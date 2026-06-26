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26.06.2026 12:26:38
OTS: Trianel GmbH / Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent ...
Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent / Trianel
liefert erneut ein starkes Jahresergebnis (FOTO)
Aachen (ots) - "Trianel hat das Geschäftsjahr 2025 erneut operativ und
finanziell sehr gut abgeschlossen. Wir haben unsere eigenen Prognosen um 14,9
Mio. EUR und damit um 48 Prozent übererfüllt und konnten uns in einem
dynamischen Marktumfeld sehr gut behaupten", betont Sven Becker, Sprecher der
Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Präsentation der
Jahresergebnisse 2025. "Besonders zu würdigen ist dabei, dass wir mit unserer
Ergebnisplanung für 2025 in Höhe von 31,5 Mio. EUR um 4,4 Mio. EUR und damit 16
Prozent ambitionierter waren als 2024 (27,5 Mio. EUR)", so Sven Becker weiter.
Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 46,5 Mio. EUR (Vorjahr: 92,5 Mio. EUR) und
einem Jahresüberschuss von 35,1 Mio. EUR (Vorjahr: 58,8 Mio. EUR) knüpft Trianel
an die positive Geschäftsentwicklung der letzten Jahre an. Die Umsatzerlöse
lagen 2025 bei 6,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 8,5 Mrd. EUR). "Unser gutes Ergebnis
ermöglicht auch in diesem Jahr mit 28,1 Mio. EUR rund 80 Prozent unseres
Jahresüberschusses an unsere Gesellschafter auszuschütten. Damit profitieren
unsere Gesellschafter nicht nur operativ von unseren Dienstleistungen,
Netzwerken und strategischen Optionen, sondern auch finanziell von der engen
Zusammenarbeit mit uns", so Sven Becker weiter.
Starke Handelsergebnisse und hohes Interesse an Batteriespeicherpark Waltrop
"In Folge des niedrigeren Strompreisniveaus 2025 erreichten die Ergebnisse
erwartungsgemäß nicht mehr das Niveau der letzten Jahre. Sie bestätigen aber
weiterhin unsere hohe operative Performance und unsere strategische Fokussierung
auf die Umsetzung von Flexibilität im Handel sowie in der Projektentwicklung.
Unsere deutliche Planübererfüllung ergibt sich aus der erfolgreich umgesetzten
Handelsstrategie in einem herausfordernden Marktumfeld sowie sehr erfolgreich
umgesetzten Optimierungsgeschäften. Darüber hinaus konnten wir durch die
Gewinnung von Ankerinvestoren für unser Batteriespeicherprojekt in Waltrop erste
Beteiligungserträge aus unserer Tochter Trianel Flexibilitätsprojekte (TFP)
erzielen", erläutert Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH, das
gute Ergebnis.
Integration europäischer Handelsmärkte
"Positiv auf unser Ergebnis hat sich die weitere regionale Diversifikation des
Energiehandels im europäischen Umfeld ausgewirkt. Hier haben wir 2025 Tschechien
erfolgreich integrieren können und streben an, weitere osteuropäische Märkte
sinnvoll in unsere Handelsstrategie einzubinden. Zur Stärkung unserer
Handelsaktivitäten auf dem britischen Markt haben wir im April dieses Jahres
auch ein Handelsbüro in London eröffnet. Damit rücken wir näher an diesen sehr
spannenden Markt heran. Das neue Büro eröffnet uns auch neue Möglichkeiten, um
international erfahrene Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen. Unsere
europäischen Handelsaktivitäten ermöglichen uns zudem, unsere Marktexpertise
deutlich auszubauen, Trends zu identifizieren und dieses Know-how an unsere
Kunden weiterzugeben", so Dr. Oliver Runte weiter.
