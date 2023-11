OTS: TER Chemicals Distribution Group / Gehring-Montgomery erwirbt die ...

Gehring-Montgomery erwirbt die Wachssparte von Strohmeyer & Arpe

Warminster (ots) - Gehring Montgomery gibt die Übernahme der Wachssparte von

Strohmeyer & Arpe für den US-Markt bekannt.

Gehring-Montgomery, ein führender Chemiedistributeur in den USA mit Sitz in

Warminster, Pennsylvania, ist Teil der TER Chemicals Distribution Group, die von

der TER Group gehalten wird, einem weltweit tätigen Familienunternehmen, das in

drei Divisionen organisiert ist. Die Divisionen sind auf die Bereiche

Chemiedistribution, Kunststoffdistribution und -verarbeitung, Wachsveredelung

und Klebstoffproduktion spezialisiert. Die 1908 gegründete Gruppe hat heute

1.150 Mitarbeiter, 48 Tochtergesellschaften und 9 Produktionsstandorte. Die

Übernahme der Wachssparte von Strohmeyer & Arpe stellt eine bedeutende

Erweiterung des Produktportfolios im Bereich Carnaubawachs dar und ist ein

strategischer Schritt zur Stärkung der Position auf dem US-Markt.

Mark S. Bitting, Managing Director von Gehring Montgomery, äußerte sich

begeistert über diese neue Unternehmung: "Gehring Montgomery freut sich auf

diese Ergänzung unseres Wachsangebots auf dem Markt. Unsere Marktposition wurde

durch diese Akquisition gestärkt. Sie passt perfekt zu unserer

Wachstumsstrategie und ermöglicht es uns, unsere Kunden noch besser zu bedienen

und mit der Montan-Wachsfamilie und den brasilianischen Herstellern von

Carnaubawachs weiterhin grüne, innovative Lösungen anzubieten."

Während der Übergangsphase werden Strohmeyer & Arpe und Präsident Charlie Kocot

Gehring-Montgomery aktiv unterstützen, um eine nahtlose Integration der

Wachsabteilung zu gewährleisten. Ihr Fachwissen und ihre Zusammenarbeit werden

entscheidend dazu beitragen, die hohen Qualitäts- und Servicestandards zu

erhalten, für die beide Unternehmen bekannt sind. Alle bestehenden Verträge und

Vereinbarungen von Strohmeyer & Arpe werden auf Gehring Montgomery übergehen.

Charlie Kocot, Präsident von Strohmeyer & Arpe, sprach Gehring Montgomery sein

Vertrauen aus: "Gehring Montgomery war der beste Unternehmenskandidat für die

Übernahme unserer Wachsabteilung; wir sind sehr froh, dass unser Geschäft in

kompetenten Händen liegt und die Zukunft gesichert ist. Unser Vermächtnis

befindet sich in exzellenter Führung, und wir vertrauen darauf, dass

Gehring-Montgomery unseren geschätzten Kunden weiterhin einen erstklassigen

Service bieten wird."

Gehring-Montgomery, Inc. wächst weiter in den USA mit Büros und Lagern in

Pennsylvania, Florida, Georgia, Illinois, South Carolina und Louisiana. Das

Unternehmen ist bekannt als "Distributor of Choice" und hat in den letzten drei

Jahren in Folge das EcoVadis-Rating in Gold erhalten.

Pressekontakt:

Mark Bitting

Managing Director

T: +1 215 957 1234

E: mailto:chemicals@gehring-montgomery.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172515/5645915

OTS: TER Chemicals Distribution Group