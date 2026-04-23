OTS: The Boston Consulting Group / Boston Consulting Group wächst weltweit um ...

Boston Consulting Group wächst weltweit um sieben Prozent und steigert

Umsatz auf 14,4 Milliarden US-Dollar (FOTO)

Frankfurt/München (ots) -

- Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt global auf 33.500

- Unternehmensberatung profitiert von KI-Transformationen: Wachstumsrate von 25

% im Jahresvergleich

- BCG erweitert Angebot innerhalb der Transform-Praxisgruppe: "Rapid Value and

Cash" liefert rasche Ergebnis- und Liquiditätsverbesserungen

- Hoher Beratungsbedarf infolge geopolitischer Entwicklungen

Trotz hoher makroökonomischer Volatilität hat die Unternehmensberatung Boston

Consulting Group (BCG) ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf 14,4 Milliarden

US-Dollar gesteigert, ein Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. BCG

wuchs in allen Geschäftsregionen - getrieben durch die weltweit hohe Nachfrage

nach umfassenden Transformationen und KI-gestützter Wertschöpfung. Auch die Zahl

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist erneut gestiegen, auf jetzt 33.500

weltweit. "Wir haben ein starkes Ergebnis erzielt und sind erneut gewachsen. Und

das in einem Umfeld, das wirtschaftlich wie geopolitisch für viele unserer

Kunden herausfordernd war. Das zeigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen

und sich unser früher Fokus auf Künstliche Intelligenz voll auszahlt", sagt

Christoph Schweizer, weltweiter CEO von BCG.

Über 40 % des Umsatzes weltweit aus Geschäft mit Tech- und KI-Projekten

Einer der zentralen Wachstumstreiber ist das Geschäft mit KI-Transformationen,

das im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt hat. Weltweit stammen mehr als 40

Prozent des Umsatzes aus Tech- und KI-Projekten. Die intensive Nutzung von

KI-Tools gehört für BCG-Teams zum Arbeitsalltag, etwa 4000 von ihnen entwickeln

eigenständig Workflows und Automatisierungslösungen. "Künstliche Intelligenz

stellt heute jedes Unternehmen vor die Aufgabe, sich tiefgreifend zu

transformieren", sagt Michael Brigl, Senior Partner und Leiter der

Geschäftsregion Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa).

"Das gilt auch für uns selbst: BCG durchläuft gerade die größte Transformation

seiner Firmengeschichte. KI ist dabei nicht einfach ein weiterer Baustein

unserer Beratung, sondern verändert die Art und Weise wie wir arbeiten und Wert

für unsere Kunden schaffen."

Zentraleuropa: Umsatz mit KI verdoppelt - BCG setzt weiter auf Top-Talente

Zentraleuropa mit dem größten Markt Deutschland hatte einen maßgeblichen Anteil

am globalen Geschäft: der Umsatz mit KI-Projekten hat sich im Jahresvergleich

verdoppelt, gegenüber 2023 sogar versechsfacht. Das Geschäft mit den Kunden in

Deutschland legte dabei um einen hohen einstelligen Prozentsatz zu.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden 24 erfahrene Beraterinnen und Berater aus Central

Europe in die Gruppe der weltweit mehr als 2100 Managing Directors & Partners

(MDP) gewählt. BCG hat in Zentraleuropa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

knapp vierstelliger Höhe eingestellt, was auch dem Plan für das laufende

Geschäftsjahr entspricht. "KI macht unsere Arbeit auf der einen Seite

produktiver und erhöht unsere Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite wird die

menschliche Dimension der Beratung wichtiger denn je", sagt Michael Brigl.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und bleiben das Rückgrat unserer

Leistungsfähigkeit. Ihr Urteilsvermögen, ihre Empathie und ihre Fähigkeit,

angewandte KI mit strategischer Klarheit zu verbinden - all das ermöglicht es

uns, nachhaltig Wert für unsere Kunden zu schaffen."

Wachstumstreiber in Zentraleuropa waren 2025 im Industrievergleich vor allem

Projekte im TMT-Sektor (Technology, Media, Telecommunications), der

Gesundheitsbranche und bei Unternehmen aus der Industrie. Kräftig zugelegt hat

auch das Geschäft der beiden spezialisierten Einheiten Inverto

(Einkauf/Supply-Chain-Management) und Platinion (Tech-Architektur und

-Implementierungssteuerung).

Während Künstliche Intelligenz ganze Branchen verändert, integriert BCG KI

direkt in die Entwicklung und Umsetzung von Kundenlösungen. Dabei bündelt die

Beratung eigenes Wissen, proprietäre Daten und etablierte Prozesse mit der Hilfe

von KI-Agenten. Mit der Tech-Einheit BCG X setzt die Beratung dort an, wo es auf

passgenaue KI-Lösungen ankommt: branchenspezifische, agentische Anwendungen wie

"Auto AI", "Retail AI" und "Deep Customer Engagement AI", die direkt in die

Systeme der Kunden integriert werden. Einige dieser Angebote wurden in

Zentraleuropa entwickelt.

