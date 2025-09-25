OTS: Trench Group / Trench Group übernimmt australisches ...

|
Berlin (ots) - Die Trench Group setzt ihre globale Wachstumsstrategie und ihr
Engagement für Innovation konsequent fort. Nach jüngsten Investitionen in neue
Produktionsstandorte und der Modernisierung bestehender Werke hat das
Unternehmen nun das australische Technologieunternehmen H Nu übernommen und
erweitert damit sein Portfolio um wegweisende faseroptische
Messwandler-Technologie. Durch diese Akquisition kann die Trench Group extrem
schnelle Reaktionszeiten in der Energieübertragung bieten. Die Technologie
unterstützt sämtliche Übertragungsarten, bringt jedoch insbesondere bei
Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) erhebliche Vorteile.
Erste faseroptische Einheiten wurden bereits erfolgreich in Stromnetzen weltweit
eingesetzt. Gemeinsam mit führenden Systemlieferanten arbeitet Trench daran,
diese Technologie als künftigen Standard für Hochspannungsmessungen zu
qualifizieren - und schafft so die Grundlage für eine rasche Skalierung und
Serienproduktion.
Die Integration von H Nu stärkt die Position der Trench Group als globaler
Innovations- und Technologieführer für Hochspannungskomponenten weiter. Die
Expertise von H Nu im Bereich faseroptischer Messtechnik ergänzt das bestehende
Know-how von Trench ideal.
"Dies ist die erste Akquisition der Trench Group. Die Technologie von H Nu
profitiert von unserer führenden Position im Bereich HVAC- und HVDC-Systeme
sowie von unserer globalen Marktpräsenz", sagt Dr. Bahadir Basdere, CEO der
Trench Group. "Wir freuen uns, unseren Kunden die neuesten Entwicklungen in
flexiblen, reaktionsschnellen Systemen und Lösungen für die Netzqualität
anzubieten - das ist entscheidend angesichts immer komplexerer Stromnetze
weltweit."
Diese Übernahme unterstreicht die Rolle der Trench Group als verlässlicher,
zukunftsorientierter Partner für systemkritische Lösungen in der
Energieübertragung.
