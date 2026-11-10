OTS: The Boston Consulting Group / Viel Interesse, wenig Aufträge: Europas ...

Viel Interesse, wenig Aufträge: Europas Industrie zögert beim Einkauf

bei Tech-Startups (FOTO)

München (ots) -

- Befragung unter Führungskräften aus Industrie und Wissenschaft: BCG-Studie

untersucht Europas technologische Wettbewerbsfähigkeit anhand von neun

Zukunftsfeldern - Einkaufsentscheidungen der Industrie im Fokus

- 38 % suchen gelegentlich den Kontakt zu Startups für Einkäufe oder

Kooperationen, lediglich 9 % tun dies regelmäßig

- Drei Hebel für Europas Tech-Zukunft: mehr Ausgründungen aus Hochschulen und

Forschungseinrichtungen, tiefere Kapitalmärkte und eine engere Zusammenarbeit

zwischen etablierten Unternehmen und Tech-Startups

Um erfolgreich zu wachsen, würden europäische Tech-Startups enorm von der

Zusammenarbeit mit etablierten Industrieunternehmen profitieren: Kaufen diese

bei jungen Unternehmen, können die Startups wachsen und skalieren - und Europa

kann so im globalen Wettbewerb eine Rolle spielen. Doch dieses Potenzial bleibt

bislang weitgehend ungenutzt. Das zeigt die Studie Buy First, Scale Fast: How

Corporate Customers Can Help Europe's Tech Champions Scale der

Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG).

Dafür wurden knapp 400 Führungskräfte aus europäischen Industrieunternehmen

sowie Forschende befragt, darunter 100 aus Deutschland. Die Ergebnisse wurden

beim Falling Walls Science Summit in Berlin vorgestellt. Michael Brigl, Head of

Central Europe bei BCG und Co-Autor der Studie, sagt: "Wenn die Industrie früher

als Kunde einsteigt, profitieren beide Seiten. Doch zwischen grundsätzlichem

Interesse und tatsächlichen Aufträgen besteht noch eine große Lücke. Mein

Gedanke dazu: Würden große Unternehmen nur 1 % ihres Einkaufsbudgets gezielt bei

europäischen Tech-Startups und -Scaleups ausgeben, wäre das ein enormer Hebel.

Allein die DAX-40-Unternehmen könnten den jungen Firmen damit 6 bis 8 Milliarden

Euro Umsatz ermöglichen - und so den gesamten Tech-Standort Europa stärken."

Diese Lücke zeigt sich bereits bei der Suche nach neuen Lieferanten und

Partnern: Nur 38 % der befragten Führungskräfte geben an, dass ihr Unternehmen

zumindest gelegentlich den Kontakt zu Startups sucht, lediglich 9 % regelmäßig.

Gleichzeitig erwarten 72 %, dass junge Tech-Firmen stärker wachsen, wenn

etablierte Unternehmen einen größeren Teil ihrer Einkäufe bei ihnen tätigen.

Neben zusätzlichen Aufträgen kommt es aus Sicht der Führungskräfte auch auf die

Rahmenbedingungen an: 41 % nennen einen besseren Zugang zu Risikokapital als

wichtigen Hebel für mehr international erfolgreiche europäische

Tech-Unternehmen.

Viele Anläufe, wenige Erfolge bei der Zusammenarbeit mit Startups

Das Interesse ist da, doch der Schritt in die Praxis gelingt nicht immer: Drei

Viertel der befragten Unternehmen haben bereits versucht, Partnerschaften mit

jungen Tech-Firmen einzugehen, die Hälfte sogar mehrfach. Nur 19 % berichten bei

wiederholter Zusammenarbeit von überwiegend erfolgreichen Ergebnissen.

In Deutschland fallen die Erfahrungen mit Tech-Startups deutlich schlechter aus

als im europäischen Durchschnitt. Europaweit berichten 34 % der Unternehmen von

positiven und 17 % von negativen Erfahrungen. In Deutschland kehrt sich das

Verhältnis um: 20 % berichten von positiven, 36 % von negativen Erfahrungen.

Dabei haben auch in Deutschland die meisten Unternehmen bereits versucht, mit

jungen Tech-Firmen zusammenzuarbeiten.

