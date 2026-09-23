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23.09.2026 13:38:39
OTS: TradeStation / TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet ...
TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet Privatanlegern und
institutionellen Investoren das vollständige US-Handelserlebnis
Plantation, Fla. (ots) - TradeStation Europe startet in der Europäischen Union
und stellt seine Dienste deutschen Nutzern zur Verfügung
TradeStation Group, Inc. (https://tradestation.com/) ("TradeStation") gibt die
die Einführung von TradeStation Europe B.V. (https://tradestation.eu/)
("TradeStation Europe") bekannt, einer vollständig lizenzierten
MiFID-Wertpapierfirma in der Europäischen Union, die von der niederländischen
Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, AFM) in den Niederlanden
reguliert wird, um als Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Europa tätig zu
sein.
TradeStation Europe markiert einen bedeutenden Schritt in der Strategie von
TradeStation, einem breiteren globalen Publikum fortschrittliche Analyse- und
Handelswerkzeuge, Concierge-Services und Anlagelösungen zugänglich zu machen.
Mit Hauptsitz in Amsterdam ist TradeStation Europe in den 30 Ländern des
Europäischen Wirtschaftsraums verfügbar. Der Start ermöglicht es europäischen
Anlegern - sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren -, auf
dasselbe umfassende Produktangebot und dieselbe Handelsinfrastruktur
zuzugreifen, welche in den USA bereits seit Jahrzehnten angeboten wird.
"Händler auf der ganzen Welt mussten lange Zeit unterschiedliche Dienste
miteinander verketten, nur um breiten Zugang zu den US-Märkten zu erhalten - und
diese Komplexität ist eine Hürde, die wir beseitigen wollten", erklärt John
Bartleman, President und CEO von TradeStation. "Da die Märkte zunehmend globaler
werden, erwarten Anleger einen nahtlosen Zugang zu Investmentchancen, ganz
gleich, wo sie sich befinden. TradeStation Europe ist ein entscheidender Schritt
beim Aufbau dieses globalen Handelsökosystems: Es vereint fortschrittliche
Technologie, hohe Liquidität und lokale regulatorische Stärke, um Händler
überall bestmöglich zu unterstützen"
"Mit dem Start von TradeStation Europe erweitern wir unsere Reichweite und
etablieren zugleich eine langfristige Präsenz in einem Markt, in dem die
Nachfrage nach anspruchsvollem Handel weiterhin wächst. Deutschland bietet uns
insbesondere im Bereich B2B spannende Chancen", betont Peter Comstock, President
von TradeStation Europe. "Wir verbinden mehr als vier Jahrzehnte Infrastruktur
von TradeStation mit lokaler Expertise, Betreuung und regulatorischer Aufsicht,
um sowohl aktiven Händlern als auch institutionellen Kunden in der gesamten
Region ein nahtloses Erlebnis zu bieten."
TradeStation Europe bietet Zugang zu:
- US-Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen über dieselben Plattformen,
denen US-Anleger seit Jahrzehnten vertrauen.
- Fortschrittliche Handelstechnologie und Marktreichweite, einschließlich
Echtzeit-Marktdaten, Charting und Analysen.
- Ein zuverlässiges, reguliertes europäisches Brokerage-Erlebnis mit lokalem
Support und lokaler Anpassung, Compliance und mehrsprachigen Teams.
- Effiziente Optionen zur Kontofinanzierung, einschließlich optimierter Ein- und
Auszahlungsprozesse, die auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten
sind.
"Wir gratulieren TradeStation Europe zum Start, der den lokalen Zugang zu
Handelsmöglichkeiten mit Futures und Optionen erweitern wird", sagt Serge
Marston, Head of EMEA bei der CME Group, dem weltweit führenden Marktplatz für
Derivate. "In einer Zeit erhöhter Unsicherheit beobachten wir eine zunehmende
Beteiligung an den Rohstoff- und Finanzmärkten, da Händler ihre Risiken steuern
und ihre Portfolios diversifizieren möchten."*
Diese Expansion baut auf der breiteren Dynamik von TradeStation im Bereich
Plattforminnovation auf, darunter die Einführung von TITAN X, einer
Handelsplattform der nächsten Generation mit anpassbaren Arbeitsbereichen,
fortschrittlichen Multi-Asset-Funktionen und flexiblen API-Integrationen, die
individuelle Workflows und die Anbindung von Drittanbietern unterstützen - sowie
die kürzliche Einführung einer Model Context Protocol (MCP)-Verbindung, die es
Händlern ermöglicht, KI-Assistenten direkt mit ihren Konten zu verbinden, um
dialogorientierter und automatisiert mit Marktdaten und Handelsabläufen zu
interagieren.
