OTS: The Boston Consulting Group / 90 Prozent der Topmanager rechnen mit ...

90 Prozent der Topmanager rechnen mit Stellenabbau - Europas

Wettbewerbsfähigkeit entscheidet sich jetzt (FOTO)

- BCG-Studie zeigt: 96 % der europäischen Topmanager fürchten schwerwiegende

Folgen, wenn Europa seine wirtschaftlichen Interessen nicht schützt

- Etwa 90 % der C-Level-Entscheider rechnen mit Stellenabbau, Offshoring oder

sinkender Investitionsfähigkeit - deutlich mehr als im April 2025

- Wirtschaft und Bürger sehen eine engere Zusammenarbeit innerhalb Europas als

zentralen Hebel für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmen und Bürger sehen Europas ökonomische Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr:

96 Prozent der europäischen Topmanager und 85 Prozent der Bürger halten daher

den Schutz der europäischen Wirtschaftsinteressen für zwingend notwendig. Das

ist eines der Ergebnisse des aktuellen "European Competitiveness Barometer" der

Boston Consulting Group (BCG), für das 850 Topmanager und 6.400 Bürger in 30

europäischen Ländern befragt wurden. Vier von fünf der befragten Führungskräfte

und Bürger fordern laut der Untersuchung radikale Reformen der EU-Regulierung

und eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der EU. Die Sorgen der Spitzenmanager

gelten zunehmend den wirtschaftlichen Folgen einer weiter sinkenden

Wettbewerbsfähigkeit: Ohne wirkungsvolle Gegenmaßnahmen rechnen 93 Prozent mit

Stellenabbau - das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2025, 90 Prozent (+10

Prozentpunkte) erwarten, dass Unternehmen ihre Standorte außerhalb Europas

verlagern, 88 Prozent gehen von einer sinkenden Investitionsfähigkeit aus (+11

Prozentpunkte). Dennoch ist mit zwei Dritteln (67 %) die Mehrheit der

Führungskräfte optimistisch, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas noch gestärkt

werden kann.

Italiener optimistisch - in Deutschland und Frankreich überwiegt Skepsis

Auf Seiten der Bevölkerung zeichnet sich hingegen ein anderes Bild ab: Drei

Viertel der befragten europäischen Bürger fürchten einen dauerhaften Niedergang

der Wirtschaft Europas. "Es besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Noch

kann Europa gegensteuern, doch das Zeitfenster wird kleiner. Die

Wettbewerbsfähigkeit stagniert, wirtschaftliche und soziale Risiken wachsen. Die

anfängliche 'Jetzt-erst-recht'-Haltung nach den US-Zollankündigungen hat schnell

an Kraft verloren. Jetzt braucht Europa klare Entscheidungen und konsequentes

Handeln", sagt BCG-Europachef Matthias Tauber. Die Studie zeigt, dass nur ein

Bruchteil der europäischen Bevölkerung optimistisch ist - am wenigsten

zuversichtlich sind demnach Befragte aus Deutschland und Frankreich. Dort gaben

etwa 70 Prozent an, pessimistisch aufEuropas globale Wettbewerbsfähigkeit zu

blicken. Auch in der Wirtschaft bröckelt der Optimismus: Die Hoffnung, dass die

Ankündigung hoher US-Strafzölle am "Liberation Day" mutige Schritte auslösen

würde, ist bereits verflogen. Eine Ausnahme bildet Italien: Dort ist der

Optimismus der Unternehmenslenker seit April vergangenen Jahres um sieben

Prozentpunkte gestiegen und liegt damit europaweit an der Spitze. In Deutschland

ist der Optimismus gegenüber dem Frühjahr hingegen um 21 Prozentpunkte auf 60

Prozent zurückgegangen, der höchste Rückgang unter allen befragten Ländern.

Besonders die Jüngeren wollen mehr Europa

Trotz der eingetrübten Stimmung sind sich Wirtschaft und Bevölkerung in einem

Punkt einig: Nicht weniger, sondern mehr Europa ist der zentrale Hebel zur

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. 64 Prozent der von BCG befragten europäischen

Unternehmenslenker sprechen sich dafür aus, Entscheidungen stärker auf

europäischer Ebene zu bündeln und nur 18 Prozent wollen zurück zu nationalen

Lösungen. Auch in der Bevölkerung überwiegt diese Haltung deutlich: 61 Prozent

der Bürger plädieren für mehr Europa, lediglich 19 Prozent dagegen. Besonders

ausgeprägt ist die Zustimmung in den jüngeren Altersgruppen. BCG-Europachef

Matthias Tauber: "Die deutliche Unterstützung der jüngeren Generation

unterstreicht, dass eine wettbewerbsfähige Europäische Union als Investition in

wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit verstanden wird."

Führungskräfte fordern tiefgreifende Reformen mit klaren Prioritäten

Der Ruf nach mehr Europa ist allerdings kein Plädoyer für den Status quo,

sondern für eine deutliche Reform bestehender Strukturen: Rund 80 Prozent der

Spitzenmanager sehen einen grundlegenden Veränderungsbedarf, knapp 40 Prozent

halten sogar eine fundamentale Neuordnung für notwendig. Besonders ausgeprägt

ist der Wunsch nach tiefgreifendem Wandel erneut in Frankreich und Deutschland,

während in den nordischen Ländern und in Italien der Reformbedarf weniger

dringlich eingestuft wird. Gleichzeitig fordern die Unternehmenslenker eine

fokussierte Umsetzung: 95 Prozent plädieren für eine Konzentration auf wenige

zentrale EU-Mitgliedsländer. Zudem sprechen sich 91 Prozent für klare

Prioritäten sowie ausgewählte Schlüsselindustrien aus, insbesondere Energie und

Verteidigung. Über alle Branchen hinweg gibt es breite Einigkeit über mehrere

zentrale Handlungsfelder - darunter vereinfachte Regulierung, die Förderung

europäischer Champions, Entlastungen für Unternehmen, bessere

Wettbewerbsbedingungen und eine stärkere Kapitalmarktintegration.

Mehr Mitsprache für die Wirtschaft gewinnt breite Zustimmung

Um den Reformstau zu überwinden, wächst der Wunsch nach einer stärkeren Rolle

der Wirtschaft in öffentlichen Entscheidungsprozessen. Knapp drei Viertel der

Bürger (76 %) sprechen sich dafür aus, dass Unternehmen Verantwortung in

Regierungen oder öffentlichen Institutionen übernehmen, um Europas

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Auch in der Wirtschaft selbst ist die

Bereitschaft dazu hoch: Etwa neun von zehn Unternehmensentscheider befürworten

dies (93 %) und halten eine EU-weite CEO-Arbeitsgruppe für sinnvoll (91 %). 84

Prozent von ihnen wären bereit, sich dabei auch persönlich einzubringen.

Gleichzeitig erwarten die Entscheider allerdings neue, klar definierte Formen

der Zusammenarbeit, ohne unternehmerische und politische Rollen zu vermischen.

"Die Bereitschaft der Wirtschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist groß und wird

von der Gesellschaft klar getragen", so Tauber. "Entscheidend ist nun, schnell

Strukturen zu schaffen, in denen dieses Engagement wirksam werden kann."

Über den Report

Der Report "European Competitiveness Barometer" basiert auf einer europäischen

Online-Befragung von 850 C-Level-Führungskräften zur Wettbewerbsfähigkeit

Europas, die im November 2025 durchgeführt wurde. Befragt wurden

Unternehmenslenker aus 30 Ländern Europas. Die Teilnehmer repräsentieren ein

breites Branchenspektrum, darunter Industrie und Transport, Energie, Banken und

Versicherungen, Technologie, Medien und Telekommunikation, Konsumgüter sowie

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die befragten Unternehmen decken

unterschiedliche Größenordnungen ab - von Umsätzen ab 500 Millionen US-Dollar

bis zu Konzernen mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Ergänzend

wurden rund 6.400 Bürgerinnen und Bürger in 30 Ländern Europas befragt. Die

Stichprobe ist nach Alter, Geschlecht und beruflicher Situation breit

diversifiziert. Die Ergebnisse wurden im Kontext einer vorangegangenen Befragung

aus dem April 2025 eingeordnet.

