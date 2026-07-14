OTS: Terre des Hommes Deutschland e.V. / Terre des Hommes Jahresbilanz 2025 / ...

Terre des Hommes Jahresbilanz 2025 / Stabiles Ertragsergebnis trotz

schwieriger Rahmenbedingungen

Osnabrück (ots) - Terre des Hommes stellt die Bilanz 2025 vor. Die Arbeit der

internationalen Kinderrechtsorganisation geht weiter, allerdings mit weniger

Mitteln und unter verschärften Bedingungen in zahlreichen Ländern.

"Mehr Konflikte und Krisen in der Welt, mehr Kinder und Jugendliche, die

dringend Unterstützung brauchen - und zugleich immer weniger Geld für die

Projektarbeit: So lässt sich das Rahmenumfeld der entwicklungspolitischen und

humanitären Arbeit im Jahr 2025 zusammenfassen", resümiert Joshua Hofert,

Vorstandssprecher von Terre des Hommes Deutschland.

Zwar erzielte die Kinderrechtsorganisation mit 27.653.319 Euro das drittbeste

Spendenergebnis ihrer Geschichte; im Vergleich zum Vorjahr (2024: 30.891.222

Euro) gingen die Spenden jedoch zurück. Parallel dazu sanken die

Kofinanzierungen aus öffentlichen Mitteln auf 17.633.047 Euro (2024: 19.453.218

Euro).

Diese Entwicklung ist kein Einzelfall: Der Etat des Bundes für

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe wurde seit 2022 um rund ein

Drittel gekürzt. Auch die privaten Spenden in Deutschland sind rückläufig und

erreichten 2025 den niedrigsten Stand seit 2013 - insbesondere für Projekte im

Ausland (minus 10 Prozent).

"Heute wächst jedes fünfte Kind in Kriegs- oder Krisengebieten auf, das sind 520

Millionen Kinder weltweit", so Hofert. "Gleichzeitig hat der im letzten Jahr

tatsächlich eingetretene Kahlschlag der Entwicklungsgelder der USA und anderer

Geber viele humanitäre Organisationen gezwungen, ihre Hilfe zurückzufahren."

Trotz dieser Entwicklung konnte Terre des Hommes die Unterstützung seiner

Partnerorganisationen bislang aufrechterhalten: 396 Projekte in 47 Ländern

wurden 2025 gefördert. Schwerpunkte lagen in Südasien (95 Projekte),

Lateinamerika (93), Afrika (80), Südostasien (57), Europa (49) sowie im Nahen

Osten und Nordafrika (22). Im Fokus standen insbesondere Bildung und Ausbildung,

Unterstützung für Kinder auf der Flucht sowie das Recht auf eine gesunde Umwelt.

"Als Organisation stemmen wir uns den Negativtrends in der

Entwicklungsfinanzierung bisher erfolgreich entgegen", betont Hofert. "Aber die

Realität ist: Der Bedarf wächst schneller als unsere Möglichkeiten."

Terre des Hommes fordert deshalb eine klare politische Kurskorrektur: Die

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe müssen durch mehrjährige

Finanzierungen abgesichert werden. Gerade in einer Zeit wachsender globaler

Krisen dürfe internationale Verantwortung nicht weiter zurückgefahren werden.

"Wir müssten gerade jetzt deutlich mehr tun und dafür braucht es neben privaten

Spenden verlässliche und ausreichende öffentliche Mittel. Das Wohl von Kindern

darf nicht zur Verfügungsmasse kurzfristiger Haushaltspolitik werden", so

Hofert.

Der Terre des Hommes-Jahresbericht 2025 ist abrufbar unter:

https://www.tdh.de/jahresbericht

Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg,

Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen

fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet

humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen

sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig

von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.

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