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10.11.2026 05:02:38
OTS: The Boston Consulting Group / Viel Interesse, wenig Aufträge: Europas ...
Viel Interesse, wenig Aufträge: Europas Industrie zögert beim Einkauf
bei Tech-Startups (FOTO)
München (ots) -
- Befragung unter Führungskräften aus Industrie und Wissenschaft: BCG-Studie
untersucht Europas technologische Wettbewerbsfähigkeit anhand von neun
Zukunftsfeldern - Einkaufsentscheidungen der Industrie im Fokus
- 38 % suchen gelegentlich den Kontakt zu Startups für Einkäufe oder
Kooperationen, lediglich 9 % tun dies regelmäßig
- Drei Hebel für Europas Tech-Zukunft: mehr Ausgründungen aus Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, tiefere Kapitalmärkte und eine engere Zusammenarbeit
zwischen etablierten Unternehmen und Tech-Startups
Um erfolgreich zu wachsen, würden europäische Tech-Startups enorm von der
Zusammenarbeit mit etablierten Industrieunternehmen profitieren: Kaufen diese
bei jungen Unternehmen, können die Startups wachsen und skalieren - und Europa
kann so im globalen Wettbewerb eine Rolle spielen. Doch dieses Potenzial bleibt
bislang weitgehend ungenutzt. Das zeigt die Studie Buy First, Scale Fast: How
Corporate Customers Can Help Europe's Tech Champions Scale der
Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG).
Dafür wurden knapp 400 Führungskräfte aus europäischen Industrieunternehmen
sowie Forschende befragt, darunter 100 aus Deutschland. Die Ergebnisse wurden
beim Falling Walls Science Summit in Berlin vorgestellt. Michael Brigl, Head of
Central Europe bei BCG und Co-Autor der Studie, sagt: "Wenn die Industrie früher
als Kunde einsteigt, profitieren beide Seiten. Doch zwischen grundsätzlichem
Interesse und tatsächlichen Aufträgen besteht noch eine große Lücke. Mein
Gedanke dazu: Würden große Unternehmen nur 1 % ihres Einkaufsbudgets gezielt bei
europäischen Tech-Startups und -Scaleups ausgeben, wäre das ein enormer Hebel.
Allein die DAX-40-Unternehmen könnten den jungen Firmen damit 6 bis 8 Milliarden
Euro Umsatz ermöglichen - und so den gesamten Tech-Standort Europa stärken."
Diese Lücke zeigt sich bereits bei der Suche nach neuen Lieferanten und
Partnern: Nur 38 % der befragten Führungskräfte geben an, dass ihr Unternehmen
zumindest gelegentlich den Kontakt zu Startups sucht, lediglich 9 % regelmäßig.
Gleichzeitig erwarten 72 %, dass junge Tech-Firmen stärker wachsen, wenn
etablierte Unternehmen einen größeren Teil ihrer Einkäufe bei ihnen tätigen.
Neben zusätzlichen Aufträgen kommt es aus Sicht der Führungskräfte auch auf die
Rahmenbedingungen an: 41 % nennen einen besseren Zugang zu Risikokapital als
wichtigen Hebel für mehr international erfolgreiche europäische
Tech-Unternehmen.
Viele Anläufe, wenige Erfolge bei der Zusammenarbeit mit Startups
Das Interesse ist da, doch der Schritt in die Praxis gelingt nicht immer: Drei
Viertel der befragten Unternehmen haben bereits versucht, Partnerschaften mit
jungen Tech-Firmen einzugehen, die Hälfte sogar mehrfach. Nur 19 % berichten bei
wiederholter Zusammenarbeit von überwiegend erfolgreichen Ergebnissen.
In Deutschland fallen die Erfahrungen mit Tech-Startups deutlich schlechter aus
als im europäischen Durchschnitt. Europaweit berichten 34 % der Unternehmen von
positiven und 17 % von negativen Erfahrungen. In Deutschland kehrt sich das
Verhältnis um: 20 % berichten von positiven, 36 % von negativen Erfahrungen.
Dabei haben auch in Deutschland die meisten Unternehmen bereits versucht, mit
jungen Tech-Firmen zusammenzuarbeiten.
Innovationen müssen sich im Praxistest bewähren
51 % der befragten Unternehmen wollen vor allem sicher sein, dass eine neue
Technologie zuverlässig funktioniert, bevor sie mehr bei Tech-Startups
einkaufen. Erste Kunden können Startups helfen, ihre Technologie zu erproben und
Referenzen für weitere Aufträge zu gewinnen. Doch die Technologie muss nicht nur
funktionieren, sondern auch zum Unternehmen passen: 31 % nennen die
Kompatibilität mit bestehenden IT-Systemen als Bedingung, 25 % wünschen sich
einfachere interne Beschaffungs- und Genehmigungsverfahren.