Trianel setzt auf die Wachstumsfelder Flexibilität und Digitalisierung
"Trianel hat früh auf das Thema Flexibilität gesetzt. Dieses Engagement wollen
wir in der Projektentwicklung und im Handel weiter ausbauen. Unser gutes
Ergebnis ermöglicht es uns, hier weiter in uns selbst zu investieren und unsere
Expertise zu erweitern. Wir setzen weiter auf den Ausbau der erneuerbaren
Energien und Flexibilitätsanlagen wie Batteriespeicher und Gaskraftwerke. Auch
wenn der regulatorische Rahmen hier weiter große Unsicherheiten hat, sind wir
mit einer gut gefüllten Pipeline für Wind-, PV- sowie Batteriespeicherprojekte
gut positioniert, das Gelingen der Energiewende voranzutreiben. 2025 haben wir
weitere Solarprojekte mit einer Leistung von 167 MWp realisiert und mit dem Bau
der Trianel Windparks Sundern (67 MW), Tasdorf (45,6 MW) und Treis II (12,5 MW)
begonnen. Mit dem Batteriespeicherprojekt Waltrop (900 MW) verfolgen wir aktuell
ein weiteres Leuchtturm-Projekt. Die Bedeutung konventioneller Kraftwerke und
hier insbesondere von Gaskraftwerken für eine technisch sichere Transformation
der Energiewirtschaft haben wir adressiert. Hier fordern wir die Politik auf,
endlich einen fairen und wettbewerbsoffenen Rahmen zu schaffen, um die nötigen
Investitionen auch tätigen zu können", so Sven Becker.
Neben der Projektentwicklung wird Trianel auch weiter ihre handelsnahen
Dienstleistungen ausbauen, um mit ihren Kunden die Integration der Erneuerbaren
zu ermöglichen. "Ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung unserer
Handelsaktivitäten wird in den nächsten Jahren die Integration von Künstlicher
Intelligenz in unsere Prozesse sein", hebt Dr. Oliver Runte hervor. "Das
Handelsgeschäft ist heute schon stark datengetrieben und kann von den neuen
Möglichkeiten stark profitieren, entsprechend analysieren wir gerade die
Möglichkeiten, die sich konkret für unsere Prozesse daraus ergeben", erläutert
Dr. Oliver Runte.
Ausblick 2026
Trianel setzt 2026 ihren Wachstumskurs fort und wird sich strategisch
weiterentwickeln. "Die Transformation der Energiewirtschaft geht weiter und wir
wollen unsere Kunden und Gesellschafter auch weiterhin mit innovativen Lösungen
auf diesem Weg begleiten. Das heißt auch für uns, wachsam für neue Entwicklungen
zu sein", hebt Sven Becker hervor.
Auf das laufende Jahr schaut die Geschäftsführung von Trianel bis jetzt
zufrieden zurück.
"Trotz der geopolitischen Herausforderungen im Nahen Osten und der damit
verbundenen Preisvolatilitäten haben wir uns bis jetzt weiter gut im Handel
behaupten können. Allerdings bleibt das Handelsgeschäft volatil und fordert
unsere ganze Aufmerksamkeit, um unsere Pläne zu erreichen. Entsprechend sind
Prognosen derzeit auch nur sehr schwer zu treffen. In der Projektentwicklung
sind wir operativ weiter sehr stark und kommen mit unseren Projekten gut voran.
Viel hängt für unsere weitere strategische Planung von den bevorstehenden
Reformen beim EEG, beim Strommarktdesign sowie bei den Netzentgelten ab. Die
Novellierungen müssen auch in Zukunft Investitionen ermöglichen und den
Netzausbau und die Versorgungssicherheit wirksam im Blick halten", stellt Sven
Becker fest.
Den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Internet
unter: https://www.trianel.com/unternehmen/zahlen-und-fakten/geschaeftsberichte
Weitere Informationen unter: http://www.trianel.com
Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/477836)
Über Trianel
Die Stadtwerke-Kooperation Trianel begleitet seit der Gründung im Jahr 1999
Stadtwerke auf ihrem Weg der Transformation mit dem Ziel, ihre Unabhängigkeit
und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Heute bündeln über 100
kommunale Gesellschafter und Partner ihre Interessen bei Trianel - in der
Projektentwicklung erneuerbarer Energien, im Energiehandel und in der
Energiebeschaffung sowie in der Entwicklung von Flexibilitätsoptionen. Die mehr
als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen bei der Optimierung von
Geschäftsprozessen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen
Wertschöpfungskette.
Pressekontakt:
Ingela Marré, Pressesprecherin
Fon: +49 241 41320-543
Mobil: +49 160 899 47 19
Mail: mailto:i.marre@trianel.com
Thorben Braß, Referent Unternehmenskommunikation
Fon: +49 241 41320-245
Mobil: + 49 160 933 959 83
Mail: mailto:t.brass@trianel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/67884/6302993
OTS: Trianel GmbH
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