27.10.2025 06:31:38

OTS: Triodos Bank / FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / ...

FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / Frankfurt und weitere

Städte laden zu Diskussionen über Nachhaltigkeit, soziale

Gerechtigkeit und Finanzbildung ein (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Jetzt anmelden

https://ots.de/FKRtMH

--------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main (ots) - Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft

- dies wollen die Veranstalter der FAIR FINANCE WEEK aufzeigen. Interessierte

sind eingeladen, kostenlos an spannenden Diskussionsabenden teilzunehmen - live

in Frankfurt oder online zugeschaltet. Erstmals gibt es auch

Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum. Restplätze sind

noch verfügbar.

Link zur Anmeldung (https://fair-finance-frankfurt.de/Anmeldungsformular)

Welche Themen greift die FAIR FINANCE WEEK auf?

Ist Nachhaltigkeit aus der Mode gekommen in Finanzwesen und Wirtschaft? Geht die

Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander und gefährdet unsere

Demokratie? Wie können wir ein wertebezogenes Wissen und die Finanzbildung bei

jungen Menschen und Erwachsenen stärken? Fragestellungen, die viel Stoff für

lebhafte Diskussionen versprechen - mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft,

Politik und Wissenschaft - auf der nunmehr zwölften FAIR FINANCE WEEK.

"Steuern zahlen sollte für Vermögende wieder eine Ehrensache sein, denn

tatsächlich fehlt uns dieses Geld massiv und es ist ungerecht, für den

Fehlbetrag die öffentlichen Güter und Dienstleistungen zu schleifen, und die

ärmeren 99% steuerlich höher als nötig zu belasten", reklamiert Peter Reese von

der Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow. "Eine Politik, die wenig gegen

Armut unternimmt, untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Die Klimakrise

wird die extreme Ungleichheit global noch weiter verstärken. Sie zu ignorieren

ist keine Lösung", sagt Leonie Petersen von Oxfam. "Die Diskussion sollte sich

darauf konzentrieren, wie die Politik die Steuern sinnvoll einsetzt und die

Steuerlast fair verteilt. Wir fordern seit Jahren zudem, dass es für

festgestellte Steuerverschwendung einen Straftatbestand geben sollte", so

Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Weitere Sprecher:innen auf der FAIR FINANCE WEEK sind die taz-Journalistin und

Publizistin Ulrike Herrmann, Dr. Kevin Schaefers, Vorstand im Verein zur

Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, Dr. Bastian

Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Dennis Färber vom Hessischen

Ministerium der Finanzen, Raffaela Hofmann, Buchautorin und Gründerin der

Geldbildungsinitiative, Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums,

Tobias Söhnle von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung und viele

mehr.

Link zum Programm (https://fair-finance-frankfurt.de/programm/)

Wer veranstaltet die FAIR FINANCE WEEK?

Ausgerichtet werden die Abende vom FAIR FINANCE NETWORK, einer Kooperation

nachhaltiger Finanzdienstleister, die ihr Angebot konsequent nach

sozial-ökologischen Standards ausrichten - bestehend aus Invest in Visions,

Triodos Bank, GLS Bank und Oikocredit. Die Abende finden in Kooperation mit der

Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der Evangelische Akademie in

Frankfurt kostenfrei vom 28. bis 30. Oktober statt. Am 27. Oktober gibt es

erstmals auch Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Aufnahme in die Veranstaltungshinweise!

Pressekontakt:

Stefanie Walter

Head of Corporate Communications

Triodos Bank N.V. Deutschland

Falkstraße 5

D-60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69-7171-9188

E-mail: mailto:presse@triodos.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77945/6145424

OTS: Triodos Bank

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen