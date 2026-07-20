20.07.2026 06:02:38

OTS: The International Council on Clean Transportation (ICCT) / Neue Studie ...

Neue Studie zu Elektroautos: Verkaufspreise sinken um 18 Prozent,

Modellvielfalt nimmt stark zu

Berlin (ots) - Elektrofahrzeuge in Deutschland sind zwischen 2020 und 2025 real

um rund 18 Prozent günstiger geworden - obwohl die nominalen Durchschnittspreise

auf den ersten Blick gestiegen sind.

Das zeigt eine neue gemeinsame Studie (https://theicct.org/publication/price-and

-market-trends-of-battery-electric-and-internal-combustion-engine-vehicles-in-ge

rmany-2020-2025-jul26) des International Council on Clean Transportation (ICCT)

(https://theicct.org/) und des Fraunhofer-Instituts für System- und

Innovationsforschung ISI (https://www.isi.fraunhofer.de/). Gleichzeitig hat

sich die Zahl der verfügbaren Elektromodelle auf dem deutschen Markt mehr als

vervierfacht. Die Studie basiert auf mehr als 100.000 Einzelangaben aus einer

Datenbank des ADAC und umfasst sechs Segmente von Klein- bis Luxuswagen.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich der Markt für Elektroautos in den

vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Die Fahrzeuge bieten heute im

Durchschnitt größere Reichweiten und mehr Motorleistung, während die realen

Preise vergleichbarer Modelle gesunken sind," so Dr. Peter Mock, Geschäftsführer

des ICCT in Europa.

Die vollständige Pressemitteilung mit weiteren Ergebnissen zu Verkaufspreisen,

Batteriepreisen sowie Modellverfügbarkeit ist hier verfügbar:

https://ots.de/dxzaph

Details zur Veröffentlichung

Titel: Price and market trends of battery electric and internal combustion

engine vehicles in Germany, 2020 to 2025

Autoren:

Patrick Plötz, Steffen Link (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation

Research ISI)

Kyle Morrison, Uwe Tietge, Eyal Li, Peter Mock (International Council on Clean

Transportation, ICCT)

Link zur Studie: https://ots.de/ES5vwx

Pressekontakt:

Sophie Ehmsen (ICCT), Communications Specialist

+49 (0) 30 233 268 418

mailto:s.ehmsen@theicct.org

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180048/6317390

OTS: The International Council on Clean Transportation (ICCT)

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