OTS: Trianel GmbH / Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent ...

Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast 50 Prozent / Trianel

liefert erneut ein starkes Jahresergebnis (FOTO)

Aachen (ots) - "Trianel hat das Geschäftsjahr 2025 erneut operativ und

finanziell sehr gut abgeschlossen. Wir haben unsere eigenen Prognosen um 14,9

Mio. EUR und damit um 48 Prozent übererfüllt und konnten uns in einem

dynamischen Marktumfeld sehr gut behaupten", betont Sven Becker, Sprecher der

Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Präsentation der

Jahresergebnisse 2025. "Besonders zu würdigen ist dabei, dass wir mit unserer

Ergebnisplanung für 2025 in Höhe von 31,5 Mio. EUR um 4,4 Mio. EUR und damit 16

Prozent ambitionierter waren als 2024 (27,5 Mio. EUR)", so Sven Becker weiter.

Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 46,5 Mio. EUR (Vorjahr: 92,5 Mio. EUR) und

einem Jahresüberschuss von 35,1 Mio. EUR (Vorjahr: 58,8 Mio. EUR) knüpft Trianel

an die positive Geschäftsentwicklung der letzten Jahre an. Die Umsatzerlöse

lagen 2025 bei 6,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 8,5 Mrd. EUR). "Unser gutes Ergebnis

ermöglicht auch in diesem Jahr mit 28,1 Mio. EUR rund 80 Prozent unseres

Jahresüberschusses an unsere Gesellschafter auszuschütten. Damit profitieren

unsere Gesellschafter nicht nur operativ von unseren Dienstleistungen,

Netzwerken und strategischen Optionen, sondern auch finanziell von der engen

Zusammenarbeit mit uns", so Sven Becker weiter.

Starke Handelsergebnisse und hohes Interesse an Batteriespeicherpark Waltrop

"In Folge des niedrigeren Strompreisniveaus 2025 erreichten die Ergebnisse

erwartungsgemäß nicht mehr das Niveau der letzten Jahre. Sie bestätigen aber

weiterhin unsere hohe operative Performance und unsere strategische Fokussierung

auf die Umsetzung von Flexibilität im Handel sowie in der Projektentwicklung.

Unsere deutliche Planübererfüllung ergibt sich aus der erfolgreich umgesetzten

Handelsstrategie in einem herausfordernden Marktumfeld sowie sehr erfolgreich

umgesetzten Optimierungsgeschäften. Darüber hinaus konnten wir durch die

Gewinnung von Ankerinvestoren für unser Batteriespeicherprojekt in Waltrop erste

Beteiligungserträge aus unserer Tochter Trianel Flexibilitätsprojekte (TFP)

erzielen", erläutert Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH, das

gute Ergebnis.

Integration europäischer Handelsmärkte

"Positiv auf unser Ergebnis hat sich die weitere regionale Diversifikation des

Energiehandels im europäischen Umfeld ausgewirkt. Hier haben wir 2025 Tschechien

erfolgreich integrieren können und streben an, weitere osteuropäische Märkte

sinnvoll in unsere Handelsstrategie einzubinden. Zur Stärkung unserer

Handelsaktivitäten auf dem britischen Markt haben wir im April dieses Jahres

auch ein Handelsbüro in London eröffnet. Damit rücken wir näher an diesen sehr

spannenden Markt heran. Das neue Büro eröffnet uns auch neue Möglichkeiten, um

international erfahrene Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen. Unsere

europäischen Handelsaktivitäten ermöglichen uns zudem, unsere Marktexpertise

deutlich auszubauen, Trends zu identifizieren und dieses Know-how an unsere

Kunden weiterzugeben", so Dr. Oliver Runte weiter.

