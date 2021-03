OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH / ThomasLloyd ernennt Chief ...

ThomasLloyd ernennt Chief People Officer und neues Vorstandsmitglied /

Frauenquote im Vorstand steigt auf 50% (FOTO)

Zürich (ots) - ThomasLloyd, einer der weltweit führenden spezialisierten

Impact-Investoren und Anbieter von Klimafinanzierungen, gab heute die Ernennung

von Miriam Plater zum Chief People Officer (CPO) und Mitglied des Board of

Directors (Vorstand) der ThomasLloyd Group bekannt.

Miriam Plater folgt damit Vivienne Maclachlan, die im Jahr 2020 als Chief

Financial Officer in den Vorstand berufen wurde. Somit steigt die Frauenquote im

Vorstand auf 50%.

Bei ThomasLloyd ist Miriam Plater für die Leitung und Weiterentwicklung der

Personalstrategie des Unternehmens verantwortlich. Zu ihren

Verantwortungsbereichen zählen die Talentakquise und -entwicklung, Entlohnungs-

und Incentives-Systeme sowie die Förderung der Mitarbeiterpartizipation. Miriam

ist zudem für die Diversitäts- und Integrationsagenda des Unternehmens

verantwortlich, die darauf abzielt, ein faires und inklusives Arbeitsumfeld zu

fördern.

Miriam kam 2018 zu ThomasLloyd und bringt mehr als 25 Jahre internationale

Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Personalstrategien sowie dem

Aufbau inklusiver Unternehmenskulturen mit. Sie verfügt über vielfältige

Expertise im Aufbau internationaler Teams in schnell wachsenden Unternehmen

sowie im Bereich Organisations- und Change-Management. So begleitete sie bereits

mehrfach erfolgreich Unternehmen bei der Entwicklung vom Nischenanbieter zum

Global Player.

Während ihrer Zeit bei ThomasLloyd hat Miriam Plater das Führungsteam bereits

bei unterschiedlichen Transformationsprojekten unterstützt und damit maßgeblich

zum Wachstum und weiteren Expansion des Unternehmens beigetragen.

T.U. Michael Sieg, Chairman und Group CEO: "Frauen sind in den Verwaltungsräten

und Vorständen weltweit und in der Schweiz immer noch stark unterrepräsentiert,

und die Fortschritte in diesem Bereich sind nach wie vor gering. Als

Impact-Investoren messen wir uns an den gleichen hohen Standards, die wir auch

bei unseren Investitionen in nachhaltige Sachwerte ansetzen. So sehen wir uns in

der Verantwortung, den Fortschritt in diesem Bereich zu unterstützen und

voranzutreiben. Daher freue ich mich, Miriam im Vorstand der ThomasLloyd Group

zu begrüßen.

Wir sind stolz, dass mit ihrer Ernennung der Anteil von Frauen in unserem

Vorstand auf 50% steigt und wir damit unser Engagement für Frauen in

Führungspositionen unterstreichen können.

Miriams ganzheitliche Denkweise, ihre Erfahrung in der Umsetzung von

Personalstrategien in schnell wachsenden Unternehmen und ihr Ansatz, den

Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, werden maßgeblich zu unserem weiteren

Wachstum und zur Expansion beitragen. Wir möchten unser Angebot auf neue Märkte

und weitere Kundengruppen ausdehnen und sind bestrebt, weitere hochkarätige

Talente für unseren Firmensitz in Zürich zu gewinnen."

Pressekontakt:

For further information, contact:

ThomasLloyd Group

Anneliese Diedrichs

Head of Corporate Communications

Phone: +41 79 659 65 13

mailto:anneliese.diedrichs@thomas-lloyd.com

Dr. Catherine Marchewitz

Director, Corporate Communications

Phone: +49 151 73000918

mailto:catherine.marchewitz@thomas-lloyd.com

http://www.thomas-lloyd.com