Auch finanzielle Risiken halten Unternehmen vom Einkauf bei Tech-Startups ab. 35
% nennen ein geringeres finanzielles Risiko als Voraussetzung für zusätzliche
Aufträge. Pilotprojekte, Referenzen oder Garantien könnten helfen, die
Unsicherheit zu verringern. "Die industrielle Praxis ist der Härtetest für jede
neue Technologie. Startups müssen diesen Test bestehen, die etablierten
Unternehmen müssen ihn ermöglichen. Gemeinsame Pilotprojekte und einfachere
Beschaffungsprozesse sind dafür die Voraussetzungen und begrenzen das Risiko für
beide Seiten", betont Jacob Schrot, Partner & Director bei BCG und Mitautor der
Studie.
Europas technologischem Wandel fehlt das Tempo
Wie schon die BCG-Studie "Wachstumspfade" (https://www.bcg.com/publications/2026
/germany-wachstumspfade-fur-deutschland-roadmap-zur-wettbewerbsfahigen-high-tech
-nation) mit UnternehmerTUM zur Hightech Agenda Deutschland nimmt auch die neue
Untersuchung zentrale Schlüsseltechnologien in den Blick, diesmal aus
europäischer Perspektive. In keinem der neun untersuchten Technologiefelder der
Zukunft besetzt Europa eine Spitzenposition. 72 % der Befragten aus Wirtschaft
und Wissenschaft sehen Europas industrielle und technologische Entwicklung
stagnieren oder zurückgehen. Am besten schneidet noch die Biotechnologie ab: 36
% der Unternehmen halten Europa in diesem Technologiefeld für außerordentlich
oder sehr wettbewerbsfähig, unter den Forschenden sind es aber nur 26 %. Die
größten Bedenken gibt es bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz
und digitaler Infrastruktur. Hier sehen nur 18 % der Unternehmen und 15 % der
Forschenden Europa stark aufgestellt. Bei klimaneutraler Mobilität sind es 22 %
(Industrie) und 23 % (Wissenschaft).
Damit Europa im technologischen Wettbewerb aufholt, müssen junge
Tech-Unternehmen schneller wachsen können, betont Brigl: "Mehr Ausgründungen aus
unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nur der Anfang. Wir
brauchen auch Kapitalmärkte, die größere Wachstumsschritte ermöglichen, und
etablierte Unternehmen, die bei den jungen Firmen einkaufen. Wenn das
zusammenkommt, können aus Startups international erfolgreiche Unternehmen
werden."
Über die Studie
Für die Studie Buy First, Scale Fast: How Corporate Customers Can Help Europe's
Tech Champions Scale hat Statista im Auftrag von BCG insgesamt 370 Personen aus
Wirtschaft und Wissenschaft aus Deutschland (100), Österreich, der Schweiz,
Ungarn, Polen und Tschechien (jeweils 30) sowie aus dem übrigen Europa (120)
befragt. Die computergestützte Telefonbefragung fand zwischen dem 9. September
und dem 16. Oktober 2026 statt. Aus der Industrie nahmen 185 Führungskräfte der
obersten Ebene (C-Level) und der Ebene direkt darunter teil. Im Hochschulbereich
beteiligten sich 185 Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Universitäten und Forschungseinrichtungen,
die schwerpunktmäßig in den Wirtschaftswissenschaften und den MINT-Fächern tätig
sind.
Über BCG
Die Boston Consulting Group hilft führenden Unternehmen und Organisationen
weltweit, ihre Ambitionen in messbare Ergebnisse zu überführen. Was uns dabei
seit jeher auszeichnet: strategische Klarheit - heute verstärkt durch angewandte
KI - gestützt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und fundiertes Branchenwissen. BCG
arbeitet weltweit und branchenübergreifend eng mit CEOs sowie Entscheiderinnen
und Entscheidern zusammen, um tiefgreifende Veränderungen in großem Maßstab zu
ermöglichen: höhere Renditen, nachhaltig aufgebaute Kompetenzen und Veränderung,
die bleibt. BCG ist mit rund 33.500 Mitarbeitenden in über 100 Städten und mehr
als 50 Ländern vertreten und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 14,4
Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: http://www.bcg.de
Pressekontakt:
Boston Consulting Group
Simona Gulich
Media Relations Specialist
T + 49 151 10386025
mailto:gulich.simona@bcg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180974/6387249
OTS: The Boston Consulting Group
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