12.11.2026 11:01:39

OTS: Tempton Truecare / Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut ...

Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut kurzfristige

Personallösungen aus (FOTO)

Frankfurt (ots) - Tempton Truecare hat mit Wirkung zum 01.11.2026 den operativen

Geschäftsbetrieb der Medwing Now GmbH übernommen und integriert. Die Medwing Now

GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Berliner MEDWING-Gruppe und auf die

Arbeitnehmerüberlassung von Gesundheitsfachkräften an Kliniken und

Pflegeeinrichtungen spezialisiert. Mit der Übernahme baut Tempton Truecare sein

Angebot an kurzfristigen Personallösungen deutlich aus und zählt damit zu den

führenden Personaldienstleistern im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen.

Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen strukturellen Herausforderungen im

deutschen Gesundheits- und Sozialwesen. Tempton Truecare begegnet diesem Problem

mit einer ganzheitlichen Lösung und bietet Einrichtungen des Gesundheits- und

Sozialwesens sowohl die internationale Fachkräftegewinnung als auch kurzfristige

Personallösungen. Mit der erfolgten Integration der Medwing Now kann Tempton

Truecare nun noch erfolgreicher Gesundheitsfachkräfte in Arbeitnehmerüberlassung

vermitteln. Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medwing Now,

die im Kundeneinsatz tätig sind, ergänzen seit dem 1. November 2026 das Team von

Tempton Truecare. Für die Kunden von Medwing Now laufen die bestehenden Einsätze

ohne Unterbrechung weiter.

"Mit diesem Schritt erweitern und stärken wir unsere Leistungsfähigkeit für

Kliniken und Pflegeeinrichtungen deutlich", sagt Oliver Hecker,

geschäftsführender Gesellschafter von Tempton Truecare. "Medwing Now bringt ein

eingespieltes Team, tolle Kunden und ein starkes Netzwerk an

Gesundheitsfachkräften mit. Gemeinsam sind wir damit noch stärker."

Dem Zusammenschluss gingen gemeinsame Marktanalysen und intensive Gespräche

beider Unternehmen voraus. "Mit Tempton Truecare haben wir für die

Mitarbeitenden und Kunden von Medwing Now einen starken Partner gefunden, der

die Einsätze nahtlos weiterführt", sagt Johannes Roggendorf, Mitgründer und CEO

von MEDWING. "MEDWING konzentriert sich künftig voll auf seine

Recruiting-Plattform für Gesundheitsfachkräfte."

Im Mittelpunkt steht weiterhin das Ziel, Kliniken und Pflegeeinrichtungen noch

wirksamer im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege zu unterstützen.

"Wir sichern Fachkräftebedarf auf allen Zeitebenen, also kurz-, mittel- und

langfristig. So bieten wir Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor allem eines:

Planungssicherheit", sagt Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von

Tempton Truecare. "Unsere Mission ist es, damit einen relevanten Beitrag zur

Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Deutschland zu

leisten."

Über Tempton TRUECARE

Tempton Truecare ist der Kompetenzpartner für Fachkräftesicherung und

Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Unternehmen mit Sitz in

Frankfurt verbindet die kurz- und mittelfristige Bereitstellung von

Gesundheitsfachkräften mit der nachhaltigen Gewinnung, Qualifizierung und

Integration internationaler Pflegefachkräfte. Zum Leistungsspektrum gehören

Arbeitnehmerüberlassung, internationale Rekrutierung, Anerkennungsbegleitung,

Integrationsleistungen sowie Bildungsangebote für internationale

Gesundheitsfachkräfte.

Über MEDWING

Die MEDWING-Gruppe mit Sitz in Berlin wurde 2017 von Johannes Roggendorf und Dr.

Timo Fischer gegründet. MEDWING betreibt eine Recruiting-Plattform für das

Gesundheitswesen mit über 800.000 registrierten Fachkräften. Das

Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft der Tochtergesellschaft Medwing Now hat MEDWING

zum 01.11.2026 an Tempton Truecare verkauft und konzentriert sich künftig auf

seine Recruiting-Plattform.

Pressekontakt:

we care communications GmbH

Schauenburgerstraße 35, 20095 Hamburg

Tel. +49 40-756639-0

E-Mail: mailto:brandt@wecare-communications.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180098/6389173

OTS: Tempton Truecare

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