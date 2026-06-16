OTS: TeamBank AG / Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten ...

Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten Haushalt in

Deutschland

Nürnberg (ots) -

- 21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind bereit, monatlich 100 Euro bei Auto

und Sprit zu sparen

- 30 Prozent der Befragten lassen das Auto bereits häufiger stehen

Die Preise für Benzin und Diesel sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine

spürbare Belastung: Nach Lebensmitteln stellen die Spritpreise die größte

finanzielle Herausforderung für Haushalte in Deutschland dar. Fast jeder zweite

Haushalt fühlt sich dadurch stark beansprucht. Das ist ein Anstieg um 28

Prozentpunkte im Vergleich zum September 2025. Die Zahl der betroffenen

Haushalte hat sich damit mehr als verdoppelt. Das sind Ergebnisse des

repräsentativen TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürger

ab 18 Jahren befragt wurden.

Im Alltag reagieren viele Betroffene bereits auf die höheren Preise und ändern

ihr Verhalten. Fast ein Drittel der Befragten lässt das Auto aufgrund

gestiegener Preise öfter stehen. Bei den unter 30-Jährigen machen das sogar 35

Prozent. Gleichzeitig berichten 41 Prozent, dass ihre frei verfügbaren Mittel

nach Abzug der Fixkosten wie Miete und Strom in den vergangenen zwölf Monaten

geringer geworden sind.

"Spritpreise sind für viele Menschen der Gradmesser ihrer persönlichen Inflation

- und dieser Gradmesser schlägt gerade aus", sagt Christian Polenz,

Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und gestiegener Ölpreise

achten 38 Prozent der Befragten verstärkt auf ihre Ausgaben und versuchen, sich

einzuschränken. Auf die Frage, wo sie am ehesten bereit wären, ihre monatlichen

Ausgaben um 100 Euro zu reduzieren, nennt jeder fünfte Befragte den Bereich

Auto, Kraftstoff und Kfz-Versicherung. Bei den über 50-Jährigen ist die

Bereitschaft, hier zu sparen, seit September 2025 um sechs Prozentpunkte

gestiegen - der deutlichste Anstieg über alle Altersgruppen hinweg.

Wunsch nach Entlastung

Die Befragten wurden auch nach ihren Erwartungen an politische Maßnahmen

gefragt. Die größte finanzielle Wirkung erhoffen sich Bürgerinnen und Bürger von

einer Senkung der Mehrwertsteuer. 47 Prozent verbinden damit eine spürbare

Verbesserung ihrer eigenen finanziellen Situation. 32 Prozent nennen eine

Spritpreisbremse.

Hintergrundinformationen:

Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013

Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte

das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im

Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.

Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/

zur Verfügung.

TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer

Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen

innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem

flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten

in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und

Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit

in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.

Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für

Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.

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