 2025 um 12 Prozent auf 22,4 Milliarden
Euro (2024: 19,9 Milliarden Euro). Davon entfielen 7,17 Milliarden Euro auf
Fonds, die um 8 Prozent zulegten. ETFs verzeichneten mit einem Plus von 23
Prozent auf 2,65 Milliarden Euro ein besonders starkes Wachstum. Das Plus-Depot
wuchs sowohl in der Anzahl (plus 7 Prozent) als auch im Volumen (plus 9 Prozent
auf 3,7 Milliarden Euro). Noch dynamischer entwickelten sich die Direkt-Depots:
Die Anzahl stieg um 11 Prozent, das Volumen um knapp 29 Prozent auf 389
Millionen Euro. Die Zahl der Starter-Depots erhöhte sich um 34 Prozent, die der
Junior-Depots sogar um 56 Prozent. Insgesamt legte die Zahl der
Investment-Sparpläne um knapp 27 Prozent zu.
Steigende Finanzierungsvolumina
Im Geschäftskundenbereich erzielte die TARGOBANK Autobank im zehnten Jahr ihres
Bestehens mit einem Finanzierungsvolumen von über 1,62 Milliarden Euro (2024:
1,46 Milliarden Euro) erneut einen Höchstwert. Ebenfalls vor zehn Jahren
startete die TARGOBANK Gruppe mit dem Bereich Strategische Kooperationen die
Zusammenarbeit mit Kreditvermittlern; hier wurde mit einem Kreditvolumen von
knapp 334 Millionen Euro ein Zuwachs von 16 Prozent erzielt.
Im Firmenkundenbereich überschritt das Anlagevermögen der Leasing-Sparte 2025
mit 2,06 Milliarden Euro erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke. Die Zahl der
vorwiegend mittelständischen Kunden stieg um 5 Prozent auf über 44.000. In der
Factoring-Sparte lag das Volumen von angekauften Forderungen 2025 bei über 50
Milliarden Euro. Das Corporate Banking generierte mehr als 700 Millionen Euro
Neugeschäft im Kreditbereich. Insgesamt tragen diese drei Einheiten inzwischen
über 30 Prozent des gesamten Kreditvolumens der Gruppe. TARGOBANK Corporate
Banking profitiert von der europäischen Ausrichtung der Crédit Mutuel Alliance
Fédérale und der engen Zusammenarbeit mit der französischen Schwester CIC CIB.
Insbesondere bei großen internationalen Unternehmen und strukturierten
Finanzierungen kann die Bank ihre Kunden dadurch umfassend unterstützen.
Grundlagen für neues Marktpotenzial geschaffen
Über die starken operativen Kennzahlen hinaus hat die TARGO Deutschland GmbH im
Berichtsjahr entscheidende strategische Fortschritte erzielt: Im Juni 2025
erhielt die deutsche Tochtergesellschaft von Groupe Assurances du Crédit Mutuel
(ACM) die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Damit kann die TARGOBANK
Versicherungen der ACM Deutschland über ihr eigenes Filialnetz anbieten - ein in
Frankreich, Heimat der Mutter Crédit Mutuel Alliance Fédérale, seit Jahrzehnten
erfolgreiches Bancassurance-Modell. Die im Jahr 2025 umfassend vorbereitete
Übernahme der Oldenburgische Landesbank diversifiziert das Geschäftsmodell
entscheidend.
"Mit der Übernahme der OLB ist in der deutschen Bankenlandschaft eine neue Größe
am Markt entstanden. Nach Bilanzsumme zählen wir zu den Top Ten der privaten
Banken in Deutschland. Wir wachsen dabei nicht nur quantitativ, sondern gewinnen
vor allem zusätzliche Fähigkeiten und neue Chancen", so Isabelle Chevelard
weiter.
Effizient und verantwortungsvoll
Trotz umfangreicher Investitionen in neue Geschäftsfelder, zusätzliche
Mitarbeitende, Standorte und neue Technologien liegt das
Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau. Die
geringen Betriebskosten resultieren unter anderem aus frühzeitigen Investitionen
in Digitalisierung und Automatisierung. Wichtige Maßnahmen im Berichtsjahr waren
unter anderem die Gründung einer bankeigenen AI Factory zur Nutzung Künstlicher
Intelligenz sowie die Einrichtung eines neuen Dienstleistungszentrums in Münster
als Ergänzung zum Standort Duisburg.
Auch die Corporate-Social-Responsibility-Strategie wurde im Jahr 2025
weiterentwickelt: Künftig werden auch Emissionen aus finanzierten
Kundenprojekten in die Berechnung des COâ''-Fußabdrucks einbezogen. Mehr als 600
gemeinnützige Organisationen wurden jeweils mit Spenden unterstützt. Die
TARGOBANK Stiftung vergab 60 Deutschlandstipendien und kündigte die Förderung
von 13 Forschungsprojekten zum Thema "Planetary Health" an.
Zum 19. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet, bekennt sich die
TARGOBANK Gruppe mit ihren 7.700 Mitarbeitenden (2024: 7.400) klar zu Vielfalt
und Chancengleichheit. 238 Auszubildende und dual Studierende starteten 2025
ihre berufliche Laufbahn bei der Bank.
Über TARGOBANK
Die TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100
Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen
Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.
Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote
zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland).
Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter
eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und
Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen
in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.
Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in
mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch
24/7 erreichbar.
Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700
Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das
Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz
(Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).
Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.
Mehr Informationen auf http://www.targobank.de
Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel
Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31
Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen
für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den
Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14
regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel
Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften,
insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM),
TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne
du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und
Homiris.
Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr
Pressekontakt:
TARGOBANK AG
Unternehmenskommunikation
mailto:pressestelle@targobank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78980/6265553
OTS: TARGOBANK AG
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