OTS: Trench Group / Trench Group übernimmt australisches ...

Trench Group übernimmt australisches Technologieunternehmen H Nu /

Optische Messwandler der nächsten Generation stärken

HVDC-Führungsposition (FOTO)

Berlin (ots) - Die Trench Group setzt ihre globale Wachstumsstrategie und ihr

Engagement für Innovation konsequent fort. Nach jüngsten Investitionen in neue

Produktionsstandorte und der Modernisierung bestehender Werke hat das

Unternehmen nun das australische Technologieunternehmen H Nu übernommen und

erweitert damit sein Portfolio um wegweisende faseroptische

Messwandler-Technologie. Durch diese Akquisition kann die Trench Group extrem

schnelle Reaktionszeiten in der Energieübertragung bieten. Die Technologie

unterstützt sämtliche Übertragungsarten, bringt jedoch insbesondere bei

Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) erhebliche Vorteile.

Erste faseroptische Einheiten wurden bereits erfolgreich in Stromnetzen weltweit

eingesetzt. Gemeinsam mit führenden Systemlieferanten arbeitet Trench daran,

diese Technologie als künftigen Standard für Hochspannungsmessungen zu

qualifizieren - und schafft so die Grundlage für eine rasche Skalierung und

Serienproduktion.

Die Integration von H Nu stärkt die Position der Trench Group als globaler

Innovations- und Technologieführer für Hochspannungskomponenten weiter. Die

Expertise von H Nu im Bereich faseroptischer Messtechnik ergänzt das bestehende

Know-how von Trench ideal.

"Dies ist die erste Akquisition der Trench Group. Die Technologie von H Nu

profitiert von unserer führenden Position im Bereich HVAC- und HVDC-Systeme

sowie von unserer globalen Marktpräsenz", sagt Dr. Bahadir Basdere, CEO der

Trench Group. "Wir freuen uns, unseren Kunden die neuesten Entwicklungen in

flexiblen, reaktionsschnellen Systemen und Lösungen für die Netzqualität

anzubieten - das ist entscheidend angesichts immer komplexerer Stromnetze

weltweit."

Diese Übernahme unterstreicht die Rolle der Trench Group als verlässlicher,

zukunftsorientierter Partner für systemkritische Lösungen in der

Energieübertragung.