Innovationen müssen sich im Praxistest bewähren

51 % der befragten Unternehmen wollen vor allem sicher sein, dass eine neue

Technologie zuverlässig funktioniert, bevor sie mehr bei Tech-Startups

einkaufen. Erste Kunden können Startups helfen, ihre Technologie zu erproben und

Referenzen für weitere Aufträge zu gewinnen. Doch die Technologie muss nicht nur

funktionieren, sondern auch zum Unternehmen passen: 31 % nennen die

Kompatibilität mit bestehenden IT-Systemen als Bedingung, 25 % wünschen sich

einfachere interne Beschaffungs- und Genehmigungsverfahren.

Auch finanzielle Risiken halten Unternehmen vom Einkauf bei Tech-Startups ab. 35

% nennen ein geringeres finanzielles Risiko als Voraussetzung für zusätzliche

Aufträge. Pilotprojekte, Referenzen oder Garantien könnten helfen, die

Unsicherheit zu verringern. "Die industrielle Praxis ist der Härtetest für jede

neue Technologie. Startups müssen diesen Test bestehen, die etablierten

Unternehmen müssen ihn ermöglichen. Gemeinsame Pilotprojekte und einfachere

Beschaffungsprozesse sind dafür die Voraussetzungen und begrenzen das Risiko für

beide Seiten", betont Jacob Schrot, Partner & Director bei BCG und Mitautor der

Studie.

Europas technologischem Wandel fehlt das Tempo

Wie schon die BCG-Studie "Wachstumspfade" (https://www.bcg.com/publications/2026

/germany-wachstumspfade-fur-deutschland-roadmap-zur-wettbewerbsfahigen-high-tech

-nation) mit UnternehmerTUM zur Hightech Agenda Deutschland nimmt auch die neue

Untersuchung zentrale Schlüsseltechnologien in den Blick, diesmal aus

europäischer Perspektive. In keinem der neun untersuchten Technologiefelder der

Zukunft besetzt Europa eine Spitzenposition. 72 % der Befragten aus Wirtschaft

und Wissenschaft sehen Europas industrielle und technologische Entwicklung

stagnieren oder zurückgehen. Am besten schneidet noch die Biotechnologie ab: 36

% der Unternehmen halten Europa in diesem Technologiefeld für außerordentlich

oder sehr wettbewerbsfähig, unter den Forschenden sind es aber nur 26 %. Die

größten Bedenken gibt es bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz

und digitaler Infrastruktur. Hier sehen nur 18 % der Unternehmen und 15 % der

Forschenden Europa stark aufgestellt. Bei klimaneutraler Mobilität sind es 22 %

(Industrie) und 23 % (Wissenschaft).

Damit Europa im technologischen Wettbewerb aufholt, müssen junge

Tech-Unternehmen schneller wachsen können, betont Brigl: "Mehr Ausgründungen aus

unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nur der Anfang. Wir

brauchen auch Kapitalmärkte, die größere Wachstumsschritte ermöglichen, und

etablierte Unternehmen, die bei den jungen Firmen einkaufen. Wenn das

zusammenkommt, können aus Startups international erfolgreiche Unternehmen

werden."

Über die Studie

Für die Studie Buy First, Scale Fast: How Corporate Customers Can Help Europe's

Tech Champions Scale hat Statista im Auftrag von BCG insgesamt 370 Personen aus

Wirtschaft und Wissenschaft aus Deutschland (100), Österreich, der Schweiz,

Ungarn, Polen und Tschechien (jeweils 30) sowie aus dem übrigen Europa (120)

befragt. Die computergestützte Telefonbefragung fand zwischen dem 9. September

und dem 16. Oktober 2026 statt. Aus der Industrie nahmen 185 Führungskräfte der

obersten Ebene (C-Level) und der Ebene direkt darunter teil. Im Hochschulbereich

beteiligten sich 185 Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Universitäten und Forschungseinrichtungen,

die schwerpunktmäßig in den Wirtschaftswissenschaften und den MINT-Fächern tätig

sind.

Über BCG

Die Boston Consulting Group hilft führenden Unternehmen und Organisationen

weltweit, ihre Ambitionen in messbare Ergebnisse zu überführen. Was uns dabei

seit jeher auszeichnet: strategische Klarheit - heute verstärkt durch angewandte

KI - gestützt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und fundiertes Branchenwissen. BCG

arbeitet weltweit und branchenübergreifend eng mit CEOs sowie Entscheiderinnen

und Entscheidern zusammen, um tiefgreifende Veränderungen in großem Maßstab zu

ermöglichen: höhere Renditen, nachhaltig aufgebaute Kompetenzen und Veränderung,

die bleibt. BCG ist mit rund 33.500 Mitarbeitenden in über 100 Städten und mehr

als 50 Ländern vertreten und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 14,4

Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: http://www.bcg.de

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