Weitere Informationen zu TradeStation Europe und zur Kontoeröffnung finden Sie
unter https://tradestation.eu/.
*Die CME Group ist nicht mit TradeStation verbunden. Die
TradeStation-Unternehmen befürworten keine Inhalte Dritter, und etwaige von der
CME Group geäußerte Ansichten oder Meinungen geben nicht notwendigerweise die
Ansichten und Meinungen der TradeStation-Unternehmen wieder.
Nutzer werden daran erinnert, dass jeder Handel mit Risiken verbunden ist und
dass KI-Tools mit Bedacht sowie nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko
eingesetzt werden sollten. Der Einsatz von KI bringt zusätzliche Risiken mit
sich, darunter unter anderem das Risiko, dass KI-Plattformen den Nutzern
Informationen liefern, die nicht zutreffend sind oder nicht in ihrem besten
Interesse liegen, und dass KI-Plattformen in Nutzerkonten Handlungen vornehmen,
die nicht im besten Interesse der Nutzer liegen oder die die Nutzer nicht für
die KI beabsichtigt haben. TradeStation ist mit keinem KI-Anbieter verbunden und
bietet keinen Support für die Funktionalität einer KI-Plattform.
Über die TradeStation Group, Inc.
Die 1982 gegründeten Unternehmen der TradeStation Group stellen
Fintech-Werkzeuge auf institutionellem Niveau sowie kontobezogene
Dienstleistungen bereit - und sind der Ort, an dem Händler ihr Zuhause finden.
Die TradeStation Group, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer
Tochtergesellschaften, darunter TradeStation Securities, Inc., TradeStation
Europe B.V. und TradeStation
Technologies, Inc. Die Unternehmen der TradeStation Group möchten Privatkunden
und institutionellen Kunden, die ein anpassbares Handelsökosystem zur Umsetzung
ihrer Strategien benötigen, das ultimative Handelserlebnis bieten. TradeStation
Technologies stellt über ihre verbundenen Unternehmen TradeStation Securities,
Inc. und TradeStation Europe B.V. preisgekrönte Handels- und Analyseplattformen
bereit, die Online-Brokerage-Dienstleistungen für Aktien, Optionen, Futures und
Futures-Optionen anbieten. Diese fortschrittlichen Handelswerkzeuge sind auf
Desktop-, Web- und Mobilgeräten sowie über API-Technologien zugänglich, die
einen nahtlosen Zugang zu ihren Brokerage-Dienstleistungen über Plattformen von
Drittanbietern ermöglichen. Von Händlern für Händler geschaffen, richten sich
die Angebote der TradeStation-Group-Unternehmen auf institutionellem Niveau an
alle, die zum Handeln geboren sind. Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der
TradeStation Group.
Besuchen Sie TradeStation.com, um mehr zu erfahren.
Über die TradeStation Europe B.V.
TradeStation Europe B.V. (TradeStation Europe) ist der europäische Brokerage-Arm
der TradeStation Group, Inc. Von ihrem Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, aus
betreut TradeStation Europe institutionelle und private Kunden im Europäischen
Wirtschaftsraum und bietet eine nahtlose Anbindung an die US-Märkte.
TradeStation Europe ist eine lizenzierte MiFID-Wertpapierfirma, die bei der
niederländischen Handelskammer (Nr. 89426657) registriert ist und von der
niederländischen Finanzmarktaufsicht in den Niederlanden reguliert wird, wobei
Ausführung, Clearing und Verwahrung über TradeStation Securities, Inc. (Mitglied
NYSE, FINRA, SIPC, NSCC, DTC, OCC, NFA & CME) erfolgen, die als Broker-Dealer
bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange
Commission) registriert ist, als Futures Commission Merchant bei der
US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission sowie Mitglied der
wichtigsten Aktien- und Terminbörsen in den Vereinigten Staaten ist. Von
Händlern für Händler geschaffen, liefert TradeStation Werkzeuge auf
institutionellem Niveau und Concierge-Services für alle, die zum Handeln geboren
sind (Born to Trade). Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation
Group.
Pressekontakt:
TradeStation Group - USA
mailto:TradeStation@calibercorporateadvisers.com
TradeStation Europe
mailto:TradeStation@cognitomedia.com
+49 (0) 211 175 2085 3
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133996/6357725
OTS: TradeStation
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