Trianel setzt auf die Wachstumsfelder Flexibilität und Digitalisierung

"Trianel hat früh auf das Thema Flexibilität gesetzt. Dieses Engagement wollen

wir in der Projektentwicklung und im Handel weiter ausbauen. Unser gutes

Ergebnis ermöglicht es uns, hier weiter in uns selbst zu investieren und unsere

Expertise zu erweitern. Wir setzen weiter auf den Ausbau der erneuerbaren

Energien und Flexibilitätsanlagen wie Batteriespeicher und Gaskraftwerke. Auch

wenn der regulatorische Rahmen hier weiter große Unsicherheiten hat, sind wir

mit einer gut gefüllten Pipeline für Wind-, PV- sowie Batteriespeicherprojekte

gut positioniert, das Gelingen der Energiewende voranzutreiben. 2025 haben wir

weitere Solarprojekte mit einer Leistung von 167 MWp realisiert und mit dem Bau

der Trianel Windparks Sundern (67 MW), Tasdorf (45,6 MW) und Treis II (12,5 MW)

begonnen. Mit dem Batteriespeicherprojekt Waltrop (900 MW) verfolgen wir aktuell

ein weiteres Leuchtturm-Projekt. Die Bedeutung konventioneller Kraftwerke und

hier insbesondere von Gaskraftwerken für eine technisch sichere Transformation

der Energiewirtschaft haben wir adressiert. Hier fordern wir die Politik auf,

endlich einen fairen und wettbewerbsoffenen Rahmen zu schaffen, um die nötigen

Investitionen auch tätigen zu können", so Sven Becker.

Neben der Projektentwicklung wird Trianel auch weiter ihre handelsnahen

Dienstleistungen ausbauen, um mit ihren Kunden die Integration der Erneuerbaren

zu ermöglichen. "Ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung unserer

Handelsaktivitäten wird in den nächsten Jahren die Integration von Künstlicher

Intelligenz in unsere Prozesse sein", hebt Dr. Oliver Runte hervor. "Das

Handelsgeschäft ist heute schon stark datengetrieben und kann von den neuen

Möglichkeiten stark profitieren, entsprechend analysieren wir gerade die

Möglichkeiten, die sich konkret für unsere Prozesse daraus ergeben", erläutert

Dr. Oliver Runte.

Ausblick 2026

Trianel setzt 2026 ihren Wachstumskurs fort und wird sich strategisch

weiterentwickeln. "Die Transformation der Energiewirtschaft geht weiter und wir

wollen unsere Kunden und Gesellschafter auch weiterhin mit innovativen Lösungen

auf diesem Weg begleiten. Das heißt auch für uns, wachsam für neue Entwicklungen

zu sein", hebt Sven Becker hervor.

Auf das laufende Jahr schaut die Geschäftsführung von Trianel bis jetzt

zufrieden zurück.

"Trotz der geopolitischen Herausforderungen im Nahen Osten und der damit

verbundenen Preisvolatilitäten haben wir uns bis jetzt weiter gut im Handel

behaupten können. Allerdings bleibt das Handelsgeschäft volatil und fordert

unsere ganze Aufmerksamkeit, um unsere Pläne zu erreichen. Entsprechend sind

Prognosen derzeit auch nur sehr schwer zu treffen. In der Projektentwicklung

sind wir operativ weiter sehr stark und kommen mit unseren Projekten gut voran.

Viel hängt für unsere weitere strategische Planung von den bevorstehenden

Reformen beim EEG, beim Strommarktdesign sowie bei den Netzentgelten ab. Die

Novellierungen müssen auch in Zukunft Investitionen ermöglichen und den

Netzausbau und die Versorgungssicherheit wirksam im Blick halten", stellt Sven

Becker fest.

Den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Internet

unter: https://www.trianel.com/unternehmen/zahlen-und-fakten/geschaeftsberichte

Weitere Informationen unter: http://www.trianel.com

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Über Trianel

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel begleitet seit der Gründung im Jahr 1999

Stadtwerke auf ihrem Weg der Transformation mit dem Ziel, ihre Unabhängigkeit

und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Heute bündeln über 100

kommunale Gesellschafter und Partner ihre Interessen bei Trianel - in der

Projektentwicklung erneuerbarer Energien, im Energiehandel und in der

Energiebeschaffung sowie in der Entwicklung von Flexibilitätsoptionen. Die mehr

als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen bei der Optimierung von

Geschäftsprozessen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen

Wertschöpfungskette.

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