BCG setzt insgesamt auf ein breites Tech-Ökosystem

(https://www.bcg.com/about/partner-ecosystem/technology-services) mit führenden

Anbietern wie Anthropic, AWS, Google, OpenAI, SAP und vielen anderen. Die

jüngste Erweiterung ist die Partnerschaft mit Google Cloud: Eine Kooperation, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, KI über Pilotprojekte hinaus zu skalieren und

agentenbasierte Anwendungen flächendeckend in ihre Geschäftsprozesse zu

integrieren. Alle Tech-Partnerschaften von BCG verfolgen das Ziel, Fähigkeiten

entlang der gesamten KI-Wertschöpfung zu verknüpfen und integrierte Lösungen

umzusetzen. Dabei liegt der Fokus immer auf verantwortungsvollem, sicherem und

vertrauenswürdigem Einsatz von KI.

Erweitertes Beratungsangebot: "Rapid Value and Cash by BCG"

BCG erweitert sein Portfolio um ein neues, KI-gestütztes Angebot innerhalb

seiner Transform-Praxisgruppe: Rapid Value & Cash (RVC) by BCG. Damit

unterstützt die Unternehmensberatung Kunden mit schnellen,

umsetzungsorientierten Ergebnis- und Liquiditätsverbesserungen sowie

Interim-Management in Vorstands- oder Geschäftsführungsrollen. Die Zielgruppe

umfasst vor allem Private-Equity-Portfoliounternehmen und den Mittelstand.

Erfahrene Teams setzen gezielt an zentralen Werthebeln wie Kostenstruktur und

Working Capital an.

"Mit Rapid Value & Cash kombinieren wir und unsere strategische Stärke mit

konsequenter Umsetzung und liefern mit Hilfe von KI-Tools in kürzester Zeit

messbare Ergebnisse - genau das, was Unternehmen in der aktuellen angespannten

wirtschaftlichen Lage brauchen", sagt Jochen Schönfelder, Senior Partner und

verantwortlich für das Transform-Geschäft in der Region. "Damit stärkt BCG seine

Position als führende Transformationsberatung und erweitert sein Portfolio

gezielt in Richtung schneller, operativer Wertsteigerung." RVC startet zunächst

in Deutschland und wird dann in anderen europäischen Märkten ausgerollt. Mehr

Infos dazu online: https://www.rapidvalueandcash.com

Nachfrage im Verteidigungssektor hoch

Deutlich zugelegt hat zuletzt die Nachfrage infolge der geopolitischen

Entwicklungen, unter anderem im Verteidigungssektor. "Geopolitische Spannungen,

gestiegene Rüstungsbudgets und der damit verbundene Aufbau industrieller

Kapazitäten haben den Beratungsbedarf in diesem Bereich spürbar erhöht", sagt

Daniel Zepter, Partner bei BCG und Leiter des Bereichs "öffentlicher Sektor" in

Zentraleuropa. Das betreffe Behörden, etablierte Rüstungsunternehmen sowie neue

Marktteilnehmer aus dem Mittelstand und auch Investoren. "Im Kern geht es um die

industrielle Souveränität: die Fähigkeit, in Europa eigenständig und skalierbar

zu produzieren."

BCG unterstützt Behörden und Unternehmen in Vergabeverfahren, setzt gemeinsam

mit seinen Kunden große Verteidigungsprogramme auf- und um, entwirft

Markteintrittsstrategien und orchestriert Partnerschaften zwischen Industrie,

Staat und Technologieanbietern. Auch Infrastrukturresilienz ist Teil des breit

gefassten Beratungsangebots, etwa für Energieversorger, Netzbetreiber,

Telekommunikationsunternehmen oder den Transportsektor. "Resilienz ist kein

Zustand, sondern eine kontinuierliche Aufgabe.", sagt Zepter auch mit Blick auf

Klimarisiken, Naturkatastrophen oder Cyberangriffe.

Über BCG

Die Boston Consulting Group (BCG) ist eine weltweit führende

Unternehmensberatung. Gemeinsam mit Führungskräften aus Wirtschaft und

Gesellschaft treiben wir tiefgreifende Transformationen voran. Seit der Gründung

1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie. Unser Ziel:

Organisationen so stärken, dass sie wachsen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile

entwickeln und positiven gesellschaftlichen Wandel gestalten können.

BCG steht für erstklassige Strategieberatung mit Technologiekompetenz sowie

unternehmerischer Umsetzungskraft - von digitalen Geschäftsmodellen bis zu

Corporate Ventures. Unsere internationalen Teams vereinen Branchenwissen,

funktionale Expertise und vielfältige Perspektiven - sie hinterfragen den Status

quo und setzen Impulse für echte Veränderung. Unser Beratungsmodell ist

einzigartig: Es setzt auf enge Zusammenarbeit innerhalb unserer Teams und bei

unseren Kunden - über alle Organisationsebenen hinweg.

BCG ist mit rund 33.500 Mitarbeitende in über 100 Städten und mehr als 50

Ländern vertreten. Weltweit erzielte BCG im Jahr 2025 einen Umsatz von 14,4

Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: http://www.bcg.com

Pressekontakt:

Boston Consulting Group

Julian Bird

Pressesprecher

T + 49 15168951371

mailto:bird.julian@bcg.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180974/6260861

OTS: The Boston Consulting Group