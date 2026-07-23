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23.07.2026 15:10:38
OTS: TOSYALI Holding / TOSYALI sichert sich von der Banco Bilbao Vizcaya ...
TOSYALI sichert sich von der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(BBVA) eine Finanzierung über 187 Millionen Euro für die erste Phase
seiner Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW (FOTO)
Istanbul (ots) - TOSYALI treibt seine Energietransformation weiter voran und
sichert sich eine langfristige internationale Finanzierung zur Umsetzung seiner
Dekarbonisierungsstrategie und seiner Nachhaltigkeitsinvestitionen. Die
Solarprojekte in Osmaniye und Nigde bilden die erste Phase der geplanten
Solarkraftwerksinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW. Für ihre
Umsetzung hat TOSYALI mit BBVA eine Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer
Exportfinanzierung über insgesamt 187 Millionen Euro abgeschlossen. Die
Finanzierung wird durch die spanische Exportkreditagentur Cesce gedeckt.
Mit einer jährlichen Rohstahlproduktionskapazität von 15 Millionen Tonnen zählt
TOSYALI zu den weltweit führenden Produzenten von grünem Stahl. Das Unternehmen
baut seine Investitionen in Nachhaltigkeit und Energietransformation weiter aus
und greift dabei verstärkt auf internationale Finanzierungsquellen zurück.
Für die Projekte in Osmaniye und Nigde, die zur ersten Phase der geplanten
Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW gehören, hat TOSYALI mit
BBVA eine durch Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer
Exportfinanzierung über 187 Millionen Euro unterzeichnet. Die in Abstimmung mit
dem Geschäftsbereich Financial Services von GE Vernova arrangierte Finanzierung
wird für die Umsetzung der beiden Projekte mit einer installierten
Gesamtleistung von 261 MW eingesetzt.
Die Transaktion ist die erste Finanzierung von GE Vernova für ein Projekt im
Bereich erneuerbarer Energien in Türkiye, die durch eine spanische
Exportkreditagentur gedeckt ist. Damit baut das Unternehmen seine bisherige
Erfolgsbilanz weiter aus: Bislang hat GE Vernova Finanzierungen für
Solarprojekte in Türkiye in Höhe von rund 850 Millionen US-Dollar mobilisiert.
Zugleich stärkt das Unternehmen seine Präsenz im türkischen Markt, wo seine
Technologien bereits in Solaranlagen mit einer installierten Gesamtleistung von
rund 3,5 GW zum Einsatz kommen.
Inogen fungiert bei den Projekten in Osmaniye und Nigde als EPC-Auftragnehmer
für Engineering, Beschaffung und Bau, während GE Vernova Spain als
Technologieanbieter beteiligt ist.
Die Finanzierung unterstreicht das Vertrauen internationaler Finanzinstitutionen
in die langfristige Vision von TOSYALI für grünen Stahl und die Transformation
seiner Energieversorgung. Gleichzeitig belegt sie die starke Position des
Unternehmens an den internationalen Finanzmärkten und seine Fähigkeit,
Finanzierungen für nachhaltigkeitsorientierte Investitionen zu sichern.
Die Investitionen von TOSYALI in Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von
1,2 GW bauen auf der bereits bestehenden Photovoltaik-Dachanlage mit einer
installierten Leistung von 235 MW auf, die zu den weltweit größten Anlagen in
ihrem Segment zählt. Mit den neuen Investitionen wird die gesamte Solarleistung
des Unternehmens rund 1,4 GW erreichen. TOSYALI realisiert damit schrittweise
eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten Projekte im
Bereich erneuerbarer Energien.
Fuat TOSYALI, Vorsitzender der TOSYALI Holding, erklärte anlässlich der
Finanzierungsvereinbarung:
"Die Transformation der Energieversorgung ist heute zu einem der wichtigsten
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geworden. Bei TOSYALI steht
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit. Mit einer
langfristigen Perspektive transformieren wir sämtliche Prozesse - von der
Produktion bis hin zur Energieversorgung.
Unsere Solarinvestitionen, die wir im Rahmen dieser Strategie umsetzen und die
künftig eine Gesamtleistung von rund 1,4 GW erreichen werden, dienen nicht nur
dazu, unseren eigenen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Sie sind
zugleich Bestandteil einer strategischen Transformation, die unsere
Energieunabhängigkeit stärkt und unseren globalen Anspruch in der Produktion von
grünem Stahl untermauert.
Starke internationale Partnerschaften und der Zugang zu nachhaltigen
Finanzierungsquellen sind für die Realisierung von Investitionen dieser
Größenordnung von entscheidender Bedeutung. Die mit BBVA geschlossene und durch
Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer Exportfinanzierung
über 187 Millionen Euro ist ein wichtiges Zeichen für das Vertrauen, das
internationale Finanzinstitutionen in die Vision und die nachhaltige
Wachstumsstrategie von TOSYALI setzen.
Gemeinsam mit GE Vernova und Inogen verbinden wir fortschrittliche Technologien,
umfassende Ingenieurkompetenz und leistungsfähige Finanzierungslösungen, um
eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten
Solarkraftwerksprojekte umzusetzen. Mit unseren Investitionen in erneuerbare
Energien wollen wir sowohl unsere Ziele für eine emissionsarme Produktion
erreichen als auch unsere führende Position in der weltweiten grünen
Stahlindustrie weiter stärken."
Prof. Ali Murat SOYDAN, Vorsitzender der Inogen Group, äußerte sich wie folgt:
"Die grüne Transformation der Industrie gehört sowohl weltweit als auch in
unserem Land zu den zentralen Themen. Gemeinsam mit unseren Lösungspartnern
verfolgen wir im türkischen Energiesektor seit vielen Jahren einen integrierten
One-Stop-Shop-Ansatz. Wir freuen uns, die dabei gewonnene Erfahrung heute so
einsetzen zu können, dass sie den Anforderungen von Industrieunternehmen gerecht
wird, die sich konsequent der grünen Transformation verschrieben haben.
Eine ausschließlich finanzielle Betrachtung greift dabei zu kurz. Die für den
jeweiligen Bedarf am besten geeignete Lösung durch eine möglichst präzise
Planung zu optimalen Kosten zu entwickeln, erfordert umfassende Erfahrung. Als
Inogen Group verfügen wir dank unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung, unserer
2.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern und unserer strategischen Zusammenarbeit
mit GE Vernova über die erforderliche Kompetenz, um diese Optimierung zu
gewährleisten. Mein besonderer Dank gilt Herrn Fuat TOSYALI, der dieses Projekt
vom ersten Tag an unterstützt und den gesamten Investitionsprozess mit großer
Entschlossenheit vorangetrieben hat."
Pressekontakt:
Serap Öztürk
Director of Media Relations
mailto:sozturk@medyaevi.com.tr
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183074/6320325
OTS: TOSYALI Holding
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