OTS: TOSYALI Holding / TOSYALI sichert sich von der Banco Bilbao Vizcaya ...

TOSYALI sichert sich von der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(BBVA) eine Finanzierung über 187 Millionen Euro für die erste Phase

seiner Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW (FOTO)

Istanbul (ots) - TOSYALI treibt seine Energietransformation weiter voran und

sichert sich eine langfristige internationale Finanzierung zur Umsetzung seiner

Dekarbonisierungsstrategie und seiner Nachhaltigkeitsinvestitionen. Die

Solarprojekte in Osmaniye und Nigde bilden die erste Phase der geplanten

Solarkraftwerksinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW. Für ihre

Umsetzung hat TOSYALI mit BBVA eine Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer

Exportfinanzierung über insgesamt 187 Millionen Euro abgeschlossen. Die

Finanzierung wird durch die spanische Exportkreditagentur Cesce gedeckt.

Mit einer jährlichen Rohstahlproduktionskapazität von 15 Millionen Tonnen zählt

TOSYALI zu den weltweit führenden Produzenten von grünem Stahl. Das Unternehmen

baut seine Investitionen in Nachhaltigkeit und Energietransformation weiter aus

und greift dabei verstärkt auf internationale Finanzierungsquellen zurück.

Für die Projekte in Osmaniye und Nigde, die zur ersten Phase der geplanten

Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW gehören, hat TOSYALI mit

BBVA eine durch Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer

Exportfinanzierung über 187 Millionen Euro unterzeichnet. Die in Abstimmung mit

dem Geschäftsbereich Financial Services von GE Vernova arrangierte Finanzierung

wird für die Umsetzung der beiden Projekte mit einer installierten

Gesamtleistung von 261 MW eingesetzt.

Die Transaktion ist die erste Finanzierung von GE Vernova für ein Projekt im

Bereich erneuerbarer Energien in Türkiye, die durch eine spanische

Exportkreditagentur gedeckt ist. Damit baut das Unternehmen seine bisherige

Erfolgsbilanz weiter aus: Bislang hat GE Vernova Finanzierungen für

Solarprojekte in Türkiye in Höhe von rund 850 Millionen US-Dollar mobilisiert.

Zugleich stärkt das Unternehmen seine Präsenz im türkischen Markt, wo seine

Technologien bereits in Solaranlagen mit einer installierten Gesamtleistung von

rund 3,5 GW zum Einsatz kommen.

Inogen fungiert bei den Projekten in Osmaniye und Nigde als EPC-Auftragnehmer

für Engineering, Beschaffung und Bau, während GE Vernova Spain als

Technologieanbieter beteiligt ist.

Die Finanzierung unterstreicht das Vertrauen internationaler Finanzinstitutionen

in die langfristige Vision von TOSYALI für grünen Stahl und die Transformation

seiner Energieversorgung. Gleichzeitig belegt sie die starke Position des

Unternehmens an den internationalen Finanzmärkten und seine Fähigkeit,

Finanzierungen für nachhaltigkeitsorientierte Investitionen zu sichern.

Die Investitionen von TOSYALI in Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von

1,2 GW bauen auf der bereits bestehenden Photovoltaik-Dachanlage mit einer

installierten Leistung von 235 MW auf, die zu den weltweit größten Anlagen in

ihrem Segment zählt. Mit den neuen Investitionen wird die gesamte Solarleistung

des Unternehmens rund 1,4 GW erreichen. TOSYALI realisiert damit schrittweise

eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten Projekte im

Bereich erneuerbarer Energien.

Fuat TOSYALI, Vorsitzender der TOSYALI Holding, erklärte anlässlich der

Finanzierungsvereinbarung:

"Die Transformation der Energieversorgung ist heute zu einem der wichtigsten

Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geworden. Bei TOSYALI steht

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit. Mit einer

langfristigen Perspektive transformieren wir sämtliche Prozesse - von der

Produktion bis hin zur Energieversorgung.

Unsere Solarinvestitionen, die wir im Rahmen dieser Strategie umsetzen und die

künftig eine Gesamtleistung von rund 1,4 GW erreichen werden, dienen nicht nur

dazu, unseren eigenen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Sie sind

zugleich Bestandteil einer strategischen Transformation, die unsere

Energieunabhängigkeit stärkt und unseren globalen Anspruch in der Produktion von

grünem Stahl untermauert.

Starke internationale Partnerschaften und der Zugang zu nachhaltigen

Finanzierungsquellen sind für die Realisierung von Investitionen dieser

Größenordnung von entscheidender Bedeutung. Die mit BBVA geschlossene und durch

Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer Exportfinanzierung

über 187 Millionen Euro ist ein wichtiges Zeichen für das Vertrauen, das

internationale Finanzinstitutionen in die Vision und die nachhaltige

Wachstumsstrategie von TOSYALI setzen.

Gemeinsam mit GE Vernova und Inogen verbinden wir fortschrittliche Technologien,

umfassende Ingenieurkompetenz und leistungsfähige Finanzierungslösungen, um

eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten

Solarkraftwerksprojekte umzusetzen. Mit unseren Investitionen in erneuerbare

Energien wollen wir sowohl unsere Ziele für eine emissionsarme Produktion

erreichen als auch unsere führende Position in der weltweiten grünen

Stahlindustrie weiter stärken."

Prof. Ali Murat SOYDAN, Vorsitzender der Inogen Group, äußerte sich wie folgt:

"Die grüne Transformation der Industrie gehört sowohl weltweit als auch in

unserem Land zu den zentralen Themen. Gemeinsam mit unseren Lösungspartnern

verfolgen wir im türkischen Energiesektor seit vielen Jahren einen integrierten

One-Stop-Shop-Ansatz. Wir freuen uns, die dabei gewonnene Erfahrung heute so

einsetzen zu können, dass sie den Anforderungen von Industrieunternehmen gerecht

wird, die sich konsequent der grünen Transformation verschrieben haben.

Eine ausschließlich finanzielle Betrachtung greift dabei zu kurz. Die für den

jeweiligen Bedarf am besten geeignete Lösung durch eine möglichst präzise

Planung zu optimalen Kosten zu entwickeln, erfordert umfassende Erfahrung. Als

Inogen Group verfügen wir dank unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung, unserer

2.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern und unserer strategischen Zusammenarbeit

mit GE Vernova über die erforderliche Kompetenz, um diese Optimierung zu

gewährleisten. Mein besonderer Dank gilt Herrn Fuat TOSYALI, der dieses Projekt

vom ersten Tag an unterstützt und den gesamten Investitionsprozess mit großer

Entschlossenheit vorangetrieben hat."

Pressekontakt:

Serap Öztürk

Director of Media Relations

mailto:sozturk@medyaevi.com.tr

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183074/6320325

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