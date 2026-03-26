OTS: Tide / 40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut ...

40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut

Kreditvermittlungsangebot aus und sieht wachsenden Bedarf an

integriertem Finanzmanagement

Berlin/London (ots) -

- Seit Start der Kreditvermittlungsplattform 2025: rund 40 Mio. Euro

vermitteltes Finanzierungsvolumen

- Mehr als 15 Finanzierungspartner auf der Plattform, darunter DKB, iwoca,

YouLend, Banxware und Qred

- Tide beobachtet wachsenden Bedarf an verknüpften Lösungen für Finanzierung und

Liquiditätsmanagement

Tide, die Business-Management-Plattform für Geschäftskunden, verzeichnet ein

starkes Wachstum ihres Kreditvermittlungsangebots für deutsche Kleinunternehmen.

Seit dem Start im Sommer 2025 erhielten gut 1.700 Unternehmen Finanzierungen von

insgesamt rund 40 Mio. Euro über die Plattform, rund 30 Prozent davon allein in

den vergangenen zwei Monaten.

Das Partnernetzwerk in Deutschland wächst weiter und umfasst inzwischen gut 15

aktive Finanzierungspartner für unbesicherte Kredite, Leasing und Factoring. Zu

den Partnern gehören YouLend, Iwoca, Banxware, Qred sowie DKB, Teylor und

abcfinance.

Das starke Wachstum des Kreditvermittlungsgeschäfts in Deutschland baut auf dem

Erfolg im Vereinigten Königreich auf: Dort hat Tide bereits Kredite in Höhe von

mehr als 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,75 Milliarden Euro) über rund 100

Kreditgeber vermittelt.[1]

Finanzierung und Cash Management wachsen zusammen

Neben der steigenden Nachfrage nach Finanzierung beobachtet Tide einen weiteren

Trend: Kleine Unternehmen kombinieren Kreditlösungen zunehmend mit aktivem

Liquiditätsmanagement. Statt Darlehen ausschließlich für Investitionen zu

nutzen, halten viele Betriebe bewusst Liquiditätspuffer vor - etwa für

Materialeinkäufe, Steuerzahlungen oder saisonale Schwankungen. Finanzierungen

werden damit zunehmend Teil einer flexiblen Cash-Flow-Steuerung im laufenden

Geschäft.

"Gerade kleinere Unternehmen optimieren ihr Finanzmanagement häufig noch nicht

systematisch", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.

"Wenn Finanzierung, Banking und Administration zusammen gedacht werden,

entstehen neue Möglichkeiten: Unternehmen können Kapital flexibel abrufen,

Liquidität aufbauen und gleichzeitig von attraktiven Zinsen profitieren."

Tide bietet deshalb neben dem Geschäftskonto auch ein attraktiv verzinstes

Tagesgeldkonto für Geschäftskunden an. Damit können Unternehmen überschüssige

Liquidität direkt über die Tide App anlegen und flexibel verfügbar halten.

Ein Blick auf das Finanzverhalten privater Haushalte zeigt das Potenzial: Laut

Bundesbank verfügten deutsche Haushalte Ende 2024 über Geldvermögen von rund

9,05 Billionen Euro. Allein im vierten Quartal flossen 65 Milliarden Euro in

kurzfristige Bankeinlagen.[2]

Auch auf Unternehmensseite ist die potenzielle Nachfrage erheblich: In

Deutschland gibt es rund drei Millionen Selbstständige und kleine Unternehmen,

die häufig Rücklagen für Steuern, Rechnungen oder kurzfristige Ausgaben auf

ihren Geschäftskonten halten und das meist ohne nennenswerte Verzinsung.Während

Privatkunden inzwischen aus einer Vielzahl attraktiver Tagesgeldangebote wählen

können, sind vergleichbare Lösungen für Selbstständige und kleine Unternehmen

bislang selten. Die Kombination aus Finanzierung, Geschäftskonto und verzinster

Liquiditätsanlage soll diese Lücke schließen.

Plattform verbindet Finanzierung und Banking

In Deutschland bietet Tide derzeit zwei Wege zur Finanzierung: eine vollständig

digitale Antragsstrecke oder einen hybriden Prozess mit persönlicher Begleitung

durch ein wachsendes Team von inzwischen zehn Finanzierungsspezialisten.

Unternehmerinnen und Unternehmer - ob Getränkehandel, Autohaus oder

Handwerksbetrieb - können so Finanzierungen von bis zu einer Million Euro

anfragen, ohne dass ihr Schufa-Score dabei zunächst belastet wird und ohne

Vermittlungsgebühr. Auf Basis weniger Angaben erhalten sie innerhalb von rund

zwei Minuten passende Finanzierungsvorschläge - vom klassischen

Betriebsmittelkredit über Leasing bis zu umsatzbasierten Finanzierungen oder

Factoring.

Im Jahresverlauf sollen zudem vorqualifizierte Echtzeit-Finanzierungsangebote

direkt in die Tide App integriert werden. "Unsere Erfahrungen in UK zeigen, dass

die direkte Integration von Finanzierung in unsere Plattform die Nutzung

deutlich erhöht", so Fromme-Schoen. "Wenn Unternehmen Finanzierung, Banking und

Administration an einem Ort zusammenführen können, wird unser Angebot für sie im

Alltag noch relevanter."

Für Kreditgeber wiederum eröffnet die Plattform Zugang zu einem Segment, das im

klassischen Bankvertrieb häufig schwer zu erreichen ist: Freelancer,

Selbstständige sowie Kleinst- und Kleinunternehmen mit durchschnittlichen

Finanzierungsbedarfen von unter 50.000 Euro.

[1] Im Vereinigten Königreich betreibt Tide sein Finanzierungsgeschäft sowohl

unter der Marke Tide als auch unter Funding Options - infolge der erfolgreichen

Übernahme von Funding Options im Jahr 2022.

[2] Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal

2024 | Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/ge

ldvermoegensbildung-und-aussenfinanzierung-in-deutschland-im-vierten-quartal-202

4-956202)

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OTS: